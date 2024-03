DAR GLOBAL LANCE « TRUMP SIGNATURE VILLAS » À AIDA, OMAN, UN PROJET RÉVOLUTIONNAIRE COMPRENANT DES VILLAS DE LUXE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ FERMÉE D'ÉLITE ET DE LA PREMIÈRE DESTINATION DE GOLF D'OMAN

DUBAÏ, EAU, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- Dar Global, célèbre société internationale de développement immobilier de luxe, a annoncé le lancement des villas Trump à AIDA, l'un des plus vastes développements urbains d'Oman. Ce lancement important fait suite à la collaboration stratégique entre Dar Global et The Trump Organization pour développer une communauté Trump au sein d'AIDA. Une fois achevées, les villas Trump seront une destination inégalée, dotée d'un luxe supérieur.

La collection « Trump Signature Villas » comprend des villas luxueuses, chacune conçue pour incarner le summum de l'opulence et de l'exclusivité que le nom Trump véhicule. D'une valeur totale de 200 millions de dollars, la phase 1 de cette collection représente un niveau de vie luxueux sans précédent.

Situées au sein du Trump International Golf Club Oman, qui sera l'un des terrains de golf les plus spectaculaires au monde, les villas Trump constituent une enclave exclusive conçue par des experts du luxe de renommée internationale. Offrant une vue imprenable sur la mer à plus de 130 mètres d'altitude, elles incarneront l'opulence mais représenteront également un nouveau point de repère puissant.

Au-delà de leur splendeur architecturale, les villas Trump offriront un éventail de privilèges inégalés. Les résidents de ces maisons distinguées deviendront membres d'élite du Trump International Golf Club Oman, ce qui leur permettra d'accéder à une multitude d'équipements de classe mondiale, notamment un clubhouse ultramoderne, de vastes parcs et des espaces de loisirs.

Eric Trump, vice-président exécutif de The Trump Organization, a également déclaré : « En collaboration avec Dar Global, à AIDA, nous avons découvert un emplacement incroyable au cœur de Mascate, à Oman, avec une vue sur la mer à couper le souffle. Ensemble, nous établissons une nouvelle norme en matière de vie de luxe avec les plus belles villas résidentielles au monde. Chaque facette des résidences a été méticuleusement conçue avec une précision inébranlable, ce qui permettra sans aucun doute d'atteindre un niveau de vie sophistiqué inégalé. »

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a souligné : « Dar Global n'est pas seulement un promoteur de premier plan ; c'est une force visionnaire qui façonne le paysage immobilier de nombreuses destinations. Le partenariat stratégique entre Dar Global et The Trump Organization s'inscrit dans la vision d'expansion régionale et mondiale de Dar Global par le biais de développements uniques et de haute qualité. Le lancement de Trump Signature Villas s'inscrit parfaitement dans notre ambition d'offrir une vie exclusive à notre clientèle mondiale, en renforçant l'attrait de l'AIDA et en étendant notre impact au-delà des projets pour façonner des communautés entières. »