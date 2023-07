Das Vertrauen der arabischen Jugendlichen in die Regierung außerhalb des GCC sinkt: 15. jährliche ASDA'A BCW Arab Youth Survey

Nach der Veröffentlichung des ersten Themas der Umfrage, „My Global Citizenship", stellt ASDA'A BCW die Ergebnisse zu zwei neuen Themen vor: „My Politics" und „My Livelihood"

DUBAI, VAE, 18. Juli 2023 /PRNewswire/ – Fast zwei Drittel der Arabischen Jugendlichen außerhalb der Länder des Golf-Kooperationsrates (GCC) haben kein Vertrauen in die Fähigkeit ihrer Regierung, ihre dringendsten Probleme wie Arbeitslosigkeit, Korruption und steigende Lebenshaltungskosten zu lösen.

Majority of youth in Levant and North Africa say their country is going in the wrong direction, according to the 15th annual ASDA'A BCW Arab Youth Survey Over two-thirds of youth in North Africa and Levant say their governments do not have the right policies to address their concerns, according to the 15th annual ASDA'A BCW Arab Youth Survey.

Mehr als die Hälfte (54 %) aller Befragten hatte auch das Gefühl, dass ihre Stimme bei der Führung ihres Landes keine Rolle spielt. Dies ist ein signifikanter Rückgang um 19 % im Vergleich zum Jahr 2022 bei der Anzahl junger Araber, die angeben, dass ihre Stimme für ihre Führung relevant ist. Dieses Gefühl der Entfremdung, das vor allem von jungen Menschen in Nordafrika und der Levante ausgeht, ist auch das stärkste seit fünf Jahren.

Dies sind einige der wichtigsten Ergebnisse der 15. jährlichen ASDA'A BCW Arab Youth Survey, der größten Studie ihrer Art über die größte Bevölkerungsgruppe der arabischen Welt, die über 200 Millionen Jugendlichen groß ist, von ASDA'A BCW, der führenden Kommunikationsberatung für den Nahen Osten und Nordafrika.

ASDA'A BCW beauftragte SixthFactor Consulting, ein führendes Forschungsunternehmen, mit der Durchführung von persönlichen Interviews mit 3.600 arabischen Bürgern im Alter von 18 bis 24 Jahren in ihren Heimatländern vom 27. März bis 12. April 2023. Die Stichprobe wurde zu gleichen Teilen von Männern und Frauen in 53 Städten in 18 arabischen Staaten durchgeführt, darunter zum ersten Mal auch im Südsudan.

GCC Regierungen weisen den Weg in der Politik

Mehr als drei Viertel (78 %) der arabischen Jugendlichen in den GCC-Staaten geben an, dass ihre Stimme für ihre Führung relevant ist, während volle 87 % sagen, dass ihre Regierung die richtigen Maßnahmen ergreift, um ihre wichtigsten Anliegen anzusprechen.

Auch junge Männer und Frauen in den GCC-Staaten äußerten ihr Vertrauen in ihre Regierung, Korruption anzugehen. Diese Ansicht vertraten 97 % der Jugendlichen in den VAE, 84 % in Oman, 82 % in Bahrain, 69 % in Saudi-Arabien und 56 % in Kuwait.

Alle befragten der emiratischen Jugendlichen gaben an, dass sie ihrer Regierung zutrauen, für wirtschaftliche Stabilität zu sorgen; ein hohes Maß an Vertrauen in die Wirtschaftsführung wurde in Saudi-Arabien (82 %), Oman und Kuwait (jeweils 73 %) und Bahrain (67 %) festgestellt.

Regierung in Nordafrika und der Levante gehen nicht auf die Arabische Jugendlichen ein

In Nordafrika und der Levante ergibt sich ein kontrastreiches Bild. Nur ein Drittel der befragten Jugendlichen in diesen Regionen gab an, dass ihre Stimme für ihre Führung von Bedeutung sei, während zwei Drittel sagten, dass ihre Regierungen nicht die richtige Politik haben, um ihre wichtigsten Anliegen anzugehen.

In ähnlicher Weise sagten zwei Drittel (61 %) der Jugendlichen in Nordafrika und etwa drei Viertel (71 %) der Jugendlichen in Levante, dass sich ihr Land in die falsche Richtung entwickelt. Nur vier von zehn (38 %) in Nordafrika sind zuversichtlich, dass ihre Regierung die Arbeitslosigkeit in den Griff bekommt, während in der Levante nur ein Drittel (32 %) meint, ihre Regierung sei in der Lage, das Problem zu lösen. Ähnlich pessimistisch äußerten sie sich über die Fähigkeit ihrer Regierung, die Inflation zu bekämpfen: 41 % der Jugendlichen in Nordafrika und ein Drittel (33 %) in der Levante gaben an, dass sie ihren Politikern nicht zutrauen, die steigenden Lebenshaltungskosten in den Griff zu bekommen.

Sunil John, Präsident, MENA, BCW und Gründer von ASDA'A BCW, sagte: „In den letzten 15 Jahren waren unsere Untersuchungen ein Barometer für die Hoffnungen und Ängste der Arabischen Jugendlichen in den Ländern außerhalb des Arabischen Golfs, insbesondere in Bezug auf Themen wie Arbeitsplätze und steigende Lebenshaltungskosten. Für diese jungen Männer und Frauen muss ein Weg in eine bessere Zukunft gefunden werden, wenn wir sicherstellen wollen, dass die wertvolle Jugenddividende der Arabischen Welt nicht verloren geht.

John sagte, dass der Geist des jugendlichen Optimismus, der aus den GCC-Staaten aufkommt, zeigt, dass es möglich ist, eine solche Zukunft zu verwirklichen. „Die Tatsache, dass drei Viertel der GCC-Jugendlichen glauben, dass ihre Stimme für ihre Führung von Bedeutung ist, im Vergleich zu nur einem Drittel in Nordafrika und der Levante, ist aussagekräftig. Es zeigt, dass die Regierungen der GCC-Staaten den Pulsschlag ihrer Jugendlichen verstehen."

In den kommenden Wochen wird ASDA'A BCW Erkenntnisse zu den drei übrigen Themen der Studie veröffentlichen: My Identity My Aspirations und My Lifestyle. Das übergreifende Thema der 15. Ausgabe der ASDA'A BCW Arab Youth Survey lautet „Living a New Reality".

Weitere Informationen finden Sie auf arabyouthsurvey.com

Für weitere Informationen kontaktieren Sie :

Iman Ahmed

ASDA'A BCW

E-Mail: [email protected]

+9714 – 4507 600

Infografik – https://mma.prnewswire.com/media/2155932/Arab_Youth_Survey_1_Infographic.jpg

Infografik – https://mma.prnewswire.com/media/2155931/Arab_Youth_Survey_2_Infographic.jpg

SOURCE ASDA’A BCW Arab Youth Survey