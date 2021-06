Dance, la société d'abonnement premium aux vélos électriques, accueille de nouveaux investisseurs

Des leaders dans les domaines de la technologie, du divertissement, du design et des affaires rejoignent le mouvement mondial de la société pour créer des villes plus vivables

BERLIN, 15 juin 2021 /PRNewswire/ -- La société d'abonnement premium de vélos électriques, ou alors ebikes, Dance a annoncé de nouveaux investisseurs qui soutiennent la mission de la société consistant à créer des villes plus vivables. Le groupe d'investisseurs providentiels est composé de leaders issus de divers secteurs d'activité :

Chance the Rapper, musicien lauréat d'un Grammy Award, activiste et entrepreneur

Jeffrey Katzenberg et Sujay Jaswa , fondateurs de WndrCo; Katzenberg a également fondé et occupé le poste de PDG de Dreamworks SKG; Jaswa a été le fondateur et le directeur financier de Dropbox

Julian Hönig, qui a passé une décennie dans l'équipe de conception d'Apple ainsi que chez Audi et Lamborghini

Lea-Sophie Cramer , une révolutionnaire du e-commerce qui a fondé la société de lifestyle féministe Amorelie

Maisie Williams , actrice et ambassadrice mondiale du World Wildlife Fund

Suneil Setiya et Greg Skinner , co-PDG de Quadrature et administrateurs de Quadrature Climate Foundation

will.i.am, artiste lauréat d'un Grammy Award, philanthrope et entrepreneur

« Chez Dance, nous pensons que les villes du futur peuvent être plus vivables, mais nous ne pouvons atteindre cette réalité qu'avec un mouvement généralisé », a déclaré Eric Quidenus-Wahlforss, PDG de Dance. « Avec l'arrivée de nouveaux investisseurs, il est clair que d'autres pionniers croient en notre mission. Dance est fière de travailler avec des personnalités de tous les secteurs, de tous les pays et de tous les horizons pour concevoir des communautés qui ne sont pas centrées autour des voitures », a ajouté Quidenus-Wahlforss.

Ces leaders dans les domaines des arts, des médias, de la durabilité et de la technologie se joignent à Dance pour préparer son lancement, rejoignant ainsi les supporters actuels Bjarke Ingels (fondateur et PDG de BIG Architects), Ilkka Paananen (fondateur et PDG de Supercell), Jeannette zu Fürstenberg (La Famiglia), Kevin P. Ryan (fondateur et PDG d'AlleyCorp), Neil Parikh (fondateur et directeur de la stratégie de Casper) et d'autres.

Le modèle premium de Dance est conçu pour encourager les personnes en déplacement à choisir le vélo électrique comme principal moyen de transport, en commençant par Berlin.

Son service de concierge et de réparation de ebikes évoluera également à mesure du développement de l'entreprise.

« Pendant la pandémie, nous avons vu à quel point les villes pouvaient être belles avec moins de voitures dans les rues », a déclaré Julian Hönig, un investisseur de Dance qui travaille en étroite collaboration avec les fondateurs sur la prochaine génération de modèles de ebikes de la société. « L'approche intentionnelle et élégante de Dance en matière de ebikes est convaincante pour l'avenir du transport durable. Il a été gratifiant de travailler avec l'équipe pour concevoir des véhicules qui peuvent apporter de la joie et une connexion à quelque chose d'aussi simple que le trajet du matin », a ajouté M. Hönig.

Dance est un service d'abonnement premium pour ebikes basé à Berlin. La mission de l'entreprise est de créer des villes plus agréables à vivre, centrées sur des communautés de personnes et non sur le trafic. Dance combine des services faciles à utiliser avec un vélo électrique au design magnifique, transformant le transport quotidien en un acte joyeux, sain et durable. Un abonnement mensuel offre une certaine souplesse aux membres qui souhaitent essayer une nouvelle façon de se déplacer en dehors de la voiture. Le pilote de la société est actuellement en cours à Berlin. Pour en savoir plus, consultez le site https://dance.co

Dance a été fondé par les fondateurs de SoundCloud, Eric Quidenus-Wahlforss et Alexander Ljung, ainsi que par le cofondateur de Jimdo, Christian Springub. Les investisseurs comprennent BlueYard et HV Holtzbrinck Ventures.

