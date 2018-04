Dans son allocution à la conférence du Jerusalem Post, M. Ronald S. Lauder exhorte Israël à ne pas se distancer de la nouvelle génération

« Nous devons nous rappeler que nous sommes un seul peuple, » a insisté M. Ronald S. Lauder. « Des plus orthodoxes aux plus séculiers, des plus libéraux aux plus conservateurs, nous sommes des frères et des sœurs unis par un but commun : la survie et la prospérité d'Israël et du peuple juif. »

Dans son discours, Lauder a également remercié le président Trump d'avoir eu le courage de déplacer l'ambassade américaine à Jérusalem.

"[Ronald Lauder] est sur toutes les lignes de front, » a fait observer Yaakov Katz, rédacteur en chef du Jerusalem Post. « Il parcourt le monde en y défendant partout les droits des Juifs. »

La septième conférence annuelle du Jerusalem Post a rassemblé des sommités politiques israéliennes et américaines de premier plan, des parlementaires israéliens et des représentants du gouvernement, une représentation bipartite du Congrès des États-Unis, ainsi que des douzaines de personnalités des affaires, des collectivités et des médias.

Parmi les orateurs se trouvaient le ministre israélien de la Défense Avigdor Lieberman, le ministre israélien du Renseignement et des transports Yisrael Katz, les sénateurs Ben Cardin et Lindsay Graham, l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, la ministre de l'Égalité sociale d'Israël Gila Gamliel, et un vaste éventail d'anciennes personnalités officielles, de personnalités dominantes des médias, et d'experts en affaires stratégiques et internationales.

M. Lauder a présidé la réunion qu'il a ouverte avec une minute de silence pour les dix adolescents israéliens morts jeudi dernier près de la mer Morte, en lisant le nom de chacun des jeunes ayant péri.

Pour une vidéo du discours, veuillez visiter http://bit.ly/2JDN0v4

Pour toute autre demande, veuillez contacter : Michal Grayevsky, Conseiller principal de Ronald S. Lauder: office@mg745fifth.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/684141/Jerusalem_Post_New_York_Annual_Conference.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/684142/Mr_Ronald_S_Lauder.jpg

SOURCE Mr. Ronald S. Lauder