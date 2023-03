DAS Solar signe un contrat avec Munich Re et WTW pour garantir les performances des modules

QUZHOU, Chine, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le 20 février 2023, DAS Solar a annoncé sa collaboration avec Munich Re Green Tech Solutions Team (ci-après, « Munich Re ») et l'équipe chargée de l'énergie et des énergies nouvelles de Willis Insurance Brokers concernant l'assurance garantie des modules photovoltaïques. La production de modules photovoltaïques par DAS Solar en 2023 vendue à l'échelle régionale et internationale sera protégée par l'assurance de Munich Re et de son principal partenaire d'assurance.

En tant que leader du marché de la réassurance, la police de Munich Re constitue une base solide pour les modules photovoltaïques de DAS Solar et renforce la crédibilité de l'entreprise. Pour répondre aux exigences internationales en matière de garantie des modules photovoltaïques, la police de garantie de Munich Re offre une garantie de 25 ans pour les modules à verre simple et de 30 ans pour les modules à double verre. Les risques liés à la garantie du produit et des performances pour l'ensemble du cycle de vie seront largement transférés à cette police d'assurance.

Kollsman Chan, directeur adjoint de Munich Re, a souligné que Munich Re se soucie de la qualité des fabricants et a en réalité évité d'offrir une police aux fabricants dont le contrôle qualité est médiocre, en procédant à une évaluation approfondie des risques et à un audit des usines. DAS Solar a réussi l'évaluation, démontrant ainsi son attachement à des produits de haute qualité et à l'adoption de technologies dignes de confiance. Kollsman Chan a souhaité que DAS Solar connaisse un succès commercial grâce à sa collaboration avec Munich Re.

« En tant que l'un des premiers courtiers d'assurance à mettre en place un département consacré aux énergies nouvelles », a déclaré Lv Yuxiang, directeur de Willis Insurance Brokers, « Willis s'occupe principalement des marques de produits photovoltaïques de premier rang et est le plus grand partenaire de Munich Re en Chine. Récemment, avec le développement rapide de l'industrie photovoltaïque, DAS Solar est devenu en quatre ans une nouvelle marque de premier rang dans cette industrie. J'espère que nous pourrons renforcer l'influence de la marque DAS Solar sur le marché mondial grâce à cette coopération tripartite. »

Vincent Cao, vice-président senior de DAS Solar, a déclaré : « Avec Munich Re comme partenaire de transfert de risques cette année, DAS Solar peut consacrer davantage de ressources à l'amélioration de ses produits et services. Les clients régionaux et internationaux de DAS Solar bénéficieront des avantages de l'assurance apportée par Munich Re. » À l'avenir, DAS Solar continuera à étendre sa présence et à développer des produits photovoltaïques de haute qualité et à haut rendement pour soutenir ses clients internationaux.

