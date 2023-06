Dangbei lance son vidéoprojecteur laser Mars en Europe, avec Netflix préinstallé et une projection 1080p ultra-lumineuse

Il offre une luminosité ultra-élevée alimentée par laser et une clarté cristalline 1080p Full HD pour que Netflix et les autres services de streaming puissent être appréciés comme jamais auparavant

TUMWATER, Wash., 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Dangbei, un leader mondial sur le marché des vidéoprojecteurs domestiques, annonce aujourd'hui le lancement de son nouveau produit en Europe : Dangbei Mars, un vidéoprojecteur laser ultra-lumineux sous licence officielle de Netflix. S'appuyant sur la popularité de l'Emotn N1, également avec Netflix intégré, le nouveau modèle apporte encore plus d'améliorations pour faire vivre l'expérience du cinéma à la maison. L'intégration de la technologie laser dans le projecteur Dangbei Mars en fait l'expérience de visionnage de Netflix la plus claire et la plus lumineuse sur grand écran.

Dangbei Mars, Ultra-Bright Laser Projector with Native Netflix

Permettant aux utilisateurs de regarder les meilleurs films sur Netflix en Full HD 1080p, le Mars utilise la technologie ALPD® (Advanced Laser Phosphor Display), couramment utilisée dans les cinémas, les bureaux et les systèmes de divertissement à domicile. En intégrant cette technologie avancée, Dangbei Mars offre une luminosité remarquable de 2 100 lumens ISO, alimentée par une source laser ultra-brillante qui peut durer jusqu'à 30 000 heures. Contrairement aux lasers RVB qui peuvent produire un effet de tavelures, le Mars donne la priorité au confort des spectateurs et à une expérience sans taches pour faire passer le divertissement à domicile et les soirées cinéma à un autre niveau.

Avec une taille de projection allant jusqu'à 180 pouces, il peut instantanément transformer n'importe quelle pièce en salle de cinéma privée. L'expérience du home cinéma est encore améliorée par les caractéristiques audiovisuelles captivantes du Mars, notamment la prise en charge du HDR10 et du HLG, le réglage automatique de la luminosité pour s'adapter parfaitement à tout environnement lumineux, et un puissant système de son surround avec deux haut-parleurs intégrés de 10 W prenant en charge le Dolby Digital et le Dolby Digital Plus.

Qu'il s'agisse de séries à regarder en continu ou de films époustouflants, Dangbei Mars a sélectionné la meilleure offre pour que les clients restent scotchés à l'écran. Avec Netflix, YouTube et Prime Video sous licence officielle et préinstallés, et alimentés par le système d'exploitation flexible et stable Linux, les utilisateurs peuvent faire l'expérience de la commodité ultime et accéder aux services de streaming les plus populaires en quelques clics, sans avoir à chercher dans des menus ou à naviguer dans des interfaces complexes, ce qui garantit que le contenu peut être visionné rapidement.

Le Mars a des temps de démarrage et de configuration très rapides, délivrant une image parfaite en quelques secondes, sans aucun retard frustrant. Équipé de capteurs ToF et CMOS, il offre une configuration d'image 4 en 1 plus intelligente, avec la mise au point automatique, la correction automatique de la distorsion trapézoïdale dans six directions, l'ajustement intelligent de l'écran et l'évitement des obstacles, afin de garantir que chaque siège de la maison offre la même qualité et la même expérience agréable.

Le Mars peut être facilement connecté à des consoles de jeu, des ordinateurs portables, des lecteurs Blu-ray et bien plus encore grâce à sa connectivité polyvalente, avec ou sans fil. De plus, avec un niveau de bruit inférieur à 24 dB, l'environnement visuel reste intact et peut être apprécié comme il se doit.

Le Dangbei Mars est désormais disponible sur Amazon France au prix de 1099,99 €, avec un coupon de réduction de 150 €. Il est également en vente sur Cdiscount, au même prix final.

À propos de Dangbei

En tant que fournisseur de premier plan de services intelligents sur grand écran, Dangbei est spécialisé dans la conception et le développement de matrices logicielles, de systèmes d'exploitation, de projecteurs intelligents, etc. La mission de Dangbei est d'offrir à ses clients une expérience audiovisuelle extraordinaire sur grand écran grâce à des produits diversifiés, polyvalents et innovants.

La confiance de plus de 200 millions d'utilisateurs pousse Dangbei à fournir une inspiration et des conseils constants au paysage mondial du divertissement. Le logiciel grand écran de Dangbei a atteint la première position en Chine. Les applications et les contenus couvrent un large éventail de domaines tels que la musique, le cinéma et la télévision, la santé, l'éducation et les outils. Dangbei est également classée au deuxième rang des expéditions en Chine et occupe la première place dans la catégorie des projecteurs laser.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2105441/Dangbei_Mars_Ultra_Bright_Laser_Projector_Native_Netflix.jpg

SOURCE Dangbei