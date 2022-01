DAPPER LABS Y UFC LANZAN 'UFC STRIKE': UNA NUEVA EXPERIENCIA NFT PARA LOS FANS DE LAS MMA DE TODO EL MUNDO

La exclusiva experiencia digital coleccionable incluirá momentos icónicos y emocionantes vídeos de combates épicos de UFC

El primer paquete llegará el domingo 23 de enero

VANCOUVER, BC y LAS VEGAS, 20 de enero de 2022 /CNW/ - UFC®, la principal organización de artes marciales mixtas del mundo, y Dapper Labs, creadores de NBA Top Shot y NFL ALL DAY, han anunciado hoy el lanzamiento oficial de su esperado producto coleccionable NFT, UFC Strike. La nueva experiencia coleccionable, disponible para los fans a partir de las 2 pm ET / 11 am PT del domingo 23 de enero, dará por primera vez a los seguidores de las MMA la oportunidad de poseer los momentos de lucha más épicos y comentados de la historia de la UFC.

UFC Strike, que se lanzará primero como una entrega abierta de 200.000 paquetes totales, comenzará con una primera ronda de 100.000 paquetes "Fully Loaded", que consisten en tres Momentos NFT que capturan increíbles finales y asombrosas demostraciones de golpeo y agarre de luchadores de la UFC como Francis Ngannou, Amanda Nunes, Kamaru Usman, Rose Namajunas, Derrick Lewis, Justin Gaethje y más. Estos Momentos NFT incluirán las mejores tomas de acción desde múltiples ángulos de cámara, los comentarios del locutor y la respuesta del público de los combates reales -una primicia de Dapper Labs- para dar más vida a la experiencia. Con un sólido contenido de audio y vídeo, cada UFC Strike Moment NFT está diseñado para capturar, conmemorar y celebrar una instancia específica de la historia de UFC.

"Dapper Labs es un innovador en este campo, creando una industria que no existía hace unos años", dijo la Vicepresidenta Senior de Productos de Consumo Global de UFC, Tracey Bleczinski. "Su visión del potencial de estos productos es la razón por la que UFC eligió a Dapper Labs como su primer socio NFT. Estamos encantados de poder ofrecer por fin estos increíbles coleccionables digitales para enriquecer la experiencia de UFC para nuestros fans."

Para acceder a la entrega inicial abierta, los fans sólo tienen que visitar ufcstrike.com, donde podrán unirse a la cola para tener la oportunidad de comprar un paquete (hasta agotar existencias) a 50,00 dólares estadounidenses. A medida que UFC Strike siga evolucionando en los próximos meses, la experiencia incluirá otras entregas estrechamente alineadas con el calendario de eventos de UFC. También incluirá características adicionales como un mercado entre homólogos para que los fans se conecten, compren y vendan sus Momentos.

Tras el lanzamiento inicial del 23 de enero, se pondrá a disposición de los aficionados una segunda tanda de packs de "Fully Loaded" UFC Strike a un precio de 50,00 dólares estadounidenses (hasta agotar existencias) a partir de las 2 pm ET/ 11 am PT del lunes 31 de enero.

"Dapper Labs ha acelerado el paso a la Web3 mediante la creación de nuevas aplicaciones y plataformas que permiten una gran experiencia de usuario a millones de aficionados. La asociación con UFC, uno de los deportes de más rápido crecimiento en el mundo con una base de seguidores global de más de 625 millones de personas, es el siguiente paso para llevar aún más a experimentar los beneficios de la descentralización, mientras que también ofrece una experiencia significativa para los aficionados acérrimos de UFC para recoger y poseer los momentos que les importan", dijo Caty Tedman, Jefe de Asociaciones en Dapper Labs.

Para obtener más información sobre el lanzamiento de UFC Strike y cómo adquirir los paquetes, visite: ufcstrike.com.

Acerca de UFC®

UFC® es la principal organización de artes marciales mixtas (MMA) del mundo, con más de 625 millones de fans y 178 millones de seguidores en las redes sociales. La organización produce más de 40 eventos en directo al año en algunos de los estadios más prestigiosos del mundo, al tiempo que transmite a aproximadamente 900 millones de hogares con televisión en más de 175 países. La lista de atletas de UFC cuenta con los mejores atletas de MMA del mundo que representan a más de 70 países. La oferta digital de la organización incluye UFC FIGHT PASS®, el servicio de streaming líder en el mundo para los deportes de combate. UFC fue adquirida en 2016 por la empresa global de deportes y entretenimiento Endeavor, junto con los inversores estratégicos Silver Lake Partners y KKR. UFC tiene su sede en Las Vegas, Nevada. Para más información, visite UFC.com y siga UFC en Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram y TikTok: @UFC.

‍Acerca de Dapper Labs

Dapper Labs, la compañía detrás de NBA Top Shot y el blockchain Flow, utiliza la tecnología de blockchain para llevar NFT y nuevas formas de compromiso digital a los aficionados de todo el mundo. Desde su fundación en 2018, Dapper Labs ha dado a los entusiastas consumidores una participación real en el juego acercándolos a las marcas que aman, construyendo comunidades comprometidas y emocionantes para que contribuyan, y produciendo nuevas vías para que se conviertan en creadores ellos mismos. Entre los socios actuales de Dapper Labs se encuentran la NBA, NBPA, WNBA, WNBPA, LaLiga, NFL, NFLPA, Warner Music Group, Ubisoft, Genies y UFC. Entre los inversores más destacados de Dapper Labs se encuentran Andreessen Horowitz, Coatue, Union Square Ventures, Venrock, Google Ventures (GV), Samsung y los fundadores de Dreamworks, Reddit, Coinbase, Zynga y AngelList, entre otros. Para saber más sobre los productos y la misión de Dapper Labs, visite dapperlabs.com.

SOURCE Dapper Labs, Inc.