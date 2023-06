DAO AugmentLabs lance AugmentDEX et la carte Visa de débit USC afin d'offrir aux détenteurs de l'USC une expérience de négociation fluide

DUBAI, Émirats arabes unis, 21 juin 2023 /PRNewswire/ -- AugmentLabs DAO a lancé récemment AugmentDEX, une bourse décentralisée qui a pour but d'offrir aux détenteurs de l'USC une expérience de négociation fluide. Alors que des plateformes existantes comme Uniswap et PancakeSwap proposent déjà des échanges d'USC, AugmentDEX relève d'un cran la décentralisation mettant l'accent sur l'expérience utilisateur et en encourageant un sentiment plus fort d'appartenance à la communauté. Avec des liquidités combinées de plus de 3 000 000 USDT, AugmentDEX crée un environnement de négociation adapté et efficace pour les amateurs de cryptomonnaies.

Les récents événements impliquant Binance et son stablecoin, BUSD, mettent en évidence les risques inhérents aux plateformes centralisées et à la garde par des tiers, comme l'ont souligné les actions réglementaires entreprises par la SEC. Pour répondre à ces préoccupations, AugmentLabs DAO offre une option décentralisée aux détenteurs de l'USC, qui permet de garantir la transparence, la sécurité et le contrôle de leurs actifs numériques.

AugmentDEX, la bourse décentralisée créée par AugmentLabs DAO, permet la négociation directe de l'USC et d'autres jetons à partir des portefeuilles des utilisateurs. Cette option permet d'éliminer les intermédiaires et la garde centralisée, offrant ainsi un environnement de négociation sécurisé et transparent. L'important volume de transactions, environ 1 000 000 USDT dans les pools de liquidités, est la preuve de l'adoption croissante des USC.

Le lancement d'AugmentDEX par AugmentLabs DAO est une réponse à l'augmentation de l'activité de trading entre USDT et USC, démontrant ainsi son engagement à mettre en place une plateforme décentralisée qui répond aux exigences de l'écosystème florissant de l'USC. AugmentDEX offre aux utilisateurs un contrôle total et la garde de leurs fonds, garantissant ainsi la sécurité de leurs actifs grâce aux mesures de sécurité inhérentes à la décentralisation.

En consolidant sa position de leader dans la finance décentralisée, AugmentLabs DAO fournit une plateforme sécurisée et transparente pour la négociation de l'USC et de jetons. Le chiffre d'affaires élevé entre l'USDT et l'USC témoigne de la confiance que les utilisateurs ont dans l'écosystème USC. AugmentDEX permet aux utilisateurs de participer à l'économie décentralisée, de contrôler leurs transactions financières et de profiter des avantages de la finance décentralisée.

Découvrez AugmentDEX sur dex.augmentlabs.io.

Carte de débit Visa USC

AugmentLabs DAO a également lancé la carte de débit Visa USC, qui révolutionne la façon dont les utilisateurs accèdent et dépensent à la crypto-monnaie USC dans le monde et la dépensent. Cette carte innovante témoigne de l'engagement d'AugmentLabs DAO en faveur de la décentralisation et des solutions financières centrées sur l'utilisateur. En proposant la carte de débit Visa USC, AugmentLabs DAO permet aux individus d'avoir une expérience fluide et sécurisée tout en profitant des avantages de la finance décentralisée.

Avec la carte de débit Visa USC, les utilisateurs ont la possibilité d'effectuer des dépôts en USC et en USDT, ce qui leur permet de gérer leurs actifs numériques en fonction de leurs préférences. AugmentLabs DAO envisage un avenir où la carte prend en charge d'autres stablecoins, positionnant ainsi l'USC comme une précieuse option de stablecoin décentralisée. Cette carte riche en fonctionnalités se distingue des autres solutions centralisées dans la mesure où elle accorde aux utilisateurs la garde et le contrôle complets de leurs avoirs USC, garantissant le plus haut niveau de sécurité et promouvant l'auto-souveraineté dans le domaine de la finance numérique.

AugmentLabs DAO a conçu la carte de débit Visa USC en privilégiant les cas d'utilisation liés au mode de vie. En plus de la possibilité de retirer des fonds en monnaie fiduciaire dans le monde entier à n'importe quel guichet automatique pris en charge par Visa, la carte offre des avantages exclusifs pour améliorer l'expérience utilisateur. Les utilisateurs bénéficient d'une généreuse remise de 2,5 % sur leurs achats, ce qui constitue une incitation gratifiante pour leurs transactions. De plus, les titulaires de carte peuvent bénéficier de remises sur les achats sur des plateformes populaires telles que Netflix ou Spotify, sous réserve de conditions spécifiques. Ces caractéristiques uniques augmentent la valeur et l'utilité de la carte de débit Visa USC. Elles la différencient des cartes de débit traditionnelles et l'alignent sur la mission d'AugmentLabs DAO de devenir la principale pièce de style de vie du futur.

Pour obtenir une carte Visa de débit USC, les utilisateurs intéressés doivent ouvrir un compte et passer avec succès le processus de vérification KYC via le site web dédié : card.augmentlabs.io.

Une fois la carte activée, les utilisateurs peuvent déposer des crypto-monnaies et commencer à effectuer des transactions en USC, ce qui leur ouvre un monde de possibilités et leur permet de découvrir tout le potentiel de cet outil financier innovant.

Staking et cas d'utilisation

AugmentLabs DAO fait preuve d'un engagement indéfectible à fortifier l'écosystème USC en introduisant un programme de jalonnement qui présente un pourcentage de rendement annuel (APY) impressionnant de 10 % pour les détenteurs d'USC. Grâce au jalonnement USC, les utilisateurs ont la possibilité de gagner un revenu passif et de maximiser le potentiel de leurs actifs numériques, en tirant efficacement parti de la carte de débit Visa USC en tant qu'outil précieux de la croissance financière.

La quête de l'innovation d'AugmentLabs DAO s'étend au-delà des frontières conventionnelles de l'industrie du jeu. Les prochaines versions de jeux témoignent de la polyvalence et du potentiel extensible de l'USC, transcendant les cas d'utilisation traditionnels. Ces développements soulignent la détermination inébranlable d'AugmentLabs DAO à repousser les limites et à refaçonner le paysage de la cryptomonnaie grâce à des expériences de jeu immersives.

Pour l'avenir, AugmentLabs DAO reste déterminée à étendre les cas d'utilisation de l'USC dans divers secteurs tels que les marchés, la cybersécurité, la finance, la santé et la restauration, consolidant sa position de stablecoin largement acceptée. Pour y parvenir, AugmentLabs DAO conclura des partenariats stratégiques avec des acteurs clés de ces secteurs, augmentant encore la portée et l'applicabilité de l'USC.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2104891/AugmentLabs_DAO_launches_AugmentDEX_USC_Visa_Debit_Card_provide_USC.jpg

SOURCE AugmentLabs