Danlaw, Inc. acquiert Cohda Wireless, fournisseur de technologies V2X à la pointe de l'industrie

NOVI, Michigan, 8 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Danlaw, Inc., pionnier renommé dans le domaine de la technologie Vehicle-to-Everything (V2X), est ravi d'annoncer l'acquisition de la société australienne Cohda Wireless. Cette démarche stratégique marque une étape importante dans l'initiative d'expansion mondiale de Danlaw, visant à faire progresser la sécurité des véhicules connectés et les solutions pour les villes intelligentes. Depuis 2004, Cohda est largement reconnue pour ses solutions technologiques V2X de pointe qui ont constamment établi les normes de l'industrie. L'acquisition de Cohda par Danlaw reflète un engagement en faveur de l'innovation et une vision commune de la création d'un avenir plus connecté et plus sûr pour les véhicules, les villes et les opérations minières souterraines.

Dr. Paul Gray and Tom Rzeznik at Cohda's headquarters in Adelaide, Australia Cohda Wireless Logo

Les synergies entre Danlaw et Cohda produiront des résultats remarquables dans le paysage technologique V2X. En alignant les forces, les ressources et l'expertise des deux entreprises, cette acquisition accélérera le développement et la fourniture d'une suite de solutions complètes pour la sécurité des véhicules connectés et les applications des villes intelligentes.

Les principaux avantages du partenariat Danlaw-Cohda sont les suivants :

Des solutions de sécurité améliorées : Grâce à un éventail plus large de technologies et d'expertise, Danlaw et Cohda continueront à fournir des solutions de sécurité de plus en plus robustes pour les véhicules connectés, réduisant ainsi les accidents et sauvant des vies.

Amélioration de la connectivité et de la précision de localisation : L'intégration de la technologie V2X-Locate de Cohda avec ses piles de communication V2X basées sur l'ETSI, l'Amérique du Nord et la Chine, offrira une meilleure précision de positionnement et des solutions de connectivité pour les véhicules, permettant une communication en temps réel entre les véhicules et l'infrastructure, les piétons et les autres usagers de la route.

Avancées dans le domaine des villes intelligentes : Le partenariat permettra de développer des solutions innovantes pour les villes intelligentes, facilitant une gestion plus efficace du trafic, une réduction des embouteillages et une meilleure planification urbaine à l'échelle mondiale.

Innovation accélérée : L'engagement de Danlaw en matière d'innovation sera encore renforcé par l'accès au bassin de talents de Cohda et à la propriété intellectuelle V2X de pointe, ce qui favorisera la création de solutions technologiques V2X révolutionnaires pour les équipementiers automobiles, les initiatives de villes intelligentes et les programmes d'exploitation minière souterraine.

Une empreinte mondiale : En combinant la forte présence de Danlaw en Amérique du Nord et en Inde avec la présence bien établie de Cohda en Europe et dans la région APAC, l'acquisition renforce considérablement la présence mondiale des deux sociétés, ce qui permet d'offrir une assistance et des solutions localisées dans toutes les régions clés, garantissant ainsi un partenariat véritablement mondial et réactif.

Raju Dandu, président fondateur de Danlaw, a déclaré : « C'est vraiment passionnant pour la famille Danlaw, car nous constatons que la combinaison des ressources de ces deux grandes entreprises ouvre la voie à de nouveaux niveaux de sécurité et d'efficacité dans les transports, avec le potentiel de transformer la mobilité dans le monde entier pour l'amélioration de la société. »

Suite au commentaire de Raju Dandu, Tom Rzeznik, PDG de Danlaw, a déclaré : « Cette acquisition témoigne de l'engagement de Danlaw à créer un avenir plus sûr et plus intelligent pour les transports et les environnements urbains. Avec l'expertise de Cohda, nous sommes convaincus que nos efforts combinés permettront d'accélérer les progrès de la technologie V2X. »

Dr Paul Gray, PDG de Cohda, a ajouté : « Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de Danlaw, une entreprise qui partage notre engagement global et notre passion pour l'innovation et la sécurité. Ensemble, nous sommes prêts à ouvrir la voie à la technologie V2X et à avoir un impact durable sur le secteur. »

Cette acquisition confirme l'engagement de Danlaw à maintenir et à améliorer la qualité du service et de l'assistance que les clients actuels de Cohda sont en droit d'attendre. L'acquisition de Cohda par Danlaw est effective immédiatement, et les deux entreprises travaillent en étroite collaboration pour tirer parti de leurs forces combinées au profit de l'industrie automobile, des villes intelligentes et des opérations minières.

À PROPOS DE DANLAW, INC. :

Danlaw est un leader mondial de la technologie des voitures connectées et de l'électronique automobile. Nous concentrons nos efforts sur la recherche et le développement afin de créer des solutions intelligentes pour un monde de plus en plus connecté. Notre équipe se consacre à révolutionner la mobilité en stimulant l'innovation et en rapprochant les gens. Les plus de 500 professionnels de l'ingénierie de Danlaw fournissent depuis 40 ans des solutions électroniques embarquées pour l'automobile aux équipementiers, aux fournisseurs de premier rang et aux initiatives de villes intelligentes. Danlaw possède des installations d'ingénierie et de fabrication aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Inde.

À PROPOS DE COHDA WIRELESS :

Cohda Wireless est un leader mondial dans le développement de logiciels pour les véhicules connectés et les véhicules autonomes connectés, avec des applications éprouvées pour les villes intelligentes, les mines et d'autres environnements. La technologie de Cohda relie les véhicules aux infrastructures et aux piétons afin de rendre nos rues, nos villes et nos environnements de travail plus sûrs, plus intelligents et plus écologiques. Cohda a son siège en Australie et des bureaux en Europe, en Chine et aux États-Unis.

Les solutions logicielles innovantes de Cohda Wireless permettent aux véhicules autonomes de se connecter à d'autres véhicules et aux infrastructures des villes intelligentes. Ces connexions s'étendent de véhicule à véhicule, de véhicule à infrastructure et de véhicule à piéton (collectivement appelées V2X), et permettent aux véhicules autonomes de communiquer entre eux, avec les villes intelligentes et avec les usagers vulnérables de la route afin d'éviter les accidents, de réduire les embouteillages et d'être plus efficaces. Cohda s'associe à des fournisseurs automobiles de premier rang, à des fournisseurs d'équipements ITS et à des fournisseurs de technologies et de services d'équipements miniers (METS) pour fournir des solutions matérielles et logicielles complètes aux constructeurs automobiles, aux villes intelligentes et aux exploitants miniers, respectivement. Les produits de Cohda sont largement utilisés aux États-Unis, en Europe, en Australie, au Japon, en Afrique, au Moyen-Orient, en Chine, à Singapour et en Corée.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2312092/Paul_Gray_Tom_Rzeznik_Cohda_HQ_Danlaw.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/428434/Master_Danlaw_Logo.jpg