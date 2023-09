Das IoT-Unternehmen Treon schließt im Rahmen seiner Expansion in die USA eine von Ventech geführte Serie A Finanzierung über 5,5 Millionen Euro ab

TAMPERE, Finnland, 6. September 2023 /PRNewswire/ -- Treon, ein Technologieführer, der sich auf intelligente Edge-Produkte für das Massive IoT spezialisiert hat, hat erfolgreich eine von Ventech geführte Serie A Finanzierungsrunde in Höhe von 5,5 Millionen Euro abgeschlossen um das internationale Wachstum von Treon weiter voranzutreiben, nachdem Ventech bereits im Jahr 2019 in Treons Seed-Finanzierung investiert hatte.

Treon hat sich durch die Bereitstellung skalierbarer IoT-Lösungen, die auf Kunden aus den Bereichen Industrie, digitale Gebäude und Logistik zugeschnitten sind, einen Namen gemacht. Unterstützt durch ein Ökosystem von Marktführern bietet Treon ein robustes, wachsendes Portfolio, das Sensoren, Gateways, Edge-Plattformen, Software und Dienstleistungen umfasst, die allesamt fortschrittliche IoT-Lösungen ermöglichen. Nach dem Aufbau erfolgreicher Partnerschaften in der DACH-Region weitet Treon sein Netzwerk nun auf die USA, Dänemark und Frankreich aus.

Der profitable Zuwachs von Treon in den letzten Jahren zeigt sich in einem Umsatzwachstum von über 80 % im Jahr 2022, das sich voraussichtlich auch in den Jahren 2023 und 2024 in ähnlichem Tempo fortsetzen wird. Das Team hat sich innerhalb des letzten Jahres ebenfalls auf über 60 Mitarbeiter verdoppelt und umfasst nun 14 Nationalitäten, was ein vielfältiges und internationales Umfeld begünstigt. Der bemerkenswerte Marktzuwachs von Treon, der durch die Gründung seiner Niederlassung in den USA und die Erteilung eines US-amerikanischen Patents für Treon Industrial Node 6 befeuert wurde, ebnet den Weg für eine umfassende Expansion.

„Der bisher erreichte schnelle Zuwachs motiviert uns, in immer neue Höhen vorzustoßen und unsere Marktpräsenz und unser Produktportfolio zu erweitern. Gemeinsam mit unseren Partnern und mit der starken Unterstützung von Ventech stehen wir an der Spitze der Massive IoT-Bewegung und ermöglichen eine noch nie dagewesene Effizienz durch skalierbare Lösungen. Unsere treibende Kraft ist die modernste drahtlose Edge-Technologie in Industrie, Logistik und digitalen Gebäuden," so Joni Korppi, Geschäftsführer von Treon.

Mit dieser Finanzierung wird Treon seine Vertriebs- und Marketingbemühungen verstärken, seine Marktpräsenz ausbauen und die Kundenbindung fördern. Darüber hinaus wird die Finanzierung dazu verwendet, das Produktportfolio von Treon zu erweitern und die Organisation weiter anzupassen, um den Zuwachs in den kommenden Jahren zu unterstützen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir von Treon ausgewählt wurden, die Serie A Finanzierung herbeizuführen, die einen wichtigen Schritt für die Internationalisierung des Unternehmens darstellt. Unsere erste Investition in Treon im Rahmen unseres Seed-Programms im Jahr 2019 war ein Beweis für das Potenzial, das wir in Joni und dem gesamten Team gesehen haben. Der bemerkenswerte Zuwachs, den Treon seitdem gezeigt hat, hat uns sehr beeindruckt und unseren Glauben in die Entwicklung von Treon zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Massive IoT weiter gestärkt," erklärte Tero Mennander, Komplementär bei Ventech.

Während Treon in der Branche weiter avanciert, bleibt das Unternehmen der Innovation, der Exzellenz und der Bereitstellung von Mehrwert für sein Ökosystem von weltweit führenden Kunden verpflichtet. Dank dieser Investition und einer stärkeren Präsenz auf dem US-amerikanischen Markt ist Treon in der Lage, neue Möglichkeiten in der IoT-Landschaft zu erschließen.

Informationen zu Treon

Treon, einführendes finnischesTechnologieunternehmen, wurde von Experten gegründet, die sich der drahtlosen Kommunikation und batteriebetriebenen Geräten verschrieben haben. Treon hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine vernetzte Welt zu ermöglichen, indem es weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Industrie, digitale Gebäude und Logistik die Möglichkeit gibt, skalierbare IoT-Lösungen mit Sensoren, Gateways, Plattformen, Software und Dienstleistungen zu entwickeln und dabei die Treon Aito Platform für schnelle und innovative Entwicklungen einzusetzen.

Informationen zu Ventech

Ventech ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Risikokapitalinvestitionen in der Frühphase von Unternehmen mit starker digitaler Ausrichtung. Das im Jahre 1998 gegründete Unternehmen unterstützt die innovativsten und visionärsten Tech-Unternehmer mit globalen Ambitionen. Mit seiner doppelt strukturierten Plattform verfügt Ventech über spezielle Fonds für Europa (Paris, München, Berlin und Helsinki) und Asien (Shanghai und Hongkong).

