Daszyńska-Muzyczka, BGK : La région européenne des trois mers est l'une des régions connaissant la croissance la plus rapide au monde

VARSOVIE, Pologne, 20 octobre 2020 /PRNewswire/ -- « La région des trois mers est l'une des régions connaissant la croissance la plus rapide au monde et le Fonds d'investissement de l'Initiative des trois mers (FI3M) est l'outil d'investissement qui lui permet de financer des projets d'infrastructure à long terme », a déclaré Beata Daszyńska-Muzyczka, présidente du conseil de surveillance du FI3M et présidente de la banque polonaise de développement BGK lors du Sommet de l'Initiative des trois mers qui s'est tenu à Tallinn, en Estonie.

« Nous avons fixé un objectif clair pour le fonds : augmenter le nombre d'investissements en infrastructures dans la région. Le déficit de financement infrastructurel pour égaler la qualité des infrastructures en Europe occidentale s'élève à près de 600 milliards d'euros. Le Fonds cible trois grands secteurs; l'énergie, les transports et les infrastructures numériques. Le renforcement des connectivités entre nos 11 pays est essentiel à la croissance économique », a déclaré Mme Daszyńska-Muzyczka.

Afin d'atteindre ces objectifs ambitieux, la BGK, en coopération avec toutes les banques de développement de la région, a lancé un fonds d'investissement international : le Fonds d'investissement de l'Initiative des trois mers. « Grâce aux excellentes collaborations et relations que nous entretenons avec les banques et les institutions de promotion de la région, nous avons pu jeter les bases du Fonds, à savoir son cadre juridique et sa stratégie », a ajouté Mme Daszyńska-Muzyczka. Avec les gouvernements locaux en tant qu'investisseurs clés, le Fonds vise à stimuler l'investissement privé dans la région, sur une base commerciale.

L'acte fondateur du Fonds a été signé en mai 2019 par la banque polonaise de développement BGK et la banque pour l'exportation et l'importation de Roumanie EximBank, en vertu de la loi luxembourgeoise. En 2020, le gouvernement estonien et l'institution lettone de développement Altum deviennent également des participants. Le Fonds est maintenant pleinement opérationnel et possède un comité d'investissement indépendant.

Les principaux sponsors ont analysé le marché et ont choisi un conseiller professionnel en investissement dans les infrastructures disposant d'une solide expérience, le Amber Infrastructure Group (« Amber »). Amber est responsable de la gestion, du financement et de la création des projets du Fonds.

« Nous sommes vraiment ravis que la Hongrie, la Slovénie, la Bulgarie, la Lituanie, la Croatie, la banque de développement US International Development Finance Corporation et le conseiller en investissement du Fonds, le Amber Infrastructure Group, aient annoncé des engagements supplémentaires à l'égard du Fonds lors du Sommet de Tallinn. La Pologne, représentée par la BGK, était également enchantée d'annoncer qu'elle avait augmenté son investissement dans le Fonds. Le Fonds est ouvert aux institutions financières internationales, ainsi qu'aux investisseurs institutionnels privés du monde entier. Celui-ci constitue une initiative commerciale et axée sur le marché », a déclaré Mme Daszyńska-Muzyczka.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez le site www.3siif.eu .

Contact de la BGK :

Anna Czyż, [email protected] , numéro de téléphone : +48 609 220 208

Related Links

http://www.3siif.eu/



SOURCE Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)