Dan Salmon treedt in dienst bij New Street Research om leiding te geven aan US Internet-onderzoeksteam

NEW YORK en LONDEN en SINGAPORE, 20 oktober 2022 /PRNewswire/ -- New Street is verheugd bekend te kunnen maken dat Dan Salmon zich bij het bedrijf heeft gevoegd en verslaglegging over de Amerikaanse internetsector zal lanceren. Dan treedt in dienst bij New Street na 18 jaar bij BMO Capital Markets werkzaam te zijn geweest, waar hij het Amerikaans internet- en mediaonderzoek leidde. Dan wordt algemeen erkend als dé autoriteit op het gebied van digitaal reclameonderzoek en heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de convergentie ervan met e-commerce en streaming, wat geïllustreerd wordt door zijn baanbrekende werk op het gebied van reclame voor Amazon.

"Dan heeft een kritische kijk op het TMT-onderzoeksplatform dat we hebben gebouwd. Zijn inbreng zal van invloed zijn op onze wereldwijde perspectieven op het samenspel van internet-, technologie- en telecommunicatiesectoren en de levering van hoogwaardige onderzoeksinformatie aan onze investeerders verbeteren. We zijn verheugd om samen met Dan en zijn team onze onderzoeksactiviteiten op te bouwen", aldus Iain Johnston, voorzitter van New Street Research.

"New Street is er altijd op gericht geweest om onze klanten unieke en waardevolle inzichten te bieden in de thema's die vormgeven aan de sectoren die we bestrijken. Digitale reclame, die het grootste deel van de winst en marktkapitalisatie in de Amerikaanse internetsector bepaalt, ontwikkelt zich snel, maar wordt nog steeds slecht begrepen. Digitale reclame wordt ook steeds relevanter, aangezien consumentengerichte bedrijven digitale advertenties proberen te gebruiken om inkomsten te genereren met product- en e-commerceplatforms. Onze klanten gaven tijdens onze gesprekken met hen aan dat Dan zonder twijfel de beste analist in de sector is, en wij zijn heel blij hem als partner en medewerker te hebben", zegt Jonathan Chaplin, de oprichter van de Amerikaanse activiteiten van New Street.

"Vanaf het begin was het me duidelijk dat New Street een unieke en diepgewortelde cultuur heeft die zich inzet voor ondernemerschap en TMT-onderzoek van de hoogste kwaliteit. Ik ben erg enthousiast om hieraan bij te dragen en het werk van mijn team naar een nieuw niveau te tillen, aangezien we meer middelen voor primair onderzoek inzetten en dieper dan ooit graven in de sector en de grootste bedrijven daarbinnen", aldus Dan Salmon, de nieuwste partner van New Street en teamleider voor de Amerikaanse internetactiviteiten.

Met de toevoeging van Amerikaanse internetdekking blijft New Street Research zijn positie uitbreiden als het eerste, onafhankelijke onderzoeksbureau dat zich op de wereldwijde TMT-ruimte richt. Naast onze producten voor telecommunicatie, technologie-infrastructuur, Aziatisch internet en beleid en regelgeving, versterken we met de inbreng van Dan onze toewijding om de kopers een echt gedifferentieerd onderzoeksaanbod te bieden.

Neem voor meer informatie contact op met Dan Salmon, Jonathan Chaplin of Iain Johnston.

Dan Salmon

1 (646) 528 8880

[email protected]

Jonathan Chaplin

1 (212) 921 9876

[email protected]

Iain Johnston

(44) 20 7375 9124

[email protected]

