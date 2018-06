Dans le cadre du CEBIT 2018, Supermicro présente des serveurs d'économie de ressources permettant des économies de coûts tout en maximisant les performances et réduisant les déchets électroniques

Comme le passage à la 5G augmente la demande du marché pour des systèmes haute performance et à « faible latence », Supermicro, le leader de l'innovation technologique en matière de serveurs et systèmes de stockage NVMe haute performance, propose plus de 100 plates-formes de technologie NVMe dans son portefeuille de produits de stockage et de serveurs X11. En outre, comme la demande du marché pour l'apprentissage profond, l'IA et les applications d'analyse des Big data s'accélère, Supermicro offre la plus grande sélection de nouvelles plates-formes de serveurs GPU du marché, y compris un imminent nouveau système basé sur la plate-forme HGX-2. Avec 16 processeurs graphiques (GPU) Tesla V100 et plus de 80 000 cœurs Cuda, ce système permettra de gérer de nombreux nouveaux modèles pour une formation plus rapide et une IA avancée, tout en économisant coûts, espace et énergie dans le centre de données.

La gamme d'innovation très dynamique de Supermicro en technologies d'informatique verte et le développement de solutions de serveurs et de stockage garantes de l'efficacité énergétique ont un impact positif durable sur l'environnement. La technologie d'économie de ressources de la société permet un gain d'espace allant jusqu'à 60 %, une économie énergétique jusqu'à 50 % et produit moins de déchets électroniques lors des cycles de rafraîchissement technologique, dans une démarche de progrès continu pour un coût total de l'environnement (TCE) et pour économiser des millions de TCO (coût total de possession) dans les centres de données.

« Comme l'ère 5G continue d'émerger, l'informatique en nuage et l'Edge computing demandent tous deux des niveaux supérieurs de performances, latence et capacité à livrer rapidement des quantités croissantes de données » a déclaré Charles Liang, président du conseil et PDG de Supermicro. « En allant de grands environnements de clouds publics à ceux d'Edge computing, Supermicro offre la meilleure sélection de serveurs avancés et de systèmes de stockage qui prennent en charge la technologie NVMe la plus rapide. Par exemple, notre BigTwin™ est le système 2U à quatre nœuds le plus performant du secteur, qui prend en charge toute la gamme des processeurs évolutifs Intel® Xeon®, 24 DIMM par nœud et des options pour toutes les baies de disques All-Flash-NVMe ou de disques hybrides NVMe/SAS3 échangeables à chaud. »

Supermicro présentera une large gamme de systèmes au CEBIT, notamment :

Un système NVMe All-Flash

1029UZ-TN20R25M - Un serveur 1U haute densité conçu pour atteindre la latence la plus faible possible en prenant en charge 20 disques SSD NVMe « directement attachés » et échangeables à chaud. Ce nouveau serveur X11 est livré avec deux ports réseau intégrés de 25G et dispose d'une conception sans blocage, qui alloue 80 voies PCI-E aux 20 SSD NVMe pour libérer jusqu'à 18 millions d'opérations entrée-sortie par seconde (IOPS) dans le cadre des performances de débit.

L'IA et des systèmes d'apprentissage automatique

7049GP-TRT - Système de tour 4U convertible, optimisé pour prendre en charge quatre GPU NVIDIA V100 32GB, deux processeurs évolutifs Intel® Xeon® et jusqu'à trois cartes d'extension supplémentaires haute performance.

Des systèmes IdO intégrés

5019D-FN8TP - Doté du dernier processeur octo-cœur Intel® Xeon® D-2146NT, ce système en profondeur 1U de 9,8", doté de quatre ports GbE, deux ports 10GbE et deux ports SFP+ peut être déployé comme un dispositif de sécurité du réseau, comme un appareil SDN-WAN et vCPE, un serveur NFV (virtualisation des fonctions du réseau) ou pour l'Edge computing.

E50-9AP – PC à boîtier compact basé sur le système sur puce (SoC) quadri-cœur Intel® Atom® x5-E3940, ce système dispose d'une conception sans ventilateur qui est étanche à l'eau et aux poussières (certifié IP51), et il peut être déployé comme une passerelle IdO ou un appareil commercial.

E100-9S - PC de boîtier SBC (mono-carte) de 3,5" basé sur le SoC Intel® Core™ i7-7600U, ce système dispose d'une conception sans ventilateur et est bien adapté comme passerelle IdO pour les usines intelligentes, les bâtiments intelligents et la maison intelligente, le kiosque, le système d'information interactif ou le moniteur d'environnement.

E300-9A-4CN8 - Mini-1U basé sur le SoC quadri-cœur Intel® Atom® C3558, ce système peut être déployé comme serveur de virtualisation, boîte blanche pour le CPE (équipement sur le site du client) virtuel ou outil de réseau de niveau basique.

A propos de Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ : SMCI)

Supermicro® (NASDAQ : SMCI), société innovante leader en technologies de serveurs haute performance et haute efficacité, est un fournisseur de premier plan qui distribue dans le monde entier des serveurs évolués Building Block Solutions® pour les centres de données, l'informatique en nuage, les technologies de l'information pour les entreprises, Hadoop/Big Data, l'informatique haute performance (HPC) et les systèmes embarqués. Supermicro est dédié à la protection de l'environnement grâce à son programme « We Keep IT Green® » et fournit à ses clients les solutions les plus efficaces énergétiquement et les plus écologiques disponibles sur le marché.

Supermicro, BigTwin, Server Building Block Solutions et We keep it Green sont des marques déposées et/ou des marques commerciales déposées de Super Micro Computer, Inc.

Toutes les autres marques, noms et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

