Dans le cadre de sa plus récente embauche pour la région EMEA, Billups accueille Jonathan Everaere en tant que directeur de la stratégie client et du développement à Londres

Jonathan Everaere sera directeur de la stratégie client et du développement pour la région EMEA, et travaillera en étroite collaboration avec Andrew Brunton, directeur régional, EMEA. Basé à Londres, Jonathan sera chargé de la stratégie média, de la gestion des clients et du développement commercial à travers l'Europe. Il procédera à l'expansion des services et des produits de Billups grâce à une technologie novatrice, à une meilleure compréhension du public et à des solutions médiatiques créatives.

Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie de l'affichage publicitaire en extérieur, Jonathan a occupé divers postes dans les ventes médias, le service de comptes, la planification stratégique et l'achat de médias au sein de Talon, Posterscope et Verifone. Dans le cadre de ces postes, il a collaboré avec des annonceurs, des agences et des propriétaires de médias pour atteindre des auditoires cibles précis en utilisant de l'information tirée de données pour créer des engagements emblématiques en matière de panneaux d'affichage.

Avant de se joindre à Billups, Jonathan a dirigé la planification et la stratégie d'achat à l'échelle internationale pour Plexus OOH et ses clients, Omnicom Media Group, Havas Media Group et plusieurs agences indépendantes dans le monde entier. Plus récemment, il a étroitement collaboré à la mise en œuvre récompensée d'une campagne d'affichage numérique audiosynchronisée en extérieur et générée par l'utilisateur qui a été diffusée dans 38 pays et sur les écrans de Piccadilly Lights de Londres.

« Jonathan apporte une expérience internationale exceptionnelle dans l'établissement de partenariats stratégiques étroits dans l'espace des affichages en extérieur, a déclaré Andrew Brunton. Sa passion pour l'application des données, de la technologie et de la créativité aux campagnes des clients offrira sans aucun doute des opportunités extraordinaires et significatives qui aideront à générer des résultats opérationnels. »

À propos de Billups

Billups révolutionne l'expérience médiatique de la publicité en extérieur (OOH). En alliant l'art et la science à une technologie de pointe, nous sommes en tête de l'industrie en matière de ciblage scientifique, de mesure précise pour la publicité en extérieur et d'un moteur de recommandation novateur alimenté par l'intelligence artificielle. Fondée en 2003, Billups est la plus grande entreprise privée nationale de technologie et de services gérés spécialisée dans l'affichage, offrant une planification stratégique, des achats, une production et des expériences de marque. Billups aide les grandes marques mondiales à naviguer et à optimiser leur investissement dans la publicité en extérieur. Le siège social de Billups se trouve à Portland, dans l'Oregon, et l'entreprise compte 19 bureaux aux États-Unis et cinq bureaux en Europe. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.billups.com .

SOURCE Billups