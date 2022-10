DANSE AVEC LES STARS PARTENAIRE DU BAL DE LA ROBE NAF NAF

PARIS, 26 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Célébré depuis 2010, l'événement de la robe est devenu un moment incontournable, attendu par des milliers de clientes chaque année. Pour son grand retour, Naf Naf a vu les choses en grand en conviant ses invités à vivre une soirée en immersion sur le plateau de Danse avec les Stars le 8 novembre prochain ! Un événement exceptionnel, pour un engagement fort solidaire et marrainé par « Shy'm » avec le soutien de BBC Studios, producteur international de l'émission et distributeur du format.

UN BAL AU COEUR DE LA CREATION ARTISTIQUE

NAF NAF X Dance avec les stars (PRNewsfoto/NAF NAF)

En 2022, Naf Naf s'allie à TF1* en conviant, cette fois, ses invités sur le mythique plateau de Danse avec les Stars en présence de sa marraine de soirée : Shy'm. Artiste solaire et multifacettes, elle incarne parfaitement les valeurs de Naf Naf. Sa venue sera ponctuée par un discours appuyant l'ADN de la marque suivi d'un mini showcase où elle interprètera l'un de ses titres.

Pour enchanter ses convives - célébrités, influenceurs, journalistes - la soirée sera pleine de surprises et d'animations : show de danse, customisation de vêtements en live, bar à tattoos et glam'cam afin de faire vivre une expérience unique au présent et marquer les esprits.

Une scénographie « expo » retraçant la chronologie de la robe d'exception Naf Naf sera installée. Une dizaine de modèles historiques et iconiques de la marque seront mis à l'honneur.

FASCINATION AUTOUR DE LA NOUVELLE ROBE D'EXCEPTION

En février 2022, en plein revival de Naf Naf, la marque décide de lancer un concours auprès de la prestigieuse école ESMOD avec pour ambition de renouveler la robe d'exception en faisant appel à la jeune création. L'objectif est d'imaginer une robe spectaculaire, légère, moderne et aérienne, utilisant des matières écoresponsables et raffinées.

Au terme de la sélection, le jury a désigné 3 gagnants dont le lauréat à l'unanimité : Pierre Pelous, élève en 1ère année à ESMOD.

Sa robe rose, extravagante et conçue dans un esprit couture, se veut à la fois délicate et vaporeuse, ainsi que d'une incroyable modernité. S'adaptant à toutes les morphologies, elle s'émancipe de son côté traditionnel habituel, pour se révéler aussi à l'aise en soirée qu'en journée.

En plus d'avoir l'honneur de voir sa robe commercialisée dès novembre (149,99€ - en boutiques et sur nafnaf.com ), le lauréat a gagné le financement de toute sa scolarité ESMOD.

NAF NAF S'ENGAGE

Cet évènement sera l'occasion de poursuivre son engagement au service de causes humanitaires :

Naf Naf accompagnera cette fois l'association EliseCare , en soutien aux populations civiles rescapées en zone de conflit.

L'association a entre autres mis en place des cliniques mobiles : anciens bus réaménagés et médicalisés, qui ont pour vocation d'aller au plus près des victimes, dans ces zones à l'écart de tout recours médical.

Afin de subventionner ce beau projet, les places seront mises en vente, à partir du 25 octobre en boutiques et sur nafnaf.com , auprès du grand public et 100% du prix du billet sera reversé à l'association. En parallèle, les invités pendant la soirée pourront faire des dons en live.

*Soirée évènementielle organisée par les équipes de TF1 Factory, avec la complicité de TF1 Licensing pour l'exploitation de la marque Danse avec les Stars.

