Damit Infrastrukturmanager ruhi schlafeb können

TAIPEH, 13. Dez. 2021 /PRNewswire/ -- In der Abenddämmerung des 09. November 1965 wurden der gesamte Staat New York, Teile von sieben angrenzenden Staaten und die kanadische Provinz Ontario in Dunkelheit getaucht. Ein stark belastetes Schutzrelais im Süden Ontarios war ausgefallen, was zu einer Kette weiterer Ausfälle führte, als die Last übertragen wurde und andere Stromleitungen überlastet wurden. Der Stromausfall war einer der größten in der Geschichte und fiel in die Hauptverkehrszeit. 800.000 Menschen saßen in der New Yorker U-Bahn fest, Millionen von Pendlern wurden aufgehalten und Tausende saßen in Bürogebäuden, Aufzügen und Zügen fest.