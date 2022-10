Das Open Compute Project eröffnet das erste OCP Experience Center in Nordamerika, das von Arm betrieben wird

BEDMINSTER, New Jersey, 20. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Das Open Compute Project (OCP) eröffnete im November 2021 das OCP Experience Center, um die Zusammenarbeit innerhalb der OCP-Community durch eine praktische Umgebung zu beschleunigen, in der OCP Accepted™ und OCP Inspired™ Hardware in einer OCP Ready™-zertifizierten Einrichtung kennengelernt und bewertet werden kann. Seitdem haben verschiedene Mitglieder der OCP-Community acht Experience Center in der EMEA-Region und im asiatisch-pazifischen Raum eingerichtet. Heute freut sich OCP, den neuesten Zuwachs und das erste OCP Experience Center in Nordamerika ankündigen zu können, das von Arm, einem Platin-Mitglied von OCP seit 2018, betrieben wird.

Open Compute Project Foundation (OCP)

Die Datenflut treibt den Bedarf an heterogener Rechenleistung voran und hat den Aufstieg von künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Cloud-nativen Technologien beschleunigt. Diese Technologien funktionieren jedoch am besten, wenn die zugrundeliegende Recheneinheit speziell für die Datenverarbeitung in großem Ausmaß entwickelt wurde. Rechenzentren, Cloud- und Telekommunikationsanbieter profitieren von standardisierten Geräten für ihren täglichen Betrieb. Dies erfordert eine Reihe gemeinsamer Standards und Zertifizierungen, die in der Branche weithin akzeptiert sind und auf heterogene Recheninfrastrukturen angewendet werden können.

„Es ist spannend zu sehen, wie Arm sein Engagement für OCP mit der Einführung des ersten OCP Experience Center in Nordamerika erhöht. Das neue OCP Experience Center, das von Arm ausgerichtet wird, ist ein Beispiel dafür, wie die Gemeinschaft aufstrebende Märkte betritt, die Zugang zu offenen Technologien bieten", sagte Steve Helvie, Vizepräsident des Vertriebs bei OCP. „Mit der Eröffnung dieses neuen Zentrums ist Arm auch ein zertifizierter OCP-Lösungsanbieter geworden, was zeigt, dass das Unternehmen in der Lage ist, die Markteinführung von OCP- und Arm SystemReady-Lösungen zu beschleunigen."

Das OCP Experience Center, das in Bedminster, New Jersey, untergebracht ist, hat zum Ziel, branchenweite Best Practices aus der OCP-Community für Rechenzentren und Servertechnologie auszutauschen. Arm hat sich in Zusammenarbeit mit Tech Mahindra verpflichtet, diese Initiative zu unterstützen, indem das Arm SystemReady™ Programm an die OCP-Anforderungen angepasst wird. So haben Kunden einen klaren Weg zur Bereitstellung von OCP Ready™ Arm-basierten Servern und Workstations. Arm SystemReady ist eine weitgehend akzeptierte, auf Branchenstandards basierende Initiative, die von einer Compliance-Test-Suite, Spezifikationen und einem Zertifizierungsprozess begleitet wird, um sicherzustellen, dass Software auf Arm auch wirklich funktioniert. Unternehmen wie ADLINK, AMI, Ampere und Wiwynn haben bereits Arm SystemReady zertifizierte Geräte geliefert und sind wichtige erste Partner, die mit Arm am OCP Experience Center zusammenarbeiten.

„Als Platin-Mitglied der OCP hat sich Arm verpflichtet, die wachsenden Anforderungen an die Recheninfrastruktur zu unterstützen und wir teilen die Mission der OCP, Transparenz und Zusammenarbeit zu fördern", sagte Imran Yusuf, Director of Hardware Ecosystem, Geschäftsbereich Infrastruktur von Arm. „Wir freuen uns darauf, dass das OCP Experience Center die Entwicklung von Arm-basierter Hardware für Rechenzentren, Clouds und Telekommunikationsunternehmen beschleunigen wird."

OCP hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorzüge von Open Source und offener Zusammenarbeit auf die Hardware anzuwenden und das Innovationstempo in, bei und um die Netzwerkausrüstung des Rechenzentrums, Allzweck- und GPU-Server, Speichergeräte und -anwendungen sowie skalierbare Rack-Designs herum zu erhöhen. Über das Rechenzentrum hinaus trägt das Kooperationsmodell von OCP auch dazu bei, die Telekommunikationsbranche und die Edge-Infrastruktur voranzubringen. Durch die Zusammenarbeit mit Arm im neuen OCP Experience Center können wir die Innovation und Zusammenarbeit zwischen dem Arm-Ökosystem und der OCP-Community beschleunigen, um eine hocheffiziente, OCP-optimierte Infrastruktur für Cloud-to-Edge-Umgebungen aufzubauen.

Als offizieller OCP Certified Solution Provider wird Arm dazu beitragen, OCP Accepted™ und OCP Inspired™ Hardware-Innovationen im Arm Partner-Ökosystem für Cloud-, Telco- und Edge-Märkte voranzutreiben. Um mehr über das neue Experience Center und Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Arm und OCP zu erfahren, klicken Sie bitte hier.

