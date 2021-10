DarwinHealth anuncia colaboração científica com Prelude Therapeutics para desenvolver novos biomarcadores para vários candidatos a produtos de oncologia

NOVA YORK, 13 de outubro de 2021 /PRNewswire/ -- A DarwinHealth, Inc. anunciou hoje uma colaboração de pesquisa científica que emprega suas Estratégias de Enriquecimento de Biomarcadores para Estudos (plataforma BEST) para elucidar novos biomarcadores que orientem trajetórias translacionais para várias moléculas de oncologia que estão sendo desenvolvidas pela Prelude Therapeutics.

De acordo com a colaboração, a DarwinHealth utilizará seus algoritmos quantitativos proprietários baseados em biologia de sistemas, tecnologias aprovadas por CLIA e abordagens validadas com foco em proteínas master regulator (MR) e pontos de verificação de tumores para identificar novos biomarcadores à base de proteína que conferirão precisão significativa à seleção da coorte de pacientes para estudos clínicos a serem realizados a critério da Prelude em tumores hematológicos e sólidos.

"O objetivo dessa colaboração centrada em biomarcadores", explicou o Professor Andrea Califano, professor e presidente do Departamento de Biologia de Sistemas do Clyde and Helen Wu da Universidade de Columbia e cofundador da DarwinHealth, "é avaliar e caracterizar os mecanismos de ação gerais e específicos por tumor das moléculas do pipeline da Prelude, na tentativa de identificar novos biomarcadores que possam alinhar esses agentes com coortes responsivas de pacientes. Além disso, a colaboração caracterizará mecanisticamente oportunidades terapêuticas potenciais para as moléculas do pipeline da Prelude que têm como alvo diversas vias oncogênicas em várias malignidades hematológicas e subtipos de tumores sólidos, conforme selecionados pela Prelude Therapeutics. O estudo utilizará o algoritmo VIPER para caracterizar a atividade desses compostos diversificados contra os principais módulos de proteínas master regulator (MR) (pontos de verificação de tumor) necessários para a viabilidade tumoral específica por subtipo."

"A iniciativa BEST fornecerá informações precisas e acionáveis específicas por composto ou por tumor para avaliar o potencial das moléculas do pipeline da Prelude de inverter a atividade de ponto de verificação de tumor específica por subtipo", explicou o Dr. Mariano Alvarez, diretor científico da DarwinHealth. "O objetivo desses estudos é gerar uma série de alinhamentos validados de composto/tumor, subtipo/biomarcador que representem roteiros com base em evidências e mecanismos para o desenvolvimento de biomarcadores e a seleção de pacientes para acelerar potencialmente os estudos clínicos."

Como parte da iniciativa BEST, a DarwinHealth fornecerá uma leitura abrangente do valor clínico potencial de moléculas selecionadas do pipeline da Prelude em uma série de tipos de tumor. Por meio de modelagem quantitativa e vias translacionais centradas em biomarcadores, a DarwinHealth também ajudará no projeto de estudos de validação in vivo para aproveitar oportunidades importantes que podem não ser aparentes com a utilização de tecnologias convencionais.

"A colaboração BEST aborda uma das necessidades críticas não atendidas da biotecnologia e das áreas biofarmacêuticas com foco na descoberta de medicamentos contra o câncer, ou seja, desenvolver biomarcadores altamente preditivos de resposta clínica a compostos cuja eficácia final pode ser o resultado de uma gama incompletamente decifrável de efeitos medicamentosos dentro e fora do alvo direcionados a vários alvos de programas regulatórios que fundamentam dependências de câncer", observou o Dr. Gideon Bosker, CEO e cofundador da DarwinHealth. "Essas incertezas servem para estender o conceito de biomarcador além do alvo primário de um medicamento (por exemplo, alta afinidade), a classificadores de múltiplas proteínas identificados por nossas metodologias computacionais e experimentais integrativas."

