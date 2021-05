DarwinHealth anuncia una colaboración de investigación con Bristol Myers Squibb en una iniciativa de novedosos descubrimientos de para identificar blancos de cáncer (NCTI)

NUEVA YORK, 7 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- DarwinHealth, una empresa de biotecnología con sede en la ciudad de Nueva York, anunció hoy una colaboración en investigación científica con la firma Bristol-Myers Squibb Company (NYSE: BMY). La colaboración en esta iniciativa de investigación, conocida como Novel Cancer Target Initiative (NCTI), emplea sistemas cuantitativos de algoritmos basados en biología, bases de datos de propiedad exclusiva y tecnologías validadas para identificar nuevos blancos de cáncer (NCT) en una serie de subtipos de tumores.

La metodología que sustenta la iniciativa NCTI se basa en el discernimiento de los mecanismos críticos vinculados a las dependencias y al mantenimiento de tumores más allá de las mutaciones genéticas. Para facilitar el descubrimiento de nuevos blancos de cáncer, DarwinHealth proporcionará información de propiedad exclusiva de Bristol Myers Squibb almacenada en sus bases de datos de fármacos, incluyendo los análisis específicos del contexto de tumores de los reguladores maestros de distintos subtipos de tumores, así como moduladores directos ascendentes.

"La colaboración se enfoca en identificar los blancos novedosos y de alto valor para el cáncer en una serie de subtipos de tumores preseleccionados, con la finalidad de descubrir objetivos nuevos recurrentes entre los diferentes tipos de cáncer, lo que conduce al diseño y desarrollo de medicamentos con indicaciones para múltiples subtipos", afirmó Gideon Bosker, MD, director ejecutivo de DarwinHealth. "Una vez que se identifiquen y prioricen, estos blancos pueden someterse a una rigurosa validación experimental para impulsar el desarrollo de medicamentos para una nueva generación de terapias contra el cáncer que podría desarrollar Bristol Myers Squibb".

"Los nuevos blancos de cáncer se seleccionarán y priorizarán en función de su rol como reguladores maestros (MR) o reguladores maestros de moduladores ascendentes (MRUM) dentro del módulo de control de tumores de una neoplasia humana específica", afirmó el profesor Andrea Califano, presidente del Departamento de Biología de sistemas de la Universidad de Columbia, y cofundador y presidente de la Junta Consultiva científica y médica de DarwinHealth. "Creemos que los conocimientos basados en mecanismos, como los que proporcionan las plataformas de biología de sistemas enfocados en la oncología de precisión de DarwinHealth, pueden acelerar sustancialmente el desarrollo de medicamentos dirigidos a dependencias no oncogénicas que sustentan e impulsan las principales características del cáncer".

El acuerdo de la iniciativa NCTI representa una extensión y el aprovechamiento científico importante de la colaboración multianual en curso del Compound-2-Clinic (C2C) iniciada con Celgene el 28 de agosto de 2019, que tiene como finalidad evaluar, caracterizar y priorizar la bioactividad relevante en oncología de una biblioteca previamente especificada de formulaciones de Squibb de Bristol Myers para el desarrollo clínico y la validación de experimentos.

Como parte de la colaboración de NCTI, DarwinHealth recibirá un pago inicial y tiene el potencial de recibir pagos importantes en materia de desarrollo y comercialización.

Acerca de DarwinHealth

DarwinHealth: Precision Therapeutics for Cancer Medicine es una empresa enfocada en la tecnología y en "las fronteras del cáncer", fundada en forma conjunta por el director ejecutivo Gideon Bosker, MD, y el profesor Andrea Califano, Clyde y Helen Wu, profesor de biología de sistemas químicos y presidente del Departamento de Biología de sistemas de la Universidad de Columbia. La tecnología de la empresa se desarrolló en el laboratorio de Califano en los últimos 14 años, y cuenta con licencia exclusiva de la Universidad de Columbia.

DarwinHealth utiliza algoritmos de biología de sistemas de propiedad exclusiva para vincular prácticamente cualquier paciente con cáncer con los medicamentos y las combinaciones de fármacos que tengan mejores posibilidades de producir un resultado exitoso en el tratamiento. "Por otro lado, estos mismos algoritmos también pueden priorizar fármacos de investigación y combinaciones compuestas con potencial desconocido contra un espectro completo de neoplasias humanas, así como nuevos blancos de cáncer", explicó el Dr. Bosker, "lo que los hace invaluables para las empresas farmacéuticas que buscan optimizar sus canales de compuestos y descubrir blancos de cáncer novedosos y viables desde el punto de vista empírico, y relaciones entre tumores compuestos".

La declaración de la misión de DarwinHealth es implementar tecnologías novedosas arraigadas en la biología de los sistemas para mejorar los resultados clínicos en el tratamiento del cáncer. Su tecnología central, el algoritmo VIPER, puede identificar módulos estrechamente entrelazados de proteínas maestras reguladoras que representan una clase nueva de objetivos terapéuticos viables y biomarcadores predictivos del cáncer. La metodología se aplica en dos ejes complementarios: primero, las tecnologías de DarwinHealth apoyan la identificación sistemática y la validación de blancos receptores de fármacos siguiendo la lógica reguladora de las células cancerosas a un nivel más fundamental y profundo, lo que permite que, junto con nuestros asociados científicos, podamos aprovechar la viabilidad de acción de la próxima generación basada en dependencias y mecanismos fundamentales y más universales de los tumores. En segundo lugar, y desde la perspectiva del desarrollo y descubrimiento de medicamentos, esas mismas tecnologías pueden identificar blancos novedosos que respondan potencialmente a fármacos basados en reguladores maestros y moduladores anteriores de esos blancos. Aquí es donde el enfoque la estructura de los tumores de DarwinHealth, con su énfasis en elucidar y focalizar los puntos de control de tumores, ofrece sus soluciones más importantes y de reposicionamiento de hojas de ruta para avanzar en el descubrimiento de fármacos de precisión para el tratamiento y terapias centradas en el cáncer.

Los métodos de propiedad exclusiva basados en la medicina de precisión que emplea DarwinHealth están respaldados por un extenso conjunto de literatura científica escrita por su liderazgo científico, que incluye al director de seguridad de DarwinHealth, Mariano Álvarez, PhD, quien codesarrolló la infraestructura computacional crítica de la empresa. Estas estrategias de propiedad exclusiva aprovechan la capacidad de la ingeniería inversa y del análisis de la lógica de regulación y señalización genómica de las células cancerosas mediante la integración de datos de ensayo in silico, in vitro e in vivo . Esto ofrece una plataforma totalmente integrada de caracterización y descubrimiento de fármacos diseñada para elucidar, acelerar y validar trayectorias de desarrollo precisas para activos farmacéuticos, de modo que se pueda alcanzar todo su potencial clínico y comercial. Para obtener más información, visite: www.DarwinHealth.com.

