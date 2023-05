Dangbei stellt den All-in-One-Miniprojektor Neo mit nativer Netflix-Integration vor - für das beste kompakte Kinoerlebnis

Der kompakte und leichte Dangbei Neo LED-Projektor bietet mit Full-HD-Auflösung und Dolby-zertifizierten Stereo-Lautsprechern hochwertige Unterhaltung für unterwegs oder zuhause

TUMWATER, Wash., 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Dangbei, ein führender Anbieter innovativer Home-Entertainment-Lösungen, stellt heute den Dangbei Neo vor, einen All-in-One-Miniprojektor mit nativer Netflix-Integration. Der DLP-Projektor (Digital Light Processing) ist offiziell von Netflix lizenziert und liefert auf einer Projektionsfläche von bis zu 120 Zoll hochauflösende 1080p-FHD-Bilder sowie dank Unterstützung von Dolby Audio™ besonders immersiven Surround-Sound. Der Neo bietet darüber hinaus zahlreiche nützliche Funktionen in einem schlanken und kompakten Design.

Dangbei Neo, All-in-One Mini Projector with Native Netflix for the Best Compact Cinema Experience

Eines der Alleinstellungsmerkmale des Dangbei Neo ist sein integrierter und offiziell lizenzierter Netflix-Zugang. Für Nutzer bedeutet das, dass sie ihre Lieblingssendungen und -filme auf Netflix genießen können, ohne dass dazu zusätzliche Geräte oder Software benötigt werden – und gleichzeitig sämtliche Inhalte auf einer großen Projektionsfläche erleben dürfen. Die Hotkeys für drei der beliebtesten Streaming-Apps – Netflix, Prime Video und YouTube – erlauben zudem ein schnelles und einfaches Aufrufen der gewünschten Plattform.

Die kompakte Größe des Neo macht ihn besonders vielseitig: Er kann nicht nur zu Hause, sondern auch problemlos unterwegs eingesetzt werden kann, da er sogar in einen Rucksack passt. Ob im Garten oder beim Camping-Urlaub: Mit seinem geringen Gewicht (3,13 lbs/ 1,42 kg) ist der Neo ein unkomplizierter Begleiter, der faktisch überall verwendet werden kann, wo es eine Steckdose gibt. Denn selbst, wenn keine Internetverbindung in der Nähe ist, kann der Projektor mittels einer Vielzahl anderer Konnektivitätsoptionen wie beispielsweise Mirrorcast genutzt werden.

Dank der verbauten DLP-Technologie garantiert der Dangbei Neo tolle Bilder in FHD-1080p-Auflösung, hellen 540 ISO-Lumen, mit HDR10 und HLG und einer etwa 90-prozentigen Abdeckung des DCI-P3-Farbraums. So erstrahlen Filme, Fernsehsendungen und andere Inhalte bei einer beeindruckenden Projektionsgröße von bis zu 120 Zoll in vollem Glanz. Die beiden eingebauten 6-Watt-Lautsprecher und der Dolby Audio™-zertifizierte Sound sorgen zudem dafür, dass die vom Neo erzeugte Klangkulisse dem visuellen Erleben in nichts nachsteht.

Ebenfalls an Bord hat der Neo intelligente, durch das ToF-Kamerasystem verbesserte Bildgebungsfunktionen wie Autofokus, automatische Trapezkorrektur, intelligente Bildschirmanpassung und Hindernisvermeidung. Das ermöglicht besonders präzise Anpassungen gewährleistet unabhängig von der Platzierung des Neos, klare und scharfe Bilder.

Der Dangbei Neo beherrscht außerdem Bildschirmspiegelung und Inhaltsübertragung sowie Bluetooth 5.0 und 5G Wi-Fi für schnelle und stabile Verbindungen mit dem Internet und verschiedenen Geräten. Mit einer Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden und einem geringeren Stromverbrauch als die meisten Fernseher, garantiert er seinen Nutzern nicht nur jahrelange Unterhaltung, sondern ist auch noch besonders umweltfreundlich.

Der Dangbei Neo ist ab sofort für Vorbestellungen bei Amazon für 749,99 € verfügbar, ab dem 16. Mai erfolgt die offizielle Markteinführung. Um den Verkaufsstart gebührend zu feiern, bietet Dangbei für einen begrenzten Zeitraum einen 50-€-Rabatt-Gutschein an.

Informationen zu Dangbei

Als Premium-Anbieter von Dienstleistungen für intelligente Großbildschirme ist Dangbei auf die Konzeption und Entwicklung von Software-Matrizen, Betriebssystemen, intelligenten Projektoren und mehr spezialisiert.

Dangbei hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden ein außergewöhnliches audiovisuelles Erlebnis auf Großbildschirmen durch vielfältige, vielseitige und innovative Produkte zu bieten.

Das Vertrauen von über 200 Millionen Nutzern treibt Dangbei kontinuierlich dazu an, eine wegweisende und inspirierende Rolle in der globalen Unterhaltungslandschaft einzunehmen.

Dangbeis Großbildsoftware hat die Spitzenposition in China erreicht. Die Anwendungen und Inhalte von Dangbei decken eine breite Palette von Bereichen ab – darunter Musik, Film und Fernsehen, Gesundheit, Bildung und weiteren Anwendungen. Dangbei ist ebenso die Nummer 2 in Sachen Auslieferungen in China und nimmt dort die Spitzenposition in der Kategorie der Laserprojektoren ein.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2062205/Dangbei_Neo_All_in_One_Mini_Projector_Native_Netflix_Best_Compact_Cinema.jpg

SOURCE Dangbei