Notavelmente, os novos classificadores de múltiplas proteínas identificados pela plataforma BEST foram relatados anteriormente pela DarwinHealth para mieloma múltiplo (N Engl J Med 2019;381:727-38. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1903455 ) e linfoma difuso de grandes células B (British Journal of Haematology; 2 de agosto de 2021, https://doi.org/10.1111/bjh.17730).

Essas tecnologias são ideais para identificar alinhamentos mecanicistas entre candidatos a medicamentos e pacientes oncológicos com base na capacidade dos medicamentos para inativar as proteínas RM específicas do paciente que são necessárias para a manutenção do estado tumoral. É importante ressaltar que essas descobertas podem ser rapidamente trabalhadas para se tornar testes clínicos de precisão orientados por biomarcadores e para desenvolvimento comercial.

Sobre a DarwinHealth, Inc.

A DarwinHealth: Precision Therapeutics for Cancer Medicine é uma empresa "frontiers of cancer" com foco em tecnologia, cofundada por seu CEO, Gideon Bosker, MD, e pelo Professor Andrea Califano, professor de biologia de sistemas químicos e presidente do Departamento de Biologia de Sistemas do Clyde and Helen Wu da Universidade de Columbia. A tecnologia da empresa foi desenvolvida pelo laboratório Califano nos últimos 14 anos e é licenciada exclusivamente pela Universidade de Columbia. A tecnologia da DarwinHealth foi desenvolvida para identificar alinhamentos acionáveis mecanísticos e orientados por biomarcadores e frequentemente imprevistos no nível proteômico entre pequenas moléculas e subtipos de tumor/coortes de pacientes específicos e, portanto, está preparada para acelerar o desenvolvimento de pipelines oncológicos, tanto para pequenas moléculas quanto para vias de desenvolvimento baseadas em imuno-oncologia.

A DarwinHealth utiliza algoritmos proprietários de biologia de sistemas para fazer a correspondência entre praticamente todo tipo de paciente oncológico e os medicamentos e combinações de medicamentos que são mais propensos a produzir um resultado de tratamento bem-sucedido. "Por outro lado, esses mesmos algoritmos também podem priorizar medicamentos em investigação e combinações de compostos de potencial desconhecido contra um espectro completo de malignidades humanas, bem como novos alvos de câncer", explicou o Dr. Bosker, "que os tornam inestimáveis para empresas farmacêuticas que buscam otimizar seus pipelines de compostos e descobrir novos alvos de câncer e alinhamentos composto-tumor mecanicamente acionáveis."

A missão da DarwinHealth é implementar novas tecnologias baseadas em biologia de sistemas para melhorar os resultados clínicos dos tratamentos oncológicos. Sua tecnologia central, o algoritmo VIPER, pode identificar módulos de malha justa de proteínas master regulator que representam uma nova classe de alvos terapêuticos acionáveis no câncer. A metodologia é aplicada com base em dois eixos complementares: primeiro, as tecnologias da DarwinHealth ajudam na identificação sistemática e na validação de alvos medicamentosos em um estado mais fundamental e profundo da lógica regulatória da célula cancerígena, de modo que nós e nossos parceiros científicos possamos explorar a ação da próxima geração com base em dependências e mecanismos tumorais fundamentais e mais universais. Em segundo lugar, sob o ponto de vista de desenvolvimento e descoberta de medicamentos, as mesmas tecnologias são capazes de identificar novos alvos potencialmente medicamentosos com base em master regulators e upstream modulators desses alvos. É aqui que a abordagem oncotectônica da DarwinHealth, com ênfase em elucidar e focar tumor checkpoints, oferece suas soluções mais importantes e os roteiros de reposicionamento para promover a descoberta e a terapia de medicamentos com foco em precisão.

