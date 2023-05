Dante Genomics bietet auf AVANTI Software, seiner plattformunabhängigen Software zur Genominterpretation, eine kostenlose Funktion für den ersten Schritt zur Umwandlung von FASTQ- in VCF-Dateien

- Die erste Funktion ist kostenlos, um eine breite Skalierbarkeit der Interpretationssoftware zu ermöglichen, damit Sequenzierungslabors aller Größen auf der ganzen Welt profitieren können -

NEW YORK, 15. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Dante Genomics, ein weltweit führender Anbieter von Genomik und Präzisionsmedizin, gab heute eine kostenlose erste Funktion seiner plattformunabhängigen proprietären B2B Software bekannt. Somit können FASTQ-Dateien zur Einführung der AVANTI Software automatisch kostenlos in VCF-Dateien umgewandelt werden. Auf diese Weise wird die breite Skalierbarkeit der Interpretationssoftware zum Nutzen von Sequenzierungslaboren aller Größen auf der ganzen Welt demonstriert.

FASTQ ist die Rohdatendatei, die vom Sequenzer kommt. Die Transformation zu VCF ist schwierig und kompliziert, und normalerweise wäre ein fachmännisches IT-Team erforderlich. Mit der kostenlosen Transformation demonstriert Dante den Nutzen dieses Plug-and-play-Ansatzes für die Genominterpretation im großen Maßstab. Der AVANTI Software ist plattformunabhängig und mit allen Sequenzern kompatibel, darunter unter anderem Illumina, Pac Bio, Oxford Nanopore, Complete Genomics, Ultima, Element und MGI.

VCF-Dateien können von AVANTI weiter analysiert werden und liefern vollständige Genomberichte für eine Vielzahl von klinischen Bereichen, von der Onkologie und kardiovaskulären Erkrankungen bis hin zu seltenen Krankheiten und der Neurologie, um nur einige zu nennen. Diese Software kann Ärzten und Forschern dabei helfen, sich auf die Varianten zu konzentrieren, die für ihren Patienten am ehesten relevant sind, und für ihre Patienten fundiertere Entscheidungen zu treffen.

„Wir haben unsere AVANTI Software entwickelt, um mit Sequenzern das zu erreichen, was Microsoft Windows mit Personal Computern erreicht hat, und deshalb funktioniert AVANTI mit allen Sequenzern", so Andrea Riposati, Mitbegründer und CEO von Dante Genomics. „Wir freuen uns über neue Marktteilnehmer auf dem Sequenzierungsmarkt und haben die Notwendigkeit erkannt, eine hardwareunabhängige Softwareplattform anzubieten, die es Sequenzierungslaboren überall ermöglicht, die klinische Interpretation intern durchzuführen und Hunderte von Berichten parallel laufen zu lassen, mit Ergebnissen innerhalb von Minuten. Diese Software bietet eine End-to-End-Lösung, die es den Menschen ermöglicht, auf die klinisch verwertbaren Ergebnisse der DNA-Sequenzierung zuzugreifen und letztlich mehr Leben zu retten."

Die AVANTI Software ermöglicht es Sequenzierungslaboren jeder Größe, die Interpretation im eigenen Haus durchzuführen und die Rohdaten eines Genoms in Minutenschnelle und in großem Umfang in klinisch verwertbare Genomberichte für das gesamte Genom, das gesamte Exom, Zielpanels und andere NGS-Datensätze zu verwandeln. Unabhängig davon, wo Sie sich aufhalten oder wie viele Berichte Sie gleichzeitig bearbeiten, skaliert AVANTI diesen Ansatz der Genominterpretation und bietet Ärzten und Forschern eine End-to-End-Lösung für eine schnelle und präzise Interpretation.

Um mehr über die AVANTI-Software von Dante zu erfahren und um sich anzumelden und in wenigen Minuten Berichte zu erstellen, besuchen Sie https://avanti.dantegenomics.com.

Informationen zu Dante Genomics

Dante Genomics ist ein globales Unternehmen im Bereich der Genominformationen, das auf der Grundlage von Ganzgenomsequenzierung und Software eine neue Klasse von transformativen Gesundheits- und Langlebigkeitsanwendungen entwickelt und vermarktet. Das Unternehmen nutzt seine Plattform, um bessere Patientenergebnisse, Prävention, verbesserte Diagnostik und personalisierte Medizin bereitzustellen. Zu den Vermögenswerten des Unternehmens gehören eine der größten privaten Genomdatenbanken mit Forschungseinwilligung, proprietäre Software, die entwickelt wurde, um die Leistungsfähigkeit genomischer Daten in großem Umfang zu nutzen, sowie proprietäre Verfahren, die einen industriellen Ansatz für die Genomsequenzierung ermöglichen.

KONTAKT:

Laura D'Angelo

VP Investorenbeziehungen

[email protected]

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2035834/4035082/Dante_Genomics_Logo.jpg

SOURCE Dante Genomics