Zitate zum Thema

„Wir sind wir stolz darauf, in enger Zusammenarbeit mit Arm und Ampere mit der AVA Developer Platform das erste Arm-basierte COM-HPC-Referenzsystem auf den Markt gebracht zu haben, das eine außergewöhnliche Leistung pro Watt bietet", sagte Alex Wang, Leitender Produktmanager des Computer-on-Modules Product Center bei ADLINK. „Die Arm SystemReady SR-Zertifizierung stellt nicht nur sicher, dass die meisten standardmäßigen aarch64-Linux-Distributionen direkt nach dem Einrichten funktionieren, sondern auch, dass der gesamte Umfang der vorhandenen Software mit wenigen bis gar keinen Modifikationen genutzt werden kann."

„Ampere setzt sich für offene Ökosysteme ein, sowohl durch unsere Hardware-Beiträge zum Open Compute Project als auch durch Software-Projekte, die offene Firmware, den Linux-Kernel und Open-Source-Cloud-Native-Anwendungen umfassen", erklärte Sean Varley, Leitender Direktor für Produktmarketing bei Ampere. „Während wir die nächste Ära des Cloud Computing einläuten, eine Ära, die vom Prozessor bis zu den Anwendungen Cloud Native ist, unterstützen wir mit Begeisterung den offenen Zugang zu Ressourcenzentren wie dem neuen OCP Experience Center, damit die Community die vollständige Cloud Native-Plattform auf Ampere weiterentwickeln, zusammenarbeiten und diese validieren kann."

„AMI freut sich, Teil des neuen OCP Experience Center zu sein, das von Arm betrieben wird. Als OCP-Platinmitglied und bestehendes Mitglied des Arm SystemReady Zertifizierungsprogramms versuchen wir, unsere Partner zu unterstützen, die eine Zertifizierung für ihre Arm-basierten Plattformen anstreben", sagte Zachary Bobroff, leitender Direktor des Produktbüros bei AMI. „Wir glauben, dass dieses neue Experience Center die Zusammenarbeit verbessern und uns dabei helfen wird, die Bedürfnisse unserer Partner besser zu erfüllen. Wir freuen uns auf weitere Erfolge unserer Partnerschaft mit Arm."

„OCP ist dabei, seine von der Gemeinschaft geleiteten Operationen so zu gestalten, dass sie wichtige Anliegen der Branche berücksichtigen Tech Mahindra freut sich, in Zusammenarbeit mit Arm das nordamerikanische OCP Experience Center zu betreiben", meinte Rohit Madhok, Gesamtleiter für digitale technische Dienstleistungen bei Tech Mahindra. „Als führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen digitale Transformation, Beratung und Business Re-Engineering sowie als einer der wichtigsten Systemintegratoren und technischen FuE-Partner für Anbieter von Kommunikationstechnologien möchten wir unsere langjährige Zusammenarbeit mit Arm nutzen und der OCP Community unsere Branchenexpertise und technologischen Fähigkeiten demonstrieren."

„Wiwynn engagiert sich für Workload- und energieoptimierte IT-Lösungen von der Cloud bis zum Edge. Wir haben die Effizienzsteigerungen und die niedrigeren Gesamtbetriebskosten der Arm-Architektur in unserem Ampere Altra-basierten SV328R-Server für Cloud-Rechenzentren beobachten können", sagte Steven Lu, Senior Vice President von Wiwynn. „Wir freuen uns, uns am neuen OCP Experience Center von Arm zu beteiligen, um die SystemReady Standards von Arm weiter voranzutreiben und flexible, skalierbare und optimierte Hardware-Plattformen für die OCP-Community zu entwickeln.

Zusätzliche Ressourcen

Informationen zur Open Compute Project Foundation

Den Mittelpunkt der Open Compute Project (OCP)-Gemeinschaft bilden Betreiber von Hyperscale-Rechenzentren und Akteure aus der Industrie, die mit Telekommunikationsunternehmen, Colocation-Anbietern und IT-Anwendern in Unternehmen zusammenarbeiten, um offene Innovationen zu entwickeln und zu vermarkten, die, wenn sie in Produkte eingebettet sind, von der Cloud bis zum Edge eingesetzt werden. Die OCP Foundation hat die Aufgabe, die OCP-Community zu fördern und zu unterstützen, damit sie neue offene Lösungen entwickelt, die dem Markt gerecht werden und die Zukunft gestalten können. Bei der Gestaltung der Zukunft wird OCP weiterhin in strategische Initiativen investieren, die das IT-Ökosystem auf große Veränderungen vorbereiten, wie z. B. KI & ML, Optik, nachhaltige Rechenzentrumslösungen, fortschrittliches Energiemanagement und Kühltechniken, kompositionsfähiges Silizium und Nachhaltigkeit. Weitere Informationen finden Sie auf www.opencompute.org

