Dalberg reforça capacidade de inovação com aquisição da Ravel Innovation

"Vemos um enorme valor em oferecer a experiência da Ravel a nossos clientes que estão buscando descobrir e ampliar ideias inovadoras para enfrentar os desafios de desenvolvimento mais urgentes. A aquisição nos permite envolver-nos de forma significativa com aqueles que assumem riscos e que buscam fazer frente aos desafios de hoje e do futuro. É importante ressaltar é que as duas empresas compartilham o mesmo espírito de manter o impacto social no centro das declarações de problemas que assumimos", disse Gaurav Gupta, sócio e diretor regional para a Ásia da Dalberg Advisors.

"Nos últimos dez anos, desde que comecei o Impact Hub Singapura em 2012, vi como a cidadania social e ambiental evoluiu entre nossos clientes corporativos e governamentais - passando de uma ideia de última hora para uma crença fundamental, de maximizar o valor dos acionistas em todos os custos até otimizar a responsabilidade total das partes interessadas. Como o primeiro parceiro do Google for Startups no sudeste asiático, nossa comunidade cresceu para mais de 28 mil inovadores. Estou entusiasmado pelo ingresso da Ravel à família global da Dalberg e de poder ampliar nossos serviços e nosso impacto para um público ainda mais amplo", disse Grace Sai, fundadora e diretora da Ravel Innovation.

Com essa aquisição, a Dalberg pretende incorporar os recursos e redes de inovação da Ravel em sua experiência global de consultoria, setorial e regional. A Ravel passou a fazer parte da Dalberg em maio de 2022 e seus serviços serão oferecidos aos clientes da Dalberg por meio dos escritórios da Dalberg em todo o mundo.

Sobre a Dalberg

A Dalberg é um grupo de consultoria líder em impacto social que reúne a consultoria estratégica, design thinking, análise de big data e pesquisa para abordar desafios sociais e ambientais complexos. Ela trabalha em colaboração com comunidades, instituições, governos e empresas para desenvolver soluções que gerem impacto em escala.

Sobre a Ravel

Fundada em 2012, a Ravel Innovation desenvolve, projeta e administra um ecossistema em constante crescimento de espaços, comunidades e programas de inovação corporativa. Tendo trabalhado com mais de 100 organizações, ela combina psicologia organizacional, metodologias orientadas para startups e uma rede inigualável de talento, tecnologias e especialistas globais para criar um impacto real para seus clientes, que, por sua vez, mudam o mundo. Também foi o primeiro parceiro do Google for Startup no sudeste asiático.

