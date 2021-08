Dance lance son service complet à Berlin et dévoile sa première génération de vélos électriques

« Après avoir testé pendant près de un an le matériel, les logiciels et les services de Dance, je suis ravi de lancer notre offre complète afin que davantage de Berlinois puissent découvrir le plaisir de rouler en vélo électrique aux côtés de notre communauté », a déclaré Eric Quidenus-Wahlforss, PDG de Dance. « Ce qui nous distingue chez Dance, c'est notre produit haut de gamme, qui comprend à la fois notre vélo électrique au design avant-gardiste et un service de réparation à la demande. En permettant aux Berlinois de choisir un mode de transport actif, nous créons ensemble une ville plus saine, plus verte et plus agréable à vivre », a-t-il ajouté.

Même dans le cadre d'un projet pilote limité, l'équipe a déjà enregistré des dizaines de milliers de trajets effectués par des centaines de cyclistes, dont la moitié utilisent leur vélo électrique chaque semaine. Ils découvrent ce que la recherche a confirmé : l'utilisation du vélo électrique permet de faire de l'exercice en douceur[1], améliore la santé mentale[2], renforce les liens sociaux dans le quartier[3] et offre des environnements locaux plus calmes et plus « réparateurs »[4]. Sans oublier les avantages pour l'environnement : des recherches[5] montrent que les citadins qui sont passés de la voiture au vélo pour un seul déplacement par jour ont réduit leur empreinte carbone d'environ une demi-tonne de dioxyde de carbone au cours d'une année.

« L'offre de Dance est convaincante pour l'usager responsable à la recherche d'une façon plus active, plus respectueuse de l'environnement et plus belle de voyager », a déclaré Caterina Kiehntopf, nouvelle directrice générale de Dance en Allemagne. « En lançant officiellement le service à Berlin après une année d'essais et d'améliorations, j'ai hâte que l'offre de Dance arrive dans ma ville natale, Berlin, et plus tard, dans d'autres villes d'Allemagne. La couleur et le design distinctifs du vélo électrique, l'application et le service faciles à utiliser, associés à des options d'abonnement flexibles, sont idéaux pour les personnes qui cherchent à rendre leur mode de vie plus durable et plus actif - et pourraient encourager l'adoption de transports plus écologiques et plus dynamiques dans le monde entier, a déclaré M. Kiehntopf.

L'entreprise commencera à déployer des milliers de vélos électriques dans les semaines à venir et augmentera le nombre de modèles et de vélos au fur et à mesure que la communauté se développera à Berlin et dans d'autres villes dans un avenir proche. Voici certaines fonctionnalités intéressantes :

Construit pour la facilité : le vélo électrique Dance One est doté d'un cadre en aluminium personnalisé en forme de diamant et peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. La batterie amovible est intégrée au cadre et peut parcourir jusqu'à 55 km avec une charge complète.

le vélo électrique Dance One est doté d'un cadre en aluminium personnalisé en forme de diamant et peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. La batterie amovible est intégrée au cadre et peut parcourir jusqu'à 55 km avec une charge complète. La sécurité avant tout : les freins à disque hydrauliques, la chaîne en carbone et les pneus anti-crevaison aident les usagers à rouler dans toutes les conditions. De même, un éclairage avant et arrière et des bandes réfléchissantes sur les flancs des pneus assurent la visibilité de nuit. Le vélo électrique est équipé d'un verrouillage Bluetooth intégré qui peut être déverrouillé avec le téléphone de l'usager.

les freins à disque hydrauliques, la chaîne en carbone et les pneus anti-crevaison aident les usagers à rouler dans toutes les conditions. De même, un éclairage avant et arrière et des bandes réfléchissantes sur les flancs des pneus assurent la visibilité de nuit. Le vélo électrique est équipé d'un verrouillage Bluetooth intégré qui peut être déverrouillé avec le téléphone de l'usager. Service à la demande : Les usagers peuvent organiser la livraison personnelle, les réparations et l'entretien dans la ceinture du S-Bahn dans les 24 heures (sauf le dimanche), avec le service RepairNow de Dance, accessible via l'application Dance. L'équipe de mécaniciens et d'experts en vélos électriques de Dance se rend chez vous pour vous faciliter la vie.

Dance est un service d'abonnement premium pour vélos électriques basé à Berlin. La mission de l'entreprise est de créer des villes plus agréables à vivre, centrées sur des communautés de personnes et non sur le trafic. Dance combine des services faciles à utiliser avec un vélo électrique au design magnifique, transformant le transport quotidien en un acte joyeux, sain et durable. Un abonnement mensuel offre une certaine souplesse aux membres qui souhaitent essayer une nouvelle façon de se déplacer en dehors de la voiture. Le service Dance est actuellement en cours à Berlin. Pour en savoir plus, consultez le site https://dance.co

Dance a été fondé par les fondateurs de SoundCloud, Eric Quidenus-Wahlforss et Alexander Ljung, ainsi que par le cofondateur de Jimdo, Christian Springub. Les investisseurs comprennent BlueYard et HV Capital.

