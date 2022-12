DAMAC Group, com sede em Dubai assina contrato com a Mandarin Oriental para gerenciar resort luxuoso nas Maldivas

O resort de 34 hectares é o primeiro projeto do Grupo DAMAC nas Maldivas

O hotel contribui para o portfólio de prestígio da DAMAC, que vem expandindo com sucesso internacionalmente

As parcerias do Grupo DAMAC com marcas renomadas, como a Mandarin Oriental, são uma prova de seu valor de marca e posição no mercado

CANNES, França, 6 de dezembro de 2022 /PRNewswire/-- Anunciado no International Luxury Travel Market em Cannes na França, o Grupo DAMAC, com sede em Dubai, sob seu braço de desenvolvimento imobiliário DAMAC Properties, um dos maiores desenvolvedores imobiliários de luxo da região, assinou um contrato com o Grupo Mandarin Oriental Hotel para operar um novo resort em um grupo de ilhas privadas nas Maldivas.

Mandarin Oriental Maldives developed by DAMAC An aerial view of the Mandarin Oriental Bolidhuffaru resort Water villas in the Mandarin Oriental Bolidhuffaru resort

O resort de luxo de 34 hectares, que está atualmente em desenvolvimento e está programado para abrir em 2025, será a primeira incursão do Grupo DAMAC nas ilhas turísticas, conhecido por suas ofertas cinco estrelas premium.

O resort no Oceano Índico se estende por três ilhas particulares no Bolidhuffaru Reef no South Male Atoll, acessado através de um passeio fácil de lancha de 20 minutos a partir do Aeroporto Internacional de Velana, em Malé.

Cercado por praias de areia branca e recifes de coral vibrantes pelos quais as Maldivas são conhecidas, o resort oferecerá um cenário pitoresco de onde os hóspedes poderão desfrutar de uma variedade de atividades, incluindo uma experiência culinária por meio de vários restaurantes especializados em toda a ilha, além de experiências de bem-estar e esportes aquáticos.

As acomodações do Mandarin Oriental Bolidhuffaru Reef compreendem 130 villas independentes, compostas por 61 villas sobre a água e 66 villas à beira-mar, incluindo 10 residências de marca. Variando em tamanho de 100 a 600 metros quadrados, as villas serão algumas das maiores do mercado, cada uma oferecendo exclusividade e reclusão, com piscinas privativas e belas vistas para o mar. O Grupo está trabalhando com vários consultores internacionais para garantir que as melhores práticas de sustentabilidade sejam seguidas em todas as etapas do desenvolvimento.

Sete opções gastronômicas, incluindo três restaurantes de especialidades e um local exclusivo para refeições, além de um bar na piscina, garantirão que os hóspedes tenham uma variedade de opções gastronômicas durante a estadia.

Além disso, espaços criativos para eventos internos e externos fornecerão locais exclusivos para reuniões, encontros sociais e casamentos.

As espaçosas instalações de bem-estar estarão localizadas nos jardins tropicais do resort e incluirão 12 suítes de tratamento, piscinas de vitalidade, saunas seca e a vapor, além de um salão de beleza. A equipe especializada de profissionais de bem-estar do Mandarin Oriental oferecerá experiências personalizadas e os tratamentos exclusivos do Grupo.

As atividades de lazer adicionais incluirão esportes aquáticos e um centro de mergulho, quadras de tênis, um clube infantil e juvenil de classe mundial projetado por consultores internacionais, uma piscina e inúmeras enseadas e praias privadas para explorar.

"A marca DAMAC é sinônimo de produtos e serviços de luxo, e sentimos que as Maldivas eram o local perfeito para nós. A DAMAC ampliou sua presença global fora do Oriente Médio, do Reino Unido ao Canadá, e estamos entusiasmados por ter chegado também às Maldivas. Esperamos trabalhar com o Grupo Mandarin Oriental Hotel para gerenciar nosso novo resort nesta bela ilha ", disse Hussain Sajwani, presidente e fundador do Grupo DAMAC.

"Estamos continuamente firmando parcerias com marcas globais estabelecidas que refletem a reputação e os padrões da DAMAC para ofertas de luxo e estamos confiantes de que o Grupo Mandarin Oriental Hotel se destacará em seu mandato", acrescentou Sajwani.

O Grupo Mandarin Oriental Hotel é o premiado proprietário e operador de alguns dos hotéis, resorts e residências mais luxuosos do mundo. Tendo crescido de suas raízes asiáticas em uma marca global, o grupo agora opera 36 hotéis e sete residências em 24 países e territórios, com cada propriedade refletindo o patrimônio oriental do Grupo e o senso de lugar único.

O Mandarin Oriental tem um forte portfólio de hotéis e residências em desenvolvimento e é membro do Grupo Jardine Matheson.

"O Mandarin Oriental está focado no desenvolvimento de seu portfólio de resorts e vem procurando entrar nas Maldivas há algum tempo. Este projeto representa a oportunidade perfeita para o grupo", disse James Riley, CEO do Mandarin Oriental Hotel Group.

www.damacproperties.com

