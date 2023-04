Dash Hudson dévoile Social Listening, alimenté par l'IA, pour le paysage visuel d'aujourd'hui

NEW YORK, 25 avril 2023 /PRNewswire/ -- Dash Hudson a le plaisir d'annoncer le lancement de sa solution Social Listening alimentée par l'IA. Dans un monde où les réseaux sociaux sont dominés par le contenu visuel, cet outil innovant représente un changement sismique dans la façon dont les marques peuvent surveiller, analyser et participer aux conversations.

Alors que l'engagement sur les réseaux sociaux devient de plus en plus visuel, les outils conventionnels d'écoute sociale ont pris du retard. Ces limitations empêchent les spécialistes du marketing d'exploiter efficacement le potentiel de l'écoute sociale pour obtenir des données, affiner leurs stratégies et garder une longueur d'avance sur la concurrence.

« Alors que les vidéos de courte durée continuent de dominer les réseaux sociaux, les spécialistes du marketing ont besoin d'outils avancés qui vont au-delà du texte. Notre dernière innovation capture le contexte complet des conversations sociales », déclare Thomas Rankin, cofondateur et PDG de Dash Hudson. « La solution de pointe de Dash Hudson combine la puissance de notre technologie propriétaire, Vision AI, avec des informations d'écoute sociale complètes intégrées dans l'ensemble de la plateforme. Avec ces données en main, les équipes marketing peuvent mieux comprendre le sentiment de la communauté à travers les réseaux sociaux et prendre des décisions éclairées pour favoriser le succès. »

Alimenté par la technologie Vision AI exclusive de Dash Hudson, qui apprend en continu depuis 2016, l'outil va au-delà des fonctionnalités traditionnelles comme la surveillance des sujets, des hashtags et des mots-clés pour faire apparaître des tendances visuelles.

L'approche moderne de Dash Hudson en matière d'écoute sociale permet aux équipes sociales de :

Découvrir le pouvoir des tendances visuelles

Faites progresser votre intelligence économique en restant à l'affût des tendances visuelles grâce à Vision AI de Dash Hudson. Grâce au Social Listening moderne, les équipes sociales sont en mesure de rester constamment au fait du paysage des réseaux sociaux, à la minute près, afin de s'assurer que le contenu est pertinent et qu'il trouvera un écho auprès des audiences clés.

Garder une longueur d'avance grâce à des informations conversationnelles en temps réel

Comprenez mieux votre communauté en suivant sans effort ce que les gens disent de votre marque, de vos produits ou de vos expériences. Restez à la pointe de la concurrence et de votre secteur d'activité en surveillant les sujets qui comptent le plus, sans le bruit.

Prendre des décisions éclairées grâce à des informations exploitables

Identifiez les conversations pertinentes et comprenez rapidement leur importance pour participer à la conversation ou adapter votre stratégie en conséquence. Associées aux prédictions de performance alimentées par l'IA de Dash Hudson, les marques peuvent découvrir quels types de contenus générés par les utilisateurs et les concurrents sont les plus susceptibles d'être performants sur leurs propres canaux. Grâce à ces informations exploitables, les équipes sociales peuvent prendre des décisions fondées sur des données qui conduisent à des résultats commerciaux réels.

« Notre équipe a utilisé et apprécié le nouvel outil d'écoute sociale de Dash Hudson, alimenté par l'IA, à la fois pour la planification stratégique de haut niveau et pour les conversations en cours avec notre communauté », a déclaré Madeline McNamara, Community Manager chez Love Wellness. « Nous sommes impatients de continuer à exploiter l'outil - et les informations qu'il fournit - au fur et à mesure que nous développons la présence de Love Wellness sur les réseaux sociaux. »

En mettant l'accent sur le contenu visuel et la technologie de pointe, l'outil moderne Social Listening de Dash Hudson est intégré de manière transparente à l'ensemble de la plateforme Dash Hudson. En intégrant des fonctionnalités d'écoute sociale dans les outils existants de Dash Hudson, les responsables des réseaux sociaux ne gagneront pas seulement un temps précieux, mais seront également en mesure d'améliorer leurs connaissances et d'acquérir une compréhension approfondie du sentiment de l'audience en temps réel.

Pour découvrir la puissance du Social Listening, essayez notre démo interactive dès aujourd'hui .

À propos de Dash Hudson

Dash Hudson est une plateforme de gestion des réseaux sociaux qui donne aux marques l'intelligence, la rapidité et la capacité créative nécessaires pour rester en tête de la courbe sociale. Grâce à des informations cross-canal et à l'amélioration de l'efficacité des équipes, Dash Hudson génère des résultats commerciaux cohérents en alimentant des décisions plus intelligentes et en permettant aux marques de créer un contenu qui divertit, engage et inspire. Pour découvrir comment Dash Hudson permet aux marques d'être plus intelligentes que les réseaux sociaux, rendez-vous sur le site dashhudson.com .

