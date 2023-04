Dans son nouveau rapport, l'ETC démontre la viabilité financière de l'acier décarboné et affirme que sa fabrication peut commencer cette décennie à condition qu'une action concertée soit prise.

La voie menant à une viabilité financière est démontrée sur de multiples marchés : une coopération internationale est nécessaire pour créer les conditions favorables à l'accélération des investissements.

LONDRES, 5 avril 2023 /PRNewswire/ -- La viabilité financière de projets d'acier primaire décarboné est à portée de main en Europe et en Amérique du Nord, selon le dernier rapport de la Commission mondiale sur les transitions énergétiques (ETC), ce qui permet de placer le secteur de l'acier sur une trajectoire d'émissions alignée sur l'Accord de Paris d'ici 2030.

Le pipeline mondial de projets d'acier (à base de minerai de fer) primaire décarboné doit tripler au cours des trois prochaines années pour permettre une production « verte » de 190 millions de tonnes par an (Mtpa) d'ici 2030 et maintenir les objectifs de réduction des émissions de l'industrie à portée de main. Le rapport « Unlocking the First Wave of Breakthrough Steel Investments – International Opportunities: The United Kingdom, Spain, France, and the United States » révèle que des mesures politiques et industrielles dans quatre pays peuvent garantir la viabilité financière de l'acier décarboné sur ces marchés, créant ainsi l'occasion de développer la réserve de projets et d'accélérer les propositions existantes jusqu'aux décisions finales d'investissement (FID).

L'acier représente déjà 7 % des émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre et la demande devrait augmenter, car ce matériau est essentiel à la transition énergétique, des éoliennes aux véhicules électriques et à la croissance des infrastructures dans les économies en développement. Des technologies révolutionnaires de fabrication du fer et de l'acier, centrées sur l'utilisation d'hydrogène à faible teneur en carbone pour produire du fer à réduction directe (DRI), ont été mises au point et offrent une solution viable pour décarboner l'acier primaire.

Les projets de décarbonation à horizon 2026 représentent un défi de taille compte tenu des délais de mise en œuvre, et le rapport de l'ETC montre que le fossé financier pour y parvenir est moins important qu'on ne le pense. Les quatre pays peuvent atteindre la viabilité financière, en particulier à la lumière des récents développements politiques, si des mesures sont prises rapidement pour combler le fossé du « dernier kilomètre ». Voici certaines des principales conclusions :

le prix de l'électricité décarbonée, pour la production d'hydrogène vert et l'alimentation directe des processus, est le facteur de marché crucial pour déterminer la compétitivité internationale du fer ou de l'acier décarboné;

des développements politiques majeurs aux États-Unis (crédit d'impôt pour la production d'hydrogène vert dans le cadre de la loi sur la réduction de l'inflation) et dans l'UE (la mise en œuvre progressive du mécanisme d'ajustement aux frontières pour le carbone) signifient que la viabilité financière est a portée aux États-Unis, en Espagne et en France ;

; des mesures telles que le soutien gouvernemental aux dépenses d'investissement et les contrats d'achat à terme avec une prime initiale (en particulier de la part des intermédiaires financiers) offrent des moyens pratiques de combler le déficit financier des projets dans les quatre pays à court terme.

La mondialisation des marchés de l'acier signifie que le soutien politique au niveau national peut avoir des répercussions sur le commerce international. Une coopération concertée entre les gouvernements et les entreprises est essentielle pour garantir que ces efforts ne causent pas de frictions transfrontalières et créent au contraire des conditions favorables à l'investissement au niveau international. Les principaux domaines de collaboration sont les suivants :

Regroupement coordonné de la demande des secteurs public et privé au-delà des frontières afin de renforcer les signaux d'achat pour les produits sidérurgiques décarbonés;

Harmonisation des normes, des définitions et des systèmes de certification des produits pour renforcer la confiance des acheteurs dans les produits décarbonés ;

Coordination des chaînes de valeur pour tenir compte des nouveaux sites de production optimaux en termes de coûts, y compris la séparation potentielle de la sidérurgie.

