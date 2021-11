Dalriada Drug Discovery célèbre la collaboration de son client Dunad Therapeutics avec Novartis pour un montant d'un milliard de dollars

« Nous sommes très heureux de voir l'impact et l'application de la technologie de Dunad amplifiés par la collaboration avec Novartis », a déclaré le Dr Charlie Younger, directeur de l'exploitation de Dalriada. « Il faut réellement une équipe agile et innovante pour faire progresser une nouvelle modalité thérapeutique. Nous avons eu le privilège d'aider Dunad à mettre rapidement à l'échelle et à valider davantage sa plateforme technologique, et de continuer à soutenir l'avancement rapide de son pipeline. »

La plateforme unique de Dunad offre un mécanisme d'action agnostique par classe de cible qui se différencie clairement des autres technologies de dégradation ciblée des protéines. Dans le cadre de son modèle Turn-keyTM, Dalriada a fourni à Dunad un soutien intégré à la découverte de médicaments dans les domaines de la chimie médicinale, de la biophysique, de la biologie cellulaire et moléculaire et de la protéomique.

« Dalriada a fourni le modèle parfait pour soutenir une entreprise en croissance rapide telle que Dunad. Pour se développer au rythme où nous l'avons fait, une communication proactive et des délais d'exécution rapides depuis le déploiement des ressources jusqu'aux cycles conception-fabrication-test-analyse sont essentiels », a déclaré le Dr. Graham Simpson, vice-président senior de la découverte de médicaments, Dunad. « Dalriada a constamment investi dans la science et s'est concentré sur la réalisation de nos objectifs. Leur équipe est devenue un partenaire des plus fiables pour Dunad. »

« Nous tenons compte de la science et des besoins uniques de chacun de nos partenaires pour créer une approche hautement personnalisée qui comprend tout, des essais sur mesure à la conception complète du programme », a déclaré Jeff O'Meara, vice-président de la découverte de médicaments chez Dalriada. « Il est formidable de constater que l'accent mis par notre équipe sur les délais d'exécution les plus rapides possibles dans le cycle conception-fabrication-test-analyse permet d'obtenir des résultats significatifs pour nos clients. »

« La découverte de médicaments et l'industrie biotechnologique traversent une période très excitante et révolutionnaire. En nous orientant vers de nouvelles modalités thérapeutiques, nous ouvrons la voie à un meilleur traitement des maladies complexes et à la modulation de cibles auparavant inaccessibles », a ajouté M. Younger. « Les aspects inexplorés jusqu'à présent exigent une nouvelle façon de penser. Dalriada comprend que pour innover dans le domaine en constante évolution de la découverte de médicaments, les sociétés de biotechnologie ont besoin d'un soutien personnalisé et complet dès le départ pour faire progresser le plus rapidement et le plus efficacement possible leurs technologies et leurs pipelines. »

Dalriada n'est pas un organisme de recherche sous contrat traditionnel :

Dalriada est un organisme canadien de recherche sous contrat de premier plan, spécialisé dans les thérapies à petites molécules. Conçue comme un partenaire de découverte de médicaments agile, colocalisé et intégré de manière unique, Dalriada accélère la découverte et le développement de nouvelles petites molécules thérapeutiques de grande valeur, du concept à la demande de médicament de recherche. Nos partenaires ont accès et bénéficient du soutien d'une équipe de plus de 60 scientifiques spécialisés dans la découverte de médicaments (plus de 70 % sont titulaires d'un doctorat) dans tous les aspects de la chimie médicinale et computationnelle, de la biologie cellulaire et moléculaire, de la biophysique et de la biochimie, de l'ADME et de la protéomique. Notre modèle opérationnel unique Turn-KeyTM offre à l'industrie biotechnologique mondiale une suite complète de découvertes de médicaments, de développement préclinique, de propriété intellectuelle et d'expertise commerciale pour gérer et exécuter des programmes de R&D sur mesure. À ce jour, Dalriada a soutenu les programmes intégrés de sociétés publiques et financées par du capital-risque, notamment Antibe, Janpix, Canopy Growth et Dunad Therapeutics. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.dalriadatx.com

