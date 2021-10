Das europäische XCMG-Forschungszentrum wird in der Liste der 100 besten Praktiken für den Technologietransfer von Innovation China aufgeführt

XUZHOU, China, 5. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Das XCMG European Research Center von XCMG (000425.SZ) stach aus 250 repräsentativen Technologietransferprojekten heraus und wurde in die Global Top 100 Best Practices for Technology Transfer (die „Liste") von Innovation China aufgenommen, die am 6. September 2021 in Peking, China, veröffentlicht wurde. Das Zentrum erhielt seinen Platz in der Kategorie Best Practice of Cross-border Innovation Technology Industrialization Platform.