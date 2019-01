Das neue PBT-Harz „DURANEX(R) 532AR" von Polyplastics bietet hervorragende Alkali-Spannungsrissbeständigkeit für den Automobilmarkt

TOKIO, 17. Januar 2019 /PRNewswire/ -- Die Polyplastics Group hat die Einführung eines neuen Polybutylenterephthalat (PBT)-Harzes angekündigt, das eine ausgezeichnete Spannungsrissbeständigkeit gegen Alkalien für eine Reihe von Automobilanwendungen bietet. Die neue Sorte DURANEX(R) 532AR zeichnet sich zudem durch eine hervorragende Hydrolyse-/Hitzeschockbeständigkeit und elektrische Leistung für Komponenten im Fahrgestell und Motorraum aus.

Photo1: https://kyodonewsprwire.jp/img/201901112141-O1-9z6ZU03e

Photo2: https://kyodonewsprwire.jp/img/201901112141-O2-NW0g9obV

Da die Anforderungen an Haltbarkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit von Automobilteilen weiter steigen, hat DURANEX(R) 532AR das Risiko von Rissbildungen in Formteilen erfolgreich reduziert, indem es verhindert, dass Alkalien in das Innere des Harzes eindringen, wodurch eine Zähigkeit erreicht wird, die zu weniger Spannungen führt. Dieses Alkali kann durch Rostbildung in Metallteilen entstehen. DURANEX(R) 532AR, behandelt mit einer hydrolysebeständigen Formel, weist eine höhere Widerstandsfähigkeit auf als Standardmaterialien.

Neuere Testauswertungen zeigen, dass beim Eintauchen von Proben in Alkalien beim Standardmaterial DURANEX(R) 3300 und beim hydrolyse- und hitzeschockbeständigen DURANEX(R) 531HS innerhalb von zwei Stunden Risse auftreten. Bei DURANEX(R) 532AR tritt auch bei einem Eintauchen von bis zu 200 Stunden keine Spannungsrissbildung auf.

Elektrische Komponenten und Sensoren, die in der Nähe des Motors installiert sind, werden ebenfalls oft von Metall umspritzt, und es gibt Fälle, in denen plötzliche Temperaturänderungen zu Hitzeschock-Bruchproblemen führen können. Dies geschieht, weil das Metall und das Harz lineare Ausdehnungskoeffizienten aufweisen, die sich etwa um den Faktor 10 unterscheiden. DURANEX(R) 532AR weist zudem eine hervorragende Hitzeschockbeständigkeit auf und ist in der Lage, diesen rauen Umgebungen standzuhalten.

DURANEX(R) 532AR ist ideal für den Einsatz in Teilen, die im Fahrwerksbereich und im unteren Bereich von Fahrzeugen eingebaut sind, die mit Wasser und Schlamm bespritzt werden können und mit Chemikalien wie Auftaumitteln in Berührung kommen. Diese Sorte bietet eine Kombination aus hoher Zuverlässigkeit und langer Lebensdauer auch in rauen Umgebungen.

Bitte besuchen Sie auch: https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pbt_532ar/index.html

