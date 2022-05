Dans la 5e édition de son rapport annuel « Eating for the Planet », Nomad Foods présente les nouveaux jalons de sa stratégie de durabilité

FELTHAM, Angleterre, 9 mai 2022 /PRNewswire/ -- Nomad Foods, la plus grande entreprise européenne d'aliments surgelés, a publié aujourd'hui son cinquième rapport annuel sur la durabilité, portant sur l'impact de l'entreprise de janvier à décembre 2021.

La stratégie de durabilité de l'entreprise, « Eating for the Planet », repose sur trois piliers : un meilleur approvisionnement, une meilleure nutrition et de meilleures opérations. La stratégie définit la mission de Nomad Foods dans chaque domaine, et elle s'appuie sur des objectifs limités dans le temps établis de façon à aider l'entreprise à progresser conformément aux objectifs de développement durable de l'ONU.

Le rapport montre dans quelle mesure l'entreprise élargit son champ d'action pour atténuer l'incidence de ses activités dans des domaines clés, par l'innovation et par la collaboration. À cette fin, l'entreprise offrira un soutien aux fournisseurs qui font partie des 75 % qui émettent le plus d'émissions, afin qu'ils établissent des cibles fondées sur la science d'ici 2025.

Stéfan Descheemaeker, PDG de Nomad Foods, a déclaré : « L'élan mondial en faveur de l'action climatique n'a jamais été aussi fort. Je suis extrêmement fier des progrès réalisés à tous les niveaux de Nomad Foods, alors que nous nous efforçons de concrétiser notre vision, qui est de fournir de meilleurs aliments aux consommateurs du monde entier, et d'atteindre de nouveaux jalons dans un certain nombre de domaines importants, tels que la nutrition et l'approvisionnement.

La chaîne d'approvisionnement alimentaire est en passe de dépasser l'agriculture et l'exploitation des terres et de devenir le premier émetteur de gaz à effet de serre (GES) du secteur agroalimentaire[1]. C'est pourquoi il sera essentiel de collaborer avec les pairs, les fournisseurs et les experts partenaires en vue d'opérer la transformation à grande échelle nécessaire pour créer un système alimentaire plus inclusif et résilient. À une époque où les consommateurs paient souvent plus cher pour les aliments et l'énergie, nous nous engageons également à offrir aux clients des aliments surgelés de grande qualité, nutritifs et d'origine durable, et ce à un prix abordable. »

Faits saillants du rapport sur l'impact opérationnel de l'entreprise en 2021

Meilleure nutrition

Nomad Foods continue d'innover afin d'atteindre de nouveaux jalons dans des domaines importants comme la nutrition. Parmi les produits de l'entreprise, 92 % sont maintenant considérés comme un choix de repas plus sain. Les ventes nettes de cette catégorie de produits ont augmenté de plus de 440 millions d'euros depuis 2017, année où l'entreprise a lancé son engagement nutritionnel.

En 2021, Nomad Foods a également été inclus dans le Dow Jones Sustainability Europe Index pour la première fois. L'entreprise se classait dans le 14e centile supérieur du classement mondial et comptait parmi les quatre premières entreprises européennes de l'industrie des produits alimentaires. En outre, l'entreprise a obtenu pour la troisième année consécutive la note parfaite de 100 dans la catégorie santé et bien-être.

L'an dernier, plus de deux millions de nouveaux ménages ont essayé la gamme Green Cuisine de Nomad Foods, qui demeure la marque de produits congelés sans viande connaissant la croissance la plus rapide en Europe. La gamme continue de promouvoir des versions végétales de produits alimentaires populaires, et l'entreprise a ajouté avec succès de nouveaux produits à la marque, notamment des nuggets sans poulet et des bâtonnets de poisson sans poisson, aidant ainsi les consommateurs à faire des choix alimentaires qui sont à la fois sains pour eux et pour la planète.

