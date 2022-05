Dark Eden M sur WEMIX, le MMORPG Blockchain de Wemade Connect, est désormais disponible sur iOS et Google Play Store

Les joueurs prendront part à la guerre entre les factions rivales des Tueuses et des Vampires, le jeu de royaume contre royaume (RvR) étant un aspect essentiel de Dark Eden M sur WEMIX. Le jeu sera alimenté par les technologies blockchain des jetons fongibles et non fongibles (NFT) au sein de la plateforme WEMIX, garantissant aux utilisateurs d'être à la pointe du jeu et de la technologie.

Les joueurs qui ont déjà participé aux événements de préinscription et de médias sociaux recevront les récompenses suivantes lorsqu'ils commenceront leur aventure au moment du lancement :

Médaille de niveau 1000ea

Ticket d'essai de transformation rare (1 jour)

Ticket d'essai pour animal de compagnie rare (1 jour)

Boîte de support pour débutants

Capsule de mise à niveau des véhicules 30ea

Parchemin de transformation 6ea

Parchemin d'invocation de familier 6 pièces

Boîte de pierre d'amélioration de 100 000 or/liée

Ticket d'extension de l'emplacement d'inventaire

Ticket d'extension pour emplacement de stockage

Design d'armure rare de niveau 2

« Dark Eden M sur WEMIX est un jeu qui peut fournir aux utilisateurs une expérience P&E (Play and Earn) avec une mission facile et claire, le jeu est censé maximiser le cycle vertueux de la compétition et de la compensation », a déclaré Hodae Lee, PDG de Wemade Connect. « Ce sera un jeu qui offrira aux joueurs de bons souvenirs et un gameplay divertissant d'instant en instant. »

Les joueurs intéressés peuvent dès à présent plonger dans Dark Eden M sur WEMIX via le Google Play Store et l'iOS App Store, avec des mises à jour disponibles via le site web officiel et les canaux de médias sociaux de Facebook, Twitter, Telegram, et Discord.

À propos de Wemade Connect

Wemade Connect est une société de jeux internationale spécialisée dans le développement et l'édition de jeux et aussi. C'est également un MCP (Master Contents Provider) qui fournit des contenus majeurs à la plateforme blockchain WEMIX. Les principaux jeux de la société qui ont gagné en popularité sur le marché international comprennent « Everytown », « Tap Tap Fish - Abyssrium » et « My Secret Bistro ». La société se concentre actuellement sur l'intégration de la blockchain dans ses jeux clés ainsi que sur la découverte de nouveaux jeux basés sur la blockchain.

