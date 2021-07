Dans la nuit du 10 au 11 juillet, les fragments du prototype de l'installation artistique du premier trophée au format NFT au monde apparaîtront dans les rues des villes hôtes du Championnat d'Europe de l'UEFA 2020

À l'origine, le prototype physique du trophée de football au format NFT était une installation artistique du célèbre calligrafuturiste russe Pokras Lampas. À la veille de la finale de l'UEFA Euro 2020, dans la nuit du 10 au 11 juillet, les ballons de football qui composent l'installation artistique apparaîtront dans les rues des 11 villes qui ont accueilli le championnat. Les ballons trouveront leurs futurs propriétaires près d'attractions touristiques, de sites de loisirs populaires et d'installations sportives à Amsterdam, Bakou, Budapest, Bucarest, Glasgow, Copenhague, Londres, Munich, Rome, Saint-Pétersbourg et Séville.

Le 27 juin, l'installation artistique composée de 432 ballons de football située sur le stand de Gazprom dans le village du football de Saint-Pétersbourg a été divisée en ballons individuels, chacun étant aussi unique qu'une œuvre d'art moderne. En outre, l'installation physique ne sera jamais reproduite dans le format dans lequel elle a été créée et a existé sur le stand Gazprom à Saint-Pétersbourg, et elle ne subsistera que sous la forme d'un jeton non fongile qui sera remis, avec l'un des ballons, à l'auteur du meilleur but du championnat.

« Notre projet montre l'approche pluridisciplinaire de l'artiste d'aujourd'hui. Partant d'une œuvre d'art publique basée sur des éléments inscrits personnellement, le projet s'est transformé en un jeton numérique technologique, racontant parallèlement le travail au public par le biais des médias sociaux. Il retourne ensuite dans la rue, sous la forme des objets qui le composent, les mêmes ballons de football avec lesquels tout a commencé ! En même temps, la possibilité qu'une partie de l'objet d'art entre soudainement en votre possession et que vous puissiez décider vous-même de ce que vous allez en faire transforme le spectateur en un acteur à part entière du projet et lie encore plus fortement la réalité numérique au fondement matériel de l'œuvre. Au plaisir de vous rencontrer dans les rues de Saint-Pétersbourg, Rome, Londres et des autres capitales européennes ! » Pokras Lampas.

Toute personne qui le souhaite peut devenir propriétaire d'un de ces ballons. Pour découvrir où sont cachés les ballons, suivez les indices sur les comptes de Gazprom @gazpromfootball, @gazpromphotos, @gazpromNewsEn, @gazpromarena, du programme « Football and Friendship » de Gazprom @footballforfriendship, de Pokras Lampas @pokraslampas, ainsi que du Lakht Centre @lakhtacenter et du Zenit Football Club @zenit_spb.

