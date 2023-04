DAS Solar Typ-N-Typ-Modul erhält französisches CO2-Zertifikat

QUZHOU, China, 6. April 2023 /PRNewswire/ -- Kürzlich haben die Typ-N-Module von DAS Solar, das eine kohlenstoffarme Wirtschaft und Globalisierung fördert, die französische ECS-Zertifizierung für ihre CO2-Bilanz erhalten.

Die französische ECS-Zertifizierung ist die maßgebliche Zertifizierung für die CO2-Bilanz, die von der französischen Energieregulierungskommission (CRE) für Photovoltaikprodukte mit einer Kapazität ab 100 KW ausgegeben wird, die auf den französischen Markt kommen. Alle Unternehmen, die sich an Ausschreibungsprojekten für Photovoltaikmodule auf dem französischen Markt beteiligen, müssen eine Zertifizierung für die „vereinfachte Bewertung der CO2-Emissionen", die auch als „CO2-Bilanz-Zertifizierung" bekannt ist, vorlegen.

Für die ECS-Zertifizierung hat der TÜV Nord die von DAS Solar produzierten Module einer strengen Prüfung und Kontrolle unterzogen. DAS Solar hat die ECS-Zertifizierung erhalten, die eine effektive Kontrolle der Treibhausgasemissionen während des gesamten Lebenszyklus der Module mit einer hervorragenden Produktleistung kennzeichnet. Den Berichten zufolge liegt der niedrigste Kohlenstoffausstoß von DAS Solar Typ-N-Modulen bei nur 420 kg CO2/kWp. Die ECS-Zertifizierung bestätigt nicht nur eine gute Umweltbilanz, sondern hilft auch bei der weiteren Expansion in den französischen und europäischen Markt, auf der die Globalisierungsstrategie von DAS Solar aufbaut.

Seit seiner Gründung im Jahr 2018 hat sich DAS Solar einer umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen und nachhaltigen Entwicklung verschrieben. Als eine der führenden Typ-N-Marken kommen die Produkte von DAS Solar weitläufig in TOPCon-3.0-Technologie zum Einsatz und das Unternehmen führt kontinuierlich den Entwicklungs- und Iterationsprozess von hochentwickelten Technologien auf dem Photovoltaik-Markt an. In Zukunft wird DAS Solar weiterhin sein nachhaltiges und kohlenstoffarmes Konzept umsetzen und die intelligente Herstellung von umweltfreundlichen Produkten fördern. DAS Solar ist bestrebt, den Null-CO2-Ausstoß stetig voranzubringen und ökologische Vorteile zu liefern.

