Daniel Habif llevará su nuevo tour "Ruge" a más de 25 ciudades de Estados Unidos en el 2022

MIAMI, 15 de octubre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Loud And Live, una de las compañías de entretenimiento, mercadeo y medios de mayor crecimiento en Estados Unidos, anunció hoy que una vez más hace alianza con Alegría Management para presentar el nuevo tour de uno de los speakers más importantes de Latinoamérica, Daniel Habif. El exitoso escritor y conferencista comenzará Ruge USA Tour en marzo del 2022, la cual lo llevará a 25 ciudades de Estados Unidos, así como a 18 países extendiéndose hasta el 2023.

"A todos nos llega ese momento, donde no queda otra más, que tomar la decisión que determinará todo nuestro destino. Hay lecciones históricas en estos últimos años y nos necesitaremos más fuertes, más ágiles y más valientes. ¡ESTAMOS DE VUELTA! Rotos por fuera, pero de una sola pieza por dentro", declaró Daniel Habif. "Esta tormenta no llegó para acabarnos, sino para podarnos las debilidades. Es tiempo de transformar el golpe letal en el más potente de nuestros motores. Este día, escucharás dentro de ti un rugido de guerra ensordecedor que hará eco en la eternidad. Soñaremos tan alto, hasta que nos tiemblen las piernas. Recupera la energía y llénate de vigor junto a miles y tus sueños serán del tamaño de Dios. ¡RUGE O ESPERA A SER DEVORADO!"

Con más de 19 millones de seguidores en sus redes sociales y más de 250 millones de vistas en su canal de YouTube, Daniel Habif, se ha convertido en la voz más influyente de habla hispana en el mundo. Ha compartido escenario con íconos del liderazgo como Barak Obama y Ken Segal, el exdirector creativo de Apple, entre muchos otros. Sus creaciones sociales como Rodéate de Gigantes, El Cartel del Bien e Inquebrantables han impactado profundamente en el levantamiento de una nueva generación de líderes de habla hispana. Sus conferencias, videos y poesía han cautivado a millones de personas en más de 20 países.

"Una vez más, nos enorgullece presentar a este vocero de la reconciliación humana, la empatía y la inspiración para que pueda llevar su mensaje único a más personas, tanto aquí en Estados Unidos como a nivel mundial", dice Nelson Albareda, CEO y fundador de Loud And Live. "Habif es una de las voces más importantes que tenemos es estos momentos tan inciertos y difíciles; es una voz que necesita ser escuchada".

Los boletos para Ruge USA Tour estarán disponibles a partir de hoy a las 10AM y se podrán adquirir a través de danielhabif.com y en las taquillas de cada teatro.

RUGE USA TOUR 2022 Miércoles, Marzo 9, 2022 PHOENIX, AZ Celebrity Theatre Jueves, Marzo 10, 2022 ALBUQUERQUE, NM Kiva Auditorium Sábado, Marzo 12, 2022 DENVER, CO Paramount Theatre Domingo, Marzo 13, 2022 TUCSON, AZ Centennial Hall Miércoles, Marzo 16, 2022 MIDLAND, TX Wagner Noël Performing Arts Center Jueves, Marzo 17, 2022 DALLAS, TX Majestic Theatre Dallas Viernes, Marzo 18, 2022 HOUSTON, TX Arena Theatre Sábado, Marzo 19, 2022 MCALLEN, TX McAllen Performing Arts Center Domingo, Marzo 20, 2022 EL PASO, TX The Plaza Theatre Miércoles, Marzo 23, 2022 WASHINGTON DC Lincoln Theatre Jueves, Marzo 24, 2022 RALEIGH, NC Duke Energy Center for the Performing Arts Viernes, Marzo 25, 2022 NEW YORK, NY Radio City Music Hall Sábado, Marzo 26, 2022 MIAMI, FL James L. Knight Center Domingo, Marzo 27, 2022 ORLANDO, FL Dr. Phillips Center for the Performing Arts Miércoles, Marzo 30, 2022 READING, PA Santander Performing Arts Center Jueves, Marzo 31, 2022 CHARLOTTE, NC Ovens Auditorium Viernes, Abril 1, 2022 CHICAGO, IL Copernicus Center Domingo, Abril 3, 2022 ATLANTA, GA Cobb Energy Performing Arts Centre Miércoles, Mayo 11, 2022 FRESNO, CA Saroyan Theatre Jueves, Mayo 12, 2022 OAKLAND, CA Paramount Theatre Viernes, Mayo 13, 2022 SEATTLE, WA Moore Theatre Sábado, Mayo 14, 2022 BAKERSFIELD, CA Mechanics Bank Arena Theater & Convention Center Jueves, Mayo 19, 2022 SAN DIEGO, CA Balboa Theatre Sábado, Mayo 21, 2022 LOS ANGELES, CA The Theatre at Ace Hotel Domingo, Mayo 22, 2022 SALT LAKE CITY, UT Capitol Theatre

Acerca de Daniel Habif:

Daniel Habif autor, filántropo y emprendedor, conocido como uno de los mejores y más importantes conferencistas de habla hispana en el mundo. En los últimos dos años, ha realizado más de 320 conferencias, logrando presentarse en más de 170 ciudades y consiguiendo un éxito rotundo. Ha alcanzado a millones de personas en su gira mundial y es respetado por su autenticidad y publicaciones motivadoras. Su libro Inquebrantables se posicionó en el puesto #1 en diferentes listas de Amazon, incluyendo las listas de Autoayuda Espiritual, Meditación y Libros en español. El pasado mes de Junio realizó su Streaming Global "Al Carajo El Miedo" con gran éxito, seguido por el lanzamiento de su Master Class homónima. Daniel acaba de anunciar que su segundo libro Las Trampas del Miedo estará a la venta en octubre de este año y sorprendió a todos con su participación especial en el nuevo álbum LA 167 de Farruko en la canción Ki.

Acerca de Loud And Live:

Loud And Live es una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

