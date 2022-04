Das neue UL Labor für Kabelbrandschutz erhält die Zulassung des Zivilschutzes der Vereinigten Arabischen Emirate

Bevor der Zivilschutz der VAE dem Labor in Abu Dhabi die Zulassung erteilte, führten die von UL zugelassenen Laboratorien Prüfungen und Zertifizierungen in den Vereinigten Staaten (USA) und in Kanada für Produktexporte in den VAE-Markt durch. Diese Laboratorien sind von den Aufsichtsbehörden als Zertifizierungsstellen und Prüflaboratorien anerkannt. Die Zulassung des in den VAE ansässigen Labors bestätigt, dass es sich bei der Einrichtung um ein anerkanntes Prüf- und/oder Zertifizierungslabor handelt und dass die in der Einrichtung durchgeführten Prüfungen den Normen der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC), den britischen Normen (BS) und den europäischen Normen (EN) entsprechen.