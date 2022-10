Das weltberühmte Wahrzeichen Battersea Power Station wird heute nach einer transformativen Restaurierung für die Öffentlichkeit geöffnet.

Besucher können die historischen Turbinenhallen des Kraftwerks erkunden und sich die ersten Einzelhandelsgeschäfte ansehen, darunter Nike, Uniqlo, Mulberry und Hugo Boss .

Das kostenlos zugängliche „Festival of Power" findet vom 14. bis 16. Oktober und vom 22. bis 23. Oktober statt.

LONDON, 14. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Fast vierzig Jahre nachdem ihre Lichter ausgeschaltet wurden, öffnet die Battersea Power Station heute, am Freitag, dem 14. Oktober, wieder ihre Tore und markiert das erste Mal, dass die Öffentlichkeit dieses architektonische Meisterwerk erkunden und die ersten seiner einzigartigen Geschäfte, Bars, Restaurants und Freizeiteinrichtungen genießen kann.

Die Eröffnung des Kraftwerks Battersea und des Electric Boulevard (C) Charlie Round-Turner

Der Electric Boulevard, eine neue Fußgängerzone, die zwischen dem Prospect Place von Gehry Partners und den Battersea Roof Gardens von Foster + Partners bis zur Londoner U-Bahn-Station der Zone 1 am Flussufer führt, wird heute ebenfalls eröffnet.

Dato' Jagan Sabapathy, Chairman der Battersea Project Holding Company, sagte:

„Die Eröffnung der Battersea Power Station ist der Höhepunkt von zehn Jahren harter Arbeit und Hingabe. Die Wiedereröffnung dieses Gebäudes, das den Londonern und der Welt so viel bedeutet, zeigt, was Leute aus Malaysia erreichen können, indem sie mit Partnern aus der ganzen Welt zusammenarbeiten, um inspirierende Projekte zu schaffen."

Simon Murphy, Chief Executive Officer von Battersea Powerstation Development Company, sagte:

„Der heutige Tag markiert einen historischen und sehr feierlichen Moment, wenn wir die Battersea Power Station und den Electric Boulevard für die Öffentlichkeit öffnen. Viele sagten, es sei unmöglich, einige haben es versucht und sind gescheitert, aber durch das Engagement unserer Aktionäre und mit der Unterstützung vieler Interessengruppen des öffentlichen und privaten Sektors ist es uns gelungen, die Battersea Power Station wieder zum Leben zu erwecken."

Die Battersea Power Station nahm im Jahr 1929 ihren Betrieb auf, und der erste Strom wurde 1933 erzeugt, zunächst in nur einer Turbinenhalle mit zwei Schornsteinen. Das Kraftwerk wurde später erweitert, wobei die Turbinenhalle B im Jahr 1944 in Betrieb genommen wurde und der vierte Schornstein 1955 fertiggestellt wurde. Auf ihrem Höhepunkt lieferte die Battersea Power Station ein Fünftel des Londoner Stroms, unter anderem für den Buckingham Palace und die Houses of Parliament. Das Gebäude wurde 1983 stillgelegt und später wurden mehrere gescheiterte Versuche unternommen, auf dem Gelände neue Bauwerke zu errichten.

