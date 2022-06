Das corridas de automobilismo aos festivais de música: VELO celebra retorno dos fãs com uma incrível experiência global

Reunindo os universos da música e do automobilismo, o Tomorrowland, em parceria com a VELO e a McLaren Formula 1 Team, oferece a um fã sortudo uma experiência única na vida, incluindo uma celebração mundial.

LONDRES, 20 de junho de 2022 /PRNewswire/ -- O ano de 2021 marcou um momento emocionante para os mundos da música e do automobilismo, quando a VELO ofereceu seu espaço no carro de F1 da McLaren para seu parceiro, Tomorrowland, criando o panfleto mais rápido do mundo para o evento. Este ano, a VELO disponibilizou novamente para o Tomorrowland seu cobiçado espaço no carro e foi além, ao colaborar com o festival para oferecer a um fã sortudo um ingresso VIP premium, que o levará a uma celebração global incluindo o Paddock Club e as apresentações do festival. A VELO está abrindo suas portas para as comunidades dedicadas por trás de dois de seus maiores parceiros – a McLaren F1 Team e o Tomorrowland – celebrando o amor e a paixão que os fãs têm por eles. Oferecer experiências inusitadas aos fãs está no centro da marca VELO, e este cobiçado ingresso levará um sortudo a uma turnê global, começando pelo GP na Áustria com a McLaren F1 Team, passando pelo clube Ushuaia, em Ibiza, até o Tomorrowland, na Bélgica.

Tomorrowland no GP da Áustria

Dando continuidade a seu apoio ao setor da música e dos eventos ao vivo, a VELO está comemorando o tão aguardado retorno dos fãs aos festivais físicos e aumentando a conscientização da população do futuro no épico festival de três finais de semana do Tomorrowland (15 a 17, 22 a 24 e 29 a 31 de julho), disponibilizando seus cobiçados espaços nos carros de F1 da McLaren para exibir o logotipo do festival. O logotipo do Tomorrowland será exibido nos carros de F1 da McLaren durante todo o fim de semana do GP da Áustria em 10 de julho.

Como um marco de seu apoio contínuo aos setores da música e do automobilismo, o Tomorrowland está incentivando o público global do Grande Prêmio da Áustria a impulsionar a visibilidade do festival, encorajando os fãs do Tomorrowland a se envolverem e participarem do maior festival de música do mundo, que continuará a apresentar novos talentos, assim como os já estabelecidos, a plateias do mundo todo.

Fim de semana enlouquecedor

Celebrando os fãs da música e do automobilismo, a VELO conectou dois de seus maiores parceiros globais - o Tomorrowland e a McLaren F1 Team - para ajudar o Tomorrowland a oferecer aos fãs sortudos a oportunidade única da vida com um fim de semana enlouquecedor. Com duração de dez dias e passando por três países, a festa organizada pelo Tomorrowland dá aos fãs a chance de participar de uma experiência Velo x McLaren F1, conhecer Dimitri Vegas & Like Mike no clube Ushuaia em uma festa em Ibiza chamada "Tomorrowland presents: Dimitri Vegas & Like", e vivenciar a fantástica celebração do Tomorrowland na Bélgica assistindo a artistas de renome mundial. Juntos, a VELO, a McLaren F1 Team e o Tomorrowland estão reunindo o mundo para celebrar os fãs da música e do automobilismo.

John Beasley, diretor de desenvolvimento de marca do grupo BAT, comentou: "Ninguém imaginaria ver o logotipo de um festival de música em um carro de corrida no GP da Áustria de F1 de 2022. Foi o que conseguimos proporcionar, e este ano também vamos colocar os fãs no centro do que realizamos para a VELO. Nossas parcerias com o Tomorrowland e a McLaren F1 Team vão além de nossa paixão pela música e pelo automobilismo. Elas consistem em um amor coletivo pela criatividade e pela inovação, que geram experiências inesperadas para os fãs, retribuindo àqueles que continuam mostrando seu amor e apoio."

Para maiores informações sobre as competições que serão lançadas em breve, acesse as páginas do Instagram da VELO, McLaren F1 Team e Tomorrowland.

