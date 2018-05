Darling Ingredients Inc. communique ses résultats financiers du premier trimestre 2018

Recettes de 875,4 millions de dollars, comprenant 12,6 millions de dollars en BTC (Blenders Tax Credit, crédit d'impôt pour biocarburant) depuis 2017 et 46,2 millions de dollars en réductions provenant de l'adoption de l'ASC-606 (Accounting Standards Codification, Codification des normes comptables sujet 606)

Résultat net de 97,3 millions de dollars, ou 0,58 $ de résultat dilué par action PCGR (principes comptables généralement reconnus)

EBITDA (résultat avant intérêts, impôts et amortissements) ajusté de 110,4 millions de dollars

Forts volumes mondiaux de matières premières, plus 2,7 %

BAIIDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) plus faible sur le segment d'aliments pour animaux, provenant d'une tarification plus basse des graisses, mais en partie contrebalancé par des valeurs solides des protéines

Sortie de la dette sur Diamond Green Diesel suite au remboursement d'une dette de 53,7 millions de dollars

Refinancement d'euro-obligations fin avril, prolongeant l'échéance de 2022 à 2026 selon des conditions plus favorables

Ventes nettes au premier trimestre 2018 de 875,4 millions de dollars, à comparer à 878,5 millions de dollars au 1er trimestre de 2017. Résultat net de 97,3 millions de dollars, ou 0,58 $ de résultat dilué par action, à comparer à 5,8 millions de dollars, ou 0,04 $ de résultat dilué par action au 1er trimestre 2017. L'augmentation est essentiellement due à l'inclusion du BTC rétroactif pour 2017, passé en 2018 et non enregistré au 1er trimestre 2017. Les résultats du premier trimestre reflètent également une réduction de recettes de 46,2 millions de dollars en raison de l'adoption de l'ASC-606 au 1er trimestre 2018, par lequel les revenus du fret sont actuellement présentés en tant que nets dans le coût des ventes.

« Les résultats opérationnels sont panachés pour le trimestre, avec des gains plus faibles sur le segment de l'alimentation pour animaux et une contrepartie modeste de gains améliorés sur l'alimentation et les carburants. La météo d'un hiver difficile a eu un impact sur beaucoup de nos opérations en Amérique du Nord tandis que l'abattage à l'échelle mondiale reste solide. L'offre excédentaire a imposé en définitive une pression sur les prix dans le secteur de l'alimentation pour animaux avec le retard des ajustements de prix sur les matières premières et l'accumulation de stocks. Des gains stables et en amélioration sur nos segments de l'alimentation et des carburants reflètent la stabilité de ces marchés, » a commenté Randall C. Stuewe, président-directeur général de Darling Ingredients Inc. « Notre coentreprise DGD a profité des prix plus faibles des graisses et elle fournit une protection pour les bénéfices de base sur le segment de l'alimentation. Après le délai de 12 jours au taux d'exécution prévu de BAIIDA, DGD a fonctionné à pleine capacité et nous sommes confiants que nous réaliserons la prévision de 1,25 $ par gallon de BAIIDA pendant toute l'année. Nous avons fait des progrès significatifs avec nos analyses des coûts de l'expansion des installations en phase III pour atteindre 550 millions de gallons par an. Nous nous attendons à ce que nos plans soient finalisés plus tard au cours de cet été. »

Stuewe a ajouté : « Nous avons récemment réalisé une offre privée de 515 millions d'euros de billets non garantis de premier rang à échéance 2026 et à un taux de 3,625 %. Nous effectuons en parallèle une offre publique d'achat au comptant pour nos billets de premier rang en circulation à 4,75 % et échéance 2022. »

Ingrédients d'aliments pour animaux : BAIIDA de 68,5 millions de dollars (moins 9 pour cent) ; recettes de 485,8 millions de dollars (moins 12,1 pour cent) ; marge de 116,7 millions (moins 2,6 pour cent). Matières premières traitées : plus 3,4 pour cent.

: BAIIDA de 68,5 millions de dollars (moins 9 pour cent) ; recettes de 485,8 millions de dollars (moins 12,1 pour cent) ; marge de 116,7 millions (moins 2,6 pour cent). Matières premières traitées : plus 3,4 pour cent. Ingrédients alimentaires : BAIIDA de 32,4 millions de dollars (plus 1,9 pour cent) ; recettes de 305,5 millions de dollars (plus 14,8 pour cent) ; marge de 56,3 millions de dollars (moins 0,9 pour cent). Matières premières traitées : plus 3,7 pour cent.

: BAIIDA de 32,4 millions de dollars (plus 1,9 pour cent) ; recettes de 305,5 millions de dollars (plus 14,8 pour cent) ; marge de 56,3 millions de dollars (moins 0,9 pour cent). Matières premières traitées : plus 3,7 pour cent. Ingrédients de carburants : BAIIDA de 25,6 millions de dollars (plus 146,4 pour cent) ; recettes de 84,1 millions de dollars (plus 40,9 pour cent) ; marge de 24,2 millions de dollars (plus 76,6 pour cent). Matières premières traitées : plus 3,2 pour cent.

: BAIIDA de 25,6 millions de dollars (plus 146,4 pour cent) ; recettes de 84,1 millions de dollars (plus 40,9 pour cent) ; marge de 24,2 millions de dollars (plus 76,6 pour cent). Matières premières traitées : plus 3,2 pour cent. Joint venture Diamond Green Diesel (DGD) : BAIIDA de 1,19 $ par gallon sur des ventes de 33,4 millions de gallons. Crédit d'impôt (BTC) rétroactif ajouté de 0,48 $ par action ; le BAIIDA au 1er trimestre 2018, à l'exclusion du BTC de 2017, était de 39,8 millions de dollars, ou de 19,9 millions de dollars au niveau de l'entité. Une durée d'arrêt de 45 jours est attendue à la mi-juin en vue de l'expansion pour passer à 275 millions de gallons ; les opérations commenceront aux alentours du 1er août.

Pour davantage de renseignements, contactez : Melissa A. Gaither, vice-présidente Relations investisseurs et communication mondiale courriel : mgaither@darlingii.com 251 O'Connor Ridge Blvd., Suite 300, Irving, Texas 75038 téléphone : 972-281-4478

SOURCE Darling Ingredients Inc.

Related Links

http://www.darlingii.com