DAHON renforce son programme d'e-mobilité grâce à des motos et des cyclomoteurs

DAHON, la marque leader des vélos pliants, dévoile une nouvelle gamme de motos et de cyclomoteurs

OLNEY, Illinois, 26 mai 2023 /PRNewswire/ -- DAHON, leader mondial dans le domaine des vélos pliants depuis plus de 40 ans, prévoit d'élargir sa gamme de produits à une nouvelle catégorie de motos et de cyclomoteurs. Après le teaser présenté au Salon international du vélo de Chine qui s'est tenu à Shanghai du 5 au 8 mai, la marque prévoit de présenter ses trois derniers modèles, la moto Macaw et les cyclomoteurs électriques Magpie et Tailorbird, lors de l' INABIKE , un salon professionnel pour l'industrie de la moto en Indonésie, du 24 au 26 mai, sous le slogan « Passez à l'électrique, passez au vert, et réduisez ces émissions de CO 2 ! ».

DAHON MACAW Electric motorcycle DAHON MAGPIE Electric moped DAHON TAILORBIRD Electric moped

Avec cette nouvelle direction passionnante, DAHON, en plus des vélos électriques existants, s'efforce de prouver que l'écologie ne devrait pas être coûteuse. Les trois derniers modèles (non pliables) de qualité de ses catégories motos et cyclomoteurs sont disponibles à un prix plus attractif que de nombreux autres modèles actuellement en vente sur le marché. De plus, ils n'émettent aucune émission de CO 2 , offrant une alternative rentable et écologique aux moyens de transport pourvus d'un moteur à combustion.

Axé sur le sport de plein air et la mobilité urbaine rapide, la Macaw offre une autonomie maximale de 80 km (50 miles) en charge complète, avec une vitesse de pointe de 100 km/h et une consommation de 6,19 kW/h seulement. La batterie lithium-ion 72v/73aH ne prend que six heures pour atteindre sa pleine capacité, ce qui la rend plus rapide que la plupart des autres motos électriques de même catégorie.

La Macaw, sportive et dynamique, est propulsée par un moteur de 5000 W et sa vitesse peut atteindre 120 km/h (75 mph). Ses pneus avant et arrière sont de taille F: 110/70-17 R:140/70-16, avec des dimensions de 715 (28") x 2060 (81") x 1140 (45") (longueur x largeur x hauteur).

Les cyclomoteurs Magpie et Tailorbird possèdent une autonomie maximale de 110 km (56 milles) en charge complète, avec une consommation d'énergie de 2,7 kW/h seulement. Ils peuvent également être équipés d'une batterie au plomb 60v-72v/32Ah en option, qui ne prend que huit heures pour atteindre sa pleine capacité.

Alimentés par un moteur de 1000 W, les élégants modèles Magpie et Tailorbird peuvent aller jusqu'à 60 km/h (37 mph) et sont équipés d'un contrôleur à haut rendement. La taille des pneus avant et arrière du Magpie est de F:80/90-14 R:90/90-14, avec des dimensions de 700 (27") x 1880 (74") x 1220 (48") (longueur x largeur x hauteur). La taille des pneus avant et arrière du Tailorbird est de F:90/90-12 R:90/90-12, avec des dimensions de 700 (27") x 1850 (73") x 1090 (43") (longueur x largeur x hauteur). Ces deux modèles présentent des caractéristiques similaires, néanmoins chacun possède son propre style : le Magpie a l'apparence d'un scooter tandis que le Tailorbird évoque le style classique de la Vespa, ce qui leur permet de correspondre aux préférences individuelles de chaque conducteur.

L'entrée de DAHON dans la catégorie des motos démontre son engagement ferme en faveur d'une innovation respectueuse de l'environnement. Dans le contexte de l'ère de l'e-mobilité, l'entreprise renforce l'effort mondial de réduction de la dépendance aux combustibles fossiles grâce à ses produits innovants qui répondent à tous les besoins des clients en matière de déplacement en milieu urbain.

Il est prévu de commercialiser ces modèles sur les marchés asiatiques et américains. L'équipe de DAHON est heureuse de lancer ses nouveaux modèles de cyclomoteurs électriques lors du salon INABIKE, en Indonésie. Les clients peuvent leur rendre visite sur leur stand : Hall A7, A7D2-01. Veuillez contacter [email protected] par email pour tout renseignement concernant ces modèles, ou pour réserver une rencontre en face à face lors de cette exposition ou d'un événement futur.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2085390/DAHON_MACAW_Electric_motorcycle.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2085391/DAHON_MAGPIE_Electric_moped.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2085392/DAHON_TAILORBIRD_Electric_moped.jpg

SOURCE DAHON North America, Inc.