Meilleures opérations

En 2021, Nomad Foods a annoncé des plans pour réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux objectifs approuvés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) et par l'Accord de Paris sur le climat, alors qu'elle intensifie ses actions pour achever la transition vers une économie nette zéro bien avant 2050.

En plus de réduire de 25 % (comparative à son niveau de référence de 2019) les émissions absolues de portée 1 et 2 et de portée 3 dans des domaines comme certains biens achetés, le transport et la distribution d'ici 2025, Nomad Foods fournira un soutien essentiel à ses fournisseurs, afin de s'assurer que les 75 % qui émettent le plus d'émissions établissent leurs propres cibles fondées sur la science à l'horizon 2025.

Par rapport au niveau de référence de 2019, Nomad Foods a réduit de plus de 20 % les émissions de carbone par tonne de produits finis et de 14 % les émissions absolues. L'entreprise s'est également engagée à prendre part à la campagne Business Ambition for 1.5°C et à la campagne Race to Zero des Nations Unies .

En outre, Nomad Foods a augmenté à 90 % le pourcentage d'emballages recyclables (contre 83 % en 2020) et a réduit de 32 % le gaspillage alimentaire comestible par rapport à son niveau de référence de 2015.

Meilleur approvisionnement

Depuis la cofondation du MSC (Marine Stewardship Council) il y a plus de 20 ans, Nomad Foods a ouvert la voie en matière de protection des stocks de poissons pour les générations futures. L'approvisionnement en poisson et en fruits de mer des marques de l'entreprise est maintenant certifié MSC ou ASC (Aquaculture Stewardship Council) à 98 %. Ce chiffre montre que l'entreprise est très près d'atteindre un de ses principaux objectifs de durabilité, qui est de s'approvisionner uniquement en poisson et en fruits de mer issus de la pêche durable et d'une agriculture responsable d'ici la fin de 2025.

De plus, les portefeuilles iglo Portugal, Findus Nordic et iglo Belgium sont tous en passe de devenir 100 % certifiés MSC ou ASC d'ici l'été 2022.

Dans le cadre de son engagement à garder les plastiques hors de l'océan, l'entreprise s'est associée à la Global Ghost Gear Initiative (GGGI) en 2020. En 2021, l'entreprise a effectué une évaluation des risques afin de mieux cerner les fournisseurs les plus vulnérables à la perte de matériel. Dans l'ensemble, les résultats ont indiqué que plus de 99 % du poisson et des fruits de mer que l'entreprise se procure présentent un risque faible à faible-moyen de perte de matériel. Nomad Foods collabore maintenant avec la GGGI pour réduire le risque de perte de matériel de pêche de la petite proportion restante de poissons provenant de sources qui sont potentiellement plus susceptibles de perdre du matériel de pêche.

La culture durable de légumes produit des aliments de la plus haute qualité sans épuiser l'écosystème et sans menacer les rendements futurs. À la fin de 2021, 88 % des légumes, des pommes de terre, des fruits et des herbes fraîches de Nomad Foods étaient cultivés conformément au niveau argent de l'évaluation de la durabilité des exploitations agricoles (FSA) de la plateforme Sustainable Agriculture Initiative (plateforme SAI).

À propos de Nomad Foods

Nomad Foods (NYSE: NOMD) est la première société européenne d'aliments surgelés. Les marques emblématiques du portefeuille de la société, qui comprend Birds Eye, Findus, iglo, Ledo et Frikom, font partie des repas des consommateurs depuis des générations, offrant de savoureux aliments qui sont pratiques, de haute qualité et nutritifs. Nomad Foods a son siège social au Royaume-Uni. Pour plus d'informations, consultez le site : www.nomadfoods.com .

[1] FAO : Pre- and post-production processes increasingly dominate greenhouse gas emissions from agri-food systems (Les processus de préproduction et de postproduction se positionnent de plus en plus haut dans le classement des émetteurs de gaz à effet de serre des systèmes agroalimentaires.) Publié le 14 avril 2022

