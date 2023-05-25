DAHON расширяет свою программу электронной мобильности за счет мопедов и мотоциклов

News provided by

DAHON North America, Inc.

25 May, 2023, 10:35 ET

Ведущий производитель складных велосипедов DAHON представляет новую линейку моделей мотоциклов и мопедов

ОЛНИ, Иллинойс, 25 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- DAHON, мировой лидер в производстве складных велосипедов с более чем 40-летним опытом работы в отрасли, планирует расширить ассортимент своей продукции новой серией мотоциклов и мопедов. После тизера, показанного на Китайской международной выставке велосипедов в Шанхае 5-8 мая, бренд планирует представить свои 3 новейшие модели, мотоцикл Macaw и электрические мопеды Magpie и Tailorbird, на INABIKE, выставке мотоциклетной индустрии в Индонезии, с 24-26 мая, под лозунгом "Переходите на электричество, становитесь зелеными и сокращайте выбросы CO2!".

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DAHON MACAW Electric motorcycle
DAHON MACAW Electric motorcycle
DAHON MAGPIE Electric moped
DAHON MAGPIE Electric moped
DAHON TAILORBIRD Electric moped
DAHON TAILORBIRD Electric moped

В таком захватывающем новом направлении DAHON, в дополнение к существующим электровелосипедам, стремится показать, что экологичность не должна обходиться в кругленькую сумму. Три новейшие (нескладные) качественные модели мотоциклов и мопедов доступны по более привлекательной цене, чем многие другие модели, представленные в настоящее время на рынке, и имеют нулевой выброс CO2, предлагая идеальную экологичную, экономически эффективную альтернативу транспорту, работающему от двигателя внутреннего сгорания.

Macaw ориентирован как на спорт на открытом воздухе, так и на быструю городскую мобильность. Максимальная дальность хода на полной зарядке составляет 80 км (50 миль), максимальная скорость - 100 км/ч, а потребляемая мощность - всего 6,19 кВт/ч. Литий-ионный аккумулятор 72V/73aH набирает полную емкость всего за 6 часов, что быстрее, чем у большинства других электромотоциклов аналогичного стандарта.

Спортивный и стильный Macaw оснащен двигателем мощностью 5000 Вт, а его скорость может достигать 120 км/ч (75 миль в час). Размеры передней и задней шины: Передняя: 110/70-17, Задняя: 140/70-16. И также размеры: L 715 (28 дюйма) x W 2060 (81 дюйма) x H 1140 (45 дюйма).

Мопеды Magpie и Tailorbird имеют максимальную дальность 110 км (56 миль) без подзарядки, а мощность составляет всего 2.7 кВт/ч. Они также могут быть оснащены дополнительным аккумулятором 60v-72v /32Ah свинцово-кислотного типа, которому требуется всего 8 часов для достижения полной емкости. 

Magpie и Tailorbird оснащены двигателем мощностью 1000 Вт, и могут разгоняться до 60 км/ч (37 миль/ч), а также оснащены высокоэффективным контроллером. Модель Magpie имеет размер передней и задней шины, Передняя: 80/90-14, Задняя: 90/90-14. И также размеры: L 700 (27 дюйма) x W 1880 (74 дюйма) x H 1220 (48 дюйма). Модель Tailorbird имеет размер передней и задней шины, Передняя: 90/90-12, Задняя: 90/90-12. И также размеры: L 700 (27 дюйма) х W 1850 (73 дюйма) х H1090 (43 дюйма). Технические характеристики этих двух моделей схожи, тем не менее, каждая из них имеет свой собственный отличительный стиль. Magpie имеет внешний вид, напоминающий скутер, в то время как Tailorbird напоминает классический стиль Веспа, удовлетворяя индивидуальные предпочтения каждого.

Выход компании DAHON в категорию мотоциклов демонстрирует ее твердую приверженность внедрению экологически чистых инноваций. На фоне эры электронной мобильности, компания поддерживает глобальные усилия по снижению зависимости от ископаемого топлива с помощью своих инновационных продуктов, что позволяет удовлетворять все поездки клиентов по городу.

Эти модели планируется выпустить на азиатском и американском рынках. Команда DAHON рада представить новые модели электрических мопедов на выставке INABIKE в Индонезии, и клиенты могут посетить их на стенде: Hall A7, A7D2-01. Пожалуйста пишите на [email protected] по вопросам, касающимся этой модели, или для бронирования личных встреч на этой или будущих выставках.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2085390/DAHON_MACAW_Electric_motorcycle.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2085391/DAHON_MAGPIE_Electric_moped.jpg
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2085392/DAHON_TAILORBIRD_Electric_moped.jpg

SOURCE DAHON North America, Inc.

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