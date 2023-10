Dahua rejoint l'initiative du Pacte mondial des Nations Unies pour promouvoir le développement durable à l'échelle mondiale

HANGZHOU, Chine, 9 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Dahua Technology, fournisseur de solutions et de services IAdO (intelligence artificielle des objets) centrés sur la vidéo, a rejoint l'initiative du Pacte mondial des Nations unies aux côtés de milliers d'entreprises dans le monde, démontrant ainsi son engagement continu en faveur du développement durable et d'une action commerciale responsable à l'appui d'objectifs sociétaux plus vastes.

Le Pacte mondial des Nations unies est une plateforme de leadership volontaire pour le développement, la mise en œuvre et la divulgation de pratiques commerciales responsables. Fondé en 2000, le Pacte mondial des Nations Unies est la plus grande initiative de développement durable des entreprises au monde, avec plus de 9 500 entreprises et 3 000 signataires non commerciaux basés dans plus de 160 pays et 70 réseaux locaux. Il encourage les entreprises du monde entier à aligner leurs opérations et leurs stratégies sur dix principes universellement acceptés dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption, et à prendre des mesures pour soutenir les objectifs et les questions des Nations unies énoncés dans les objectifs de développement durable (ODD) .

Au fil des ans, Dahua a démontré ses efforts et son soutien inébranlables en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement. Un exemple notable est l'engagement ferme de Dahua à bâtir une communauté durable à faible émission de carbone en intégrant des pratiques durables à l'intelligence numérique, notamment la protection intelligente de la biodiversité , la protection intelligente de l'environnement , la gestion intelligente du trafic , l'énergie intelligente , la construction intelligente , l'éducation intelligente et la production sûre .

En outre, Dahua promeut activement les produits et solutions durables et à faible émission de carbone en mettant en œuvre la conception de produits à faible consommation d'énergie, la conception d'énergie solaire intégrée et la conception de solutions IAdO. L'entreprise adhère au fonctionnement écologique et au développement durable par le biais de produits durables , de la fabrication durable , de la logistique durable et du mode de vie durable . En termes d'économie d'énergie, le parc Dahua a été modernisé grâce à un système d'électricité intelligent qui permet d'économiser jusqu'à 1 389 800 kWh d'électricité chaque année. Des centrales photovoltaïques ont également été installées pour produire de l'énergie propre et réduire les émissions de carbone. Tous ces efforts sont conformes aux principes environnementaux du Pacte mondial des Nations unies, qui stipule que « les entreprises sont invitées à appliquer le principe de précaution face aux problèmes touchant l'environnement, à prendre des initiatives tendant à promouvoir une plus grande responsabilité en matière d'environnement et à encourager la mise au point et la diffusion de technologies respectueuses de l'environnement ».

En adhérant au Pacte mondial des Nations unies, Dahua entend renforcer son engagement en faveur du développement durable et continuer à avoir un impact positif sur l'humanité et la planète. Cette adhésion permet également à Dahua de contribuer à l'établissement de normes mondiales en matière de pratiques commerciales durables et responsables, et de s'acquitter activement de sa responsabilité partagée en faveur d'une société plus sûre et d'un mode de vie plus intelligent.

