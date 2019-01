La nouvelle résine de PBT « DURANEX(R) 532AR » de Polyplastics, offre une excellente résistance aux fissures sous contrainte alcaline, pour le marché automobile

TOKYO, 17 janvier 2019 /PRNewswire/ -- Polyplastics Group a annoncé le lancement d'une nouvelle résine de polytéréphtalate de butylène (PBT), qui offre une excellente résistance aux fissures sous contrainte alcaline, pour un large éventail d'applications automobiles. Le nouveau composé DURANEX(R) 532AR présente également une excellente résistance à l'hydrolyse et aux chocs thermiques, ainsi que des performances électriques exceptionnelles pour les composants du châssis et du compartiment moteur.

Photo1 : https://kyodonewsprwire.jp/img/201901112141-O1-9z6ZU03e

Photo2 : https://kyodonewsprwire.jp/img/201901112141-O2-NW0g9obV

Les exigences de durabilité, de sécurité et de fiabilité des pièces automobiles augmentant de façon continue, DURANEX(R) 532AR permet de réduire le risque de fissuration des pièces moulées, en empêchant l'alcali de pénétrer à l'intérieur de la résine, ce qui lui confère une robustesse contribuant à relâcher la tension. Cette alcalinité peut provenir de la formation de rouille dans les pièces métalliques. DURANEX(R) 532AR, traité avec une formule résistante à l'hydrolyse, est plus durable que les matériaux standard.

Des essais d'évaluation montrent que lorsque les échantillons sont immergés dans de l'alcali, les matériaux standard DURANEX(R) 3300 et le DURANEX(R) 531HS résistant à l'hydrolyse et aux chocs thermiques, se fissurent en moins de deux heures. DURANEX(R) 532AR ne présente pas de fissuration sous tension, même immergé jusqu'à 200 heures.

Les composants électriques et les capteurs installés à proximité du moteur sont aussi souvent moulés avec des inserts métalliques et il arrive que des changements soudains de température provoquent des problèmes de cassure par choc thermique. Cela arrive parce que le métal et la résine ont des coefficients de dilatation linéaires qui diffèrent d'un facteur 10 environ. DURANEX(R) 532AR offre également une résistance exceptionnelle aux chocs thermiques et est capable de résister à ces conditions difficiles.

DURANEX(R) 532AR est idéal pour les pièces placées dans le châssis et les parties inférieures des véhicules pouvant être éclaboussées par de l'eau et de la boue ou entrer en contact avec des produits chimiques tels que des agents de fonte nivale. Ce composé associe une grande fiabilité et une longue durée de vie, même dans des conditions difficiles.

Rendez-vous également sur : https://www.polyplastics.com/en/product/lines/pbt_532ar/index.html

À propos de Polyplastics

Polyplastics Group est un leader mondial du développement et de la production de solutions thermoplastiques techniques. Le portefeuille de produits du groupe comprend notamment le polytéréphtalate de butylène (PBT, le polyoxyméthylène (POM), le polysulfure de phénylène (PPS), le polymère de cristal liquide (PCL) et le copolymère oléfinique cyclique (COC). Forte de plus de 50 ans d'expérience à son actif, l'entreprise s'appuie sur un solide réseau mondial de ressources de R-D, de production et de vente.

DURANEX(R) est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd au Japon et dans d'autres pays.

