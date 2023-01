Das benutzerfreundliche digitale Krypto-Wallet der nächsten Generation gibt es jetzt mit neuer Blockchain-Unterstützung und interaktiven Funktionen für NFTs

SAN FRANCISCO, 6. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Nufinetes gab heute bekannt, dass seine Wallet-App für blockchainbasierte Assets ein funktionsreiches Update veröffentlicht hat, das das Wallet-Erlebnis der Nutzer auf ein neues Niveau bringt.

Next Generation Easy-to-Use Digital Crypto Wallet Adds New Blockchain Support and Interactive Features for NFTs

Mit diesem Update können iOS-, Android- und PC-Benutzer direkt innerhalb der App mit NFTs interagieren und auf eine Reihe von Blockchain-Apps und dezentralisierten Anwendungen (dApps) zugreifen. Die herausragende Funktion ermöglicht es Inhabern von SmartNFTS, die die NTF Utility Platform nutzen, ihre NFTs direkt in der App bereitzustellen und zu verwenden. Und das ist nicht alles – weitere NFTs, die auf der Plattform verfügbar sind, einschließlich der neu erschienenen Winter Collection Boxes 2022, können jetzt angesehen und an verschiedene Adressen übertragen werden.

Nufinetes hat außerdem Unterstützung für Polygon hinzugefügt, sodass Sie Polygon-NFTs und -Token ansehen und übertragen können. Mit einer wachsenden Liste von unterstützten Blockchains, zu denen bereits die BSC Smart Chain, Ethereum und Vechain gehören, haben Nutzer die Flexibilität und die Möglichkeit, alle ihre digitalen Assets an einem Ort zu halten. Die App ermöglicht die gleichzeitige Verknüpfung verschiedener dApps mit verschiedenen Wallet-Adressen, was für ein nahtloses Benutzererlebnis in der Web3-Umgebung und in verschiedenen Blockchain-Netzwerken sorgt.

Zusätzlich zu diesen umfangreichen Upgrades hat Nufinetes eine Vielzahl von Optimierungen vorgenommen, um das Benutzererlebnis zu verbessern. Von der Übertragung digitaler Assets bis zum Sicherheitsverifizierungsprozess beim Erstellen oder Importieren von Wallets können Benutzer jetzt ein reibungsloseres und schnelleres Erlebnis als je zuvor erwarten. Und mit mehreren bemerkenswerten Leistungsverbesserungen, wie etwa höherer Geschwindigkeit für das Abrufen von Wallet-Salden und optimierten Verbindungen zu verschiedenen Kommunikationsprotokollen, sind die Blockchain-Interaktionen von Nufinetes stabiler denn je, was die Verbindungen mit gleichzeitig ausgeführten dApps verbessert.

Das Nufinetes-Wallet ist vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen und wurde von einem erfahrenen technischen Team entwickelt. Es ist ein Powerhouse für digitale Assets, das das Benutzererlebnis und die Sicherheit an die erste Stelle stellt. Und die Kompatibilität mit jedem Browser, Gerät oder Betriebssystem sorgt dafür, dass Benutzer ihre virtuellen Wallets unterwegs verwenden können.

Informationen zu Nufinetes

Nunifetes ist ein umfassendes Multi-Chain-Wallet, das vom Entwicklerteam bei VIMworld kreiert wurde. Es kann mit mehreren beliebten Blockchains verwendet werden und ermöglicht es den Nutzern, mit dApps zu interagieren, NFT-Sammlungen einzusehen und Token in einer sicheren, unkomplizierten Umgebung zu speichern. Holen Sie sich das Nufinetes-Wallet von nufinetes.com – kompatibel mit Ihrem mobilen Betriebssystem, Gerät oder einem Webbrowser Ihrer Wahl.

