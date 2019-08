Data Center da CenturyLink no Equador recebe Certificação Tier III do Uptime Institute

QUITO, Equador, 12 de Agosto de 2019 /PRNewswire/ -- CenturyLink Ecuador S.A., uma subsidiária do provedor global de comunicações e TI CenturyLink, Inc. (NYSE: CTL), recebeu a Certificação Tier III de Manutenção Simultânea para Documentos de Design do Uptime Institute, para seu novo espaço no data center em Lima, Peru. A certificação reconhece os mais altos padrões de projeto para a infraestrutura e capacidade de data centers.

"Sabemos que nossos clientes dependem de nós para terem uma experiência confiável de data center e nos comprometemos a entregar uma solução segura, eficiente e escalável," comentou Francisco Guzmán, gerente geral da CenturyLink no Equador. "Para obter essa certificação, fizemos uma análise profunda que nos permitiu projetar instalações que levam em consideração a segurança dos clientes e a qualidade dos serviços prestados a eles. Foi através dessa abordagem ao projeto do data center que conseguimos atender aos mais altos padrões exigidos pelo Uptime Institute".

Este é o quinto data center da CenturyLink na América Latina certificado como Tier III. Os clientes podem acessar os serviços redundantes e confiáveis do data center, estabelecendo uma fundação sólida para pequenas e grandes empresas.

Fatos Relevantes:

O reconhecimento da Certificação Tier III de Documentos de Design indica que o projeto do data center atende às exigências determinadas pelo sistema global de parâmetros e às normas do Uptime Institute para manutenção simultânea.

Os operadores do data center têm a capacidade de isolar componentes e conduzir manutenções planejadas sem suspender as operações do data center ou afetar operações de TI.

O data center da CenturyLink no Equador é administrado por uma equipe local de especialistas técnicos e as instalações atendem às últimas especificações de preparo para terremotos, assim como às diretrizes da indústria definidas pelo Uptime Institute para o condicionamento de ambiente e energia de um data center Tier III.

A infraestrutura de data center global da CenturyLink tem conectividade direta com seus mais de 720.000 km de rede de fibra e alcance de mercado metropolitano, atendendo clientes localizados em mais de 60 países.

A CenturyLink opera mais de 360 data centers no mundo, incluindo 18 na América Latina, os quais hospedam ambientes de TI tanto da CenturyLink como de clientes.

Os data centers da CenturyLink na América Latina receberam diversas certificações, tais como a Tier III do Uptime Institute, SAP Hosting, SAP HANA, SAP Cloud e Infrastructure Partner, ISO/IEC 9000, 20000, 27001, 27017 e PCI DSS, refletindo o compromisso da empresa de manter os altos níveis de qualidade estabelecidos pelos padrões internacionais para a gestão de data centers.

A CenturyLink mantém um programa de medição e melhoria contínua de seus serviços de data centers e segurança, atualizando e renovando constantemente as certificações de suas instalações, verificando sua aderência às rigorosas políticas de segurança da informação para seus serviços tradicionais, bem como para serviços em nuvem.

Sobre o Uptime Institute e a Certificação Tier III

O Uptime Institute é uma organização independente de consultoria internacional, reconhecida como referência em práticas de mercado para a infraestrutura crítica de data centers.

Em geral, uma certificação de design Tier III é baseada em uma revisão dos documentos de design e leva em consideração a construção e operação planejadas para o data center, incluindo suas estruturas de segurança físicas e lógicas, estruturas de ar condicionado e energia, além de procedimentos operacionais e capacidade para identificar e isolar problemas. Ela demonstra que um data center é projetado para permitir a manutenção de áreas específicas sem causar impacto a outras partes da infraestrutura.

Sobre a CenturyLink

A CenturyLink (NYSE: CTL) é uma empresa líder em tecnologia que fornece soluções de rede híbrida, conectividade na nuvem e segurança para clientes em mais de 60 países. Por meio de sua extensa rede global de fibra, a CenturyLink fornece serviços seguros e confiáveis para atender às demandas digitais crescentes de empresas e consumidores. A CenturyLink se esforça para ser a conexão confiável para o mundo em rede e está focada em fornecer tecnologia que aprimore a experiência do cliente. Saiba mais em http://centurylink_pt.mediaroom.com/

