Datacenter da Matrix é o mais conectado de São Paulo

SÃO PAULO, 30 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Matrix, empresa provedora de serviços de data center e cloud computing, anunciou hoje a finalização do plano de investimentos para expansão do seu backbone (capacidade de tráfego Internet) em São Paulo. O ciclo de investimentos realizados a partir de setembro do ano passado para aumento da capacidade IP (Internet Protocol) e IX (Internet Exchange) ultrapassam dois milhões de Reais.

Com os novos investimentos, o tráfego agregado do data center da Matrix passa a ser medido em terabytes (milhares de gigabytes) por segundo.