Daiana Camaz e Igor Mêra, atletas do Team CBC, conquistam troféu na 4ª Etapa de Excelência de Tiro ao Prato, em Uberaba

UBERABA, Brasil, 21 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Os atletas do Team CBC Daiana Camaz e Igor Mêra subiram ao pódio e levantaram troféu na 4ª Etapa de Excelência de Tiro ao Prato, que aconteceu de 15 a 18 de junho de 2023 em Uberaba, Minas Gerais.

Daiana Camaz e Igor Mêra

Daiana Camaz foi vice-campeã de Fossa Olímpica na categoria Damas. A representante do estado de Alagoas no Team CBC é uma atiradora habilidosa que domina o tiro esportivo com qualquer equipamento. Seu foco e precisão notáveis, combinados com sua dedicação incansável, lhe renderam títulos e reconhecimento na Fossa Olímpica. Destacando-se não apenas no Brasil, mas também em todo continente, a atleta já foi vice-campeã Sul-Americana em 2022, sendo o melhor resultado feminino do país, na modalidade, no ano em questão.

No masculino, Igor Mêra foi vice-campeão de Fossa Olímpica na categoria Júnior. Igor, que é de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, iniciou sua jornada no tiro esportivo em 2017 na modalidade de Trap Americano. Em seu primeiro ano já conseguiu grandes resultados, participando em 2018 do Grand American World Trapshooting Championships nos Estados Unidos. Uma temporada depois decidiu ingressar na Fossa Olímpica, onde atualmente compete pelo Team CBC e gradativamente vem se destacando no Campeonato Brasileiro. O atleta exibe uma habilidade inigualável em atirar e sua experiência em competições de alto nível o destacam como um dos jovens a engrandecer o futuro do esporte no Brasil e no mundo.

APOIO AO ESPORTE DO TIRO

O programa de patrocínios da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) tem como intuito apoiar os atletas do esporte do tiro, oferecendo apoio e recursos de que eles necessitam para atingir seu potencial máximo. Os patrocinados são selecionados com base em suas jornadas, potencial e conquistas esportivas. O programa também incentiva o ingresso e formação de novos atiradores e jovens talentos.

O Team CBC conta, atualmente, com 16 atletas em diversas modalidades e categorias, com expressivos resultados em seus currículos e vagas garantidas em competições internacionais.

Além disso, a companhia apoia entidades organizadoras, incluindo Confederações, Federações e Ligas, entre outras entidades e campeonatos em todo Brasil.

Líder mundial em munições, a CBC é uma empresa em constante evolução, que domina a tecnologia de ponta empregada em sua área de atuação, e oferece aos seus consumidores produtos com desempenho e qualidade internacionalmente reconhecidos, possuindo linha de cartuchos de competição e insumos para as diferentes modalidades do tiro esportivo. Tradicional fabricante de armas longas, oferece também ao mercado vários modelos de armas para iniciação e prática de modalidades esportivas de tiro.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2106696/Daiana_e_Igor_Uberaba_MG.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos

SOURCE Companhia Brasileira de Cartuchos