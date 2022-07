Dans un contexte de concentration sur les marchés clés et d'amélioration de la marque, les ventes de GAC MOTOR International ont fait un bon de 84 % au premier semestre 2022

Grâce à la mise en œuvre cohérente de l'esprit artisanal de la marque par GAC MOTOR, l'année 2022 a vu de nombreux modèles GAC MOTOR obtenir de bons résultats à l'échelle internationale et de nouveaux magasins ouvrir dans plusieurs marchés étrangers.

Au Nigéria, GAC MOTOR a conclu un accord avec le gouvernement de l'État de Lagos en mars dernier afin de fournir 1 000 véhicules pour le projet de transport public de Lagride, qui vise à accroître l'emploi local et les possibilités de déplacement.

GAC MOTOR est devenu un sponsor premium de l'édition 2022 de la Copa Chile, le plus grand tournoi de football du pays, pour la deuxième année consécutive. En mai, GAC MOTOR s'est également engagé en tant que partenaire stratégique de premier plan de Colo-Colo, le légendaire club de football chilien.

Des modèles clés font leur entrée sur la scène internationale

Après avoir fait ses débuts en Arabie Saoudite en juin dernier, la toute nouvelle GS8 a été lancée sur les marchés du Moyen-Orient. La combinaison d'un extérieur élégant, d'un habitacle luxueux et d'une technologie intelligente est venue enrichir la gamme de produits diversifiée dans la région. Les caractéristiques de la toute nouvelle GS8, notamment un éditorial de Vogue et un panneau publicitaire en 3D diffusé en Arabie saoudite, ont également été largement couvertes.

En juillet, GAC MOTOR a également introduit la toute nouvelle GS4 sur le marché sud-américain. Avec son design moderne qui combine des éléments sportifs et intelligents, le modèle a été bien accueilli dans la région.

En 2022, GAC MOTOR a également participé à de nombreux salons régionaux, notamment le Manila International Motor Show, le Bolivia Expo Auto, le Kuwait Motor Show et l'Ecuador Expo China Business. La marque continue de communiquer étroitement avec ses clients de chaque région.

Amélioration de l'ensemble des services

Au cours du premier semestre 2022, GAC International a procédé à des mises à niveau dans cinq domaines majeurs, notamment les produits, les services et les communications. La marque a amélioré la gamme de produits à l'étranger, a étendu les activités de pièces détachées à l'étranger, a optimisé le site officiel et la stratégie de contenu social, s'est concentrée sur la formation des équipes de vente et a complété le système de garantie de service.

GAC MOTOR s'efforce de mettre en œuvre la valeur fondamentale de sa marque, à savoir l'esprit d'artisanat, et continuera à se consacrer à offrir une expérience de mobilité agréable aux utilisateurs du monde entier.

