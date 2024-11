Damilola Ogunbiyi, PDG de SEforALL, figure sur la liste TIME100 2024 des 100 leaders les plus influents dans le domaine de l'action climatique des entreprises

Un pionnier de l'énergie et du développement durables reçoit un nouveau prix prestigieux

BAKU, Azerbaïdjan, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- TIME a nommé la PDG et représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour l'énergie durable pour tous, et coprésidente d'ONU-Énergie, Damilola Ogunbiyi, dans son 2024 TIME100 Climate, reconnaissant les 100 leaders les plus innovants menant l'action climatique des entreprises.

Sustainable energy and development trailblazer, Damilola Ogunbiyi, named to the 2024 TIME100 climate list

Damilola a été récompensée pour sa voix inébranlable et sa défense des pays du Sud, ainsi que pour sa passion pour l'accélération d'une transition énergétique juste et équitable. En menant des actions de sensibilisation à l'échelle mondiale, en faisant preuve de leadership et en fournissant des conseils, elle s'est faite la championne d'une plus grande action en faveur du climat dans l'optique de la décarbonisation des systèmes énergétiques.

A propos de cette reconnaissance, Francesco Starace, Président du Conseil d'administration de SEforALL, a déclaré :

« L'énergie durable est une solution essentielle si nous voulons lutter contre la crise climatique et ouvrir la voie à un avenir plus vert et plus lumineux. Damilola a été un leader influent, démontrant que le changement peut se produire en un temps record, si l'on s'y consacre et si l'on s'y concentre. En tant que conseil de gouvernance, nous la félicitons pour cette reconnaissance bien méritée. »

Damilola Ogunbiyi, PDG et représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour l'énergie durable pour tous, et coprésidente de UN-Energy, a commenté l'événement :

« Il ne s'agit pas seulement d'une reconnaissance de mon travail et de mes collègues extraordinaires à SEforALL, mais de toute l'équipe qui a soutenu la vision d'accélérer l'action sur le changement climatique et la pauvreté énergétique - en se concentrant sur le fait de ne laisser personne de côté ! »

Cette reconnaissance du TIME100 est l'une des nombreuses autres récompenses que Damilola a reçues au cours des deux dernières années - un reflet du travail de transformation qu'elle a accompli au cours de son premier mandat à SEforALL, et en tant que représentante spéciale des Nations Unies auprès du Secrétaire général. En septembre 2024, le président des Émirats arabes unis lui a remis l'ordre de première classe de Zayed II en reconnaissance de sa contribution au succès de la conférence sur le climat, la COP28 ; le même mois, elle a également reçu le prix Global Female Leadership Impact (GFLI). En mars 2024, elle a été reconnue comme une pionnière dans son domaine par les revues Reuters Trailblazing Women in Climate et Reuters Trailblazing Women in Energy. En 2023, elle a reçu le prix du président de l'Energy Institute, en reconnaissance de son rôle continu dans la résolution de problèmes mondiaux cruciaux.

- Fin -

Notes aux rédacteurs

Lien vers la liste climatique 2024 Time100

Vous pouvez consulter la liste complète ici : https://time.com/collection/time100-climate-2024/

À propos de Damilola Ogunbiyi

Damilola Ogunbiyi est à la tête de l'initiative Énergie durable pour tous (SEforALL) depuis janvier 2020. Sous sa direction, l'organisation a fait de grands progrès pour permettre des transitions énergétiques justes, équitables et durables qui garantissent une meilleure qualité de vie et de meilleures opportunités pour les personnes vivant dans les régions en développement. Au cours de cette période, SEforALL a soutenu plus de 90 pays dans le monde, et a obtenu des engagements de plus de 1,3 trillion de dollars pour le financement de l'énergie. Pour en savoir plus sur Damilola, consultez le site https://www.seforall.org/who-we-are/damilola-ogunbiyi

À propos de l'énergie durable pour tous

L'énergie durable pour tous est une organisation indépendante, hébergée par l'UNOPS, qui a pour mandat d'accélérer la transition énergétique dans les pays émergents et en développement. Nous travaillons à l'intersection de l'énergie, du climat et du développement. Nous collaborons avec des gouvernements et des partenaires du monde entier pour mettre fin à la pauvreté énergétique, accélérer le déploiement de solutions en matière d'énergies renouvelables et lutter contre le changement climatique. Pour en savoir plus sur notre travail, consultez le site www.SEforALL.org

Contact avec les médias :

Sherry Kennedy, directrice de la communication : [email protected] / [email protected] | +43 676 486 2425

Robert Magori, spécialiste principal en communication : [email protected] | +254721525344

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2555346/Damilola_SEforALLs.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007953/5020821/Sustainable_Energy_for_All_Logo.jpg