Os métodos proprietários fundamentados em medicina de precisão empregados pela DarwinHealth são respaldados por um vasto corpo de literatura científica de autoria de sua liderança científica, incluindo o CSO da DarwinHealth, Mariano Alvarez, PhD, que desenvolveu em conjunto a infraestrutura computacional crítica da empresa. Essas estratégias proprietárias aproveitam a capacidade de fazer engenharia reversa e analisam a lógica regulatória e de sinalização de todo o genoma da célula cancerígena, integrando dados de ensaios in silico, in vitro, e in vivo. Isso oferece uma plataforma de caracterização e descoberta de medicamentos totalmente integrada, desenvolvida para elucidar, acelerar e validar as trajetórias de desenvolvimento precisas para os ativos farmacêuticos, para que todo o seu potencial clínico e comercial possa ser realizado. Para mais informações, acesse: www.DarwinHealth.com.

Sobre a Prelude Therapeutics

A Prelude Therapeutics é uma empresa de oncologia de precisão em estágio clínico que desenvolve candidatos a medicamentos inovadores que têm como alvo vias críticas de células cancerígenas. Os principais candidatos a produtos da empresa foram projetados para serem inibidores orais, potentes e seletivos da PRMT5. O primeiro candidato clínico da Prelude, o PRT543, está em desenvolvimento de Fase 1 para tumores sólidos avançados e malignidades mieloides selecionadas. A Prelude também está fazendo progressos com o PRT811, um segundo inibidor da PRMT5 otimizado para alta exposição cerebral, em um estudo clínico de Fase 1, incluindo glioblastoma multiforme (GBM). O pipeline da empresa também inclui seu terceiro candidato clínico, o PRT1419, um inibidor da MCL1 disponível por via oral em desenvolvimento de Fase 1 para pacientes com malignidades hematológicas recidivas/refratárias, e seus dois candidatos pré-clínicos mais avançados, o PRT2527, um inibidor da CDK9, e o PRT-SCA2, um degradador da proteína SMARCA2.

Nota de advertência da Prelude Therapeutics sobre declarações prospectivas

Esse comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com as disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995, incluindo, mas não limitadas a, descoberta antecipada, atividades de desenvolvimento pré-clínico e clínico, prazo de disponibilidade e anúncios de resultados clínicos, o momento de expansão de seu estudo clínico de Fase 1 para o PRT543 e o PRT811, o momento das atividades relacionadas à IND para o PRT2527 e os benefícios potenciais dos candidatos a produtos e da plataforma da empresa. Todas as declarações que não sejam de fatos históricos são declarações que podem ser consideradas declarações prospectivas. Embora acredite que as expectativas refletidas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, a empresa não pode garantir eventos futuros, resultados, ações, níveis de atividade, desempenho ou realizações, e o tempo e os resultados do desenvolvimento da biotecnologia e a possível aprovação regulatória são inerentemente incertos. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que as atividades ou resultados reais da empresa sejam significativamente diferentes daqueles expressos em qualquer declaração prospectiva, incluindo riscos e incertezas relacionados à capacidade da empresa de promover seus candidatos a produtos, o recebimento e o momento de possíveis designações regulatórias, aprovações e comercialização de candidatos a produtos, o impacto da pandemia da COVID-19 sobre os negócios da empresa, unidades de estudo clínico, instalações de produção e cadeia de suprimentos, a capacidade da empresa de manter e reconhecer os benefícios de determinadas designações recebidas por candidatos a produtos, o momento e os resultados dos estudos pré-clínicos e clínicos, a capacidade da empresa de financiar atividades de desenvolvimento e atingir metas de desenvolvimento, a capacidade da empresa de proteger a propriedade intelectual e outros riscos e incertezas descritos sob o cabeçalho de "Fatores de Risco" em documentos que a empresa registra periodicamente perante a Comissão de Valores Mobiliários. Essas declarações prospectivas são referentes à data desse comunicado de imprensa, e a empresa não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar nenhuma das declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias ocorridos após essa data.

