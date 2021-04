Daniel Gorosch est nommé Directeur Général de Colliers en Suède

Sous la responsabilité du PDG EMEA, Daniel Gorosch rejoint Colliers en tant que leader immobilier très expérimenté et entreprenant, ancien directeur général de JLL Suède et plus récemment fondateur et PDG de Harvesta Fastigheter. Fort de ses 25 ans de carrière, il apporte son expertise des marchés financiers et sa riche expérience en favorisant la croissance par l'excellence attribuée au service client. Il occupe également des postes non exécutifs au sein de conseils d'administration des plus grandes sociétés immobilières suédoises dans le domaine commercial, résidentiel et de la gestion immobilière.

« Nous sommes ravis d'accueillir Daniel Gorosch en tant que PDG de Colliers en Suède. Il nous rejoint en tant que leader performant dans le domaine de l'immobilier commercial et il est prêt à maximiser le potentiel de l'immobilier pour les investisseurs, les propriétaires et les locataires sur ce marché important pour la région EMEA. Son expérience dans la prestation de services exceptionnels et le développement d'entreprises prospères, associée à notre solide plateforme en Suède construite par Dan Törnsten, nous permettra d'accélérer notre croissance en Suède », a déclaré Chris McLernon, PDG | EMEA chez Colliers.

« Je suis ravi de rejoindre Colliers à un moment stratégique pour la croissance du marché de l'immobilier. En tant que quatrième plus grand marché d'investissement de la région EMEA, soutenu par une bonne conjoncture économique et la confiance des locataires, nous voyons de grandes opportunités en Suède pour nos clients, nos employés et notre entreprise. J'ai hâte de travailler avec Dan et toute l'équipe pour assurer notre développement », a expliqué Daniel Gorosch.

« Je suis extrêmement fier du dynamisme de l'entreprise, des relations entretenues avec les clients et de l'équipe que nous avons construits en Suède depuis 2010 et je suis honoré de travailler en tant que Président aux côtés de notre nouveau PDG, Daniel », a ajouté Dan Törnsten, Président de Colliers en Suède. « Alors que nous aidons nos clients et nos employés à saisir les éventuelles opportunités qui se présenteront à eux, je suis impatient d'accorder une attention particulière à la satisfaction permanente des clients et aux conseils stratégiques. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1481726/Colliers_Daniel_Gorosch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1455449/Colliers_Logo.jpg

