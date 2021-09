DataChat clôture un cycle de financement de série A de 25 millions de dollars pour continuer à démocratiser l'analyse des données

MADISON, Wisconsin, 8 septembre 2021 /PRNewswire/ -- DataChat, Inc. , une société de logiciels qui révolutionne l'analyse des données, a annoncé aujourd'hui la clôture d'un cycle de financement de série A de 25 millions de dollars dirigé par Redline Capital et Anthos Capital . Celesta Capital (anciennement WRVI Capital) et Nepthene Capital, qui ont mené le précédent tour de financement de démarrage de 4 millions de dollars, ont également participé.

DataChat répond à un problème clé pour les entreprises : il est facile de collecter des données, mais il est difficile de prendre des décisions fondées sur les données, en particulier pour les utilisateurs professionnels qui doivent réagir rapidement aux tendances émergentes dans leurs données.

« L'analyse des données d'entreprise est largement bloquée dans des processus vieux de plusieurs décennies, pilotés par des outils de veille stratégique traditionnels », a déclaré Tatiana Evtushenkova, partenaire chez Redline Capital. « Jignesh et son équipe ont une approche radicalement différente pour démocratiser l'analyse en utilisant un paradigme conversationnel novateur, et ils ont une vision convaincante pour transformer radicalement l'écosystème analytique existant. Nous sommes ravis d'avoir dirigé ce tour de table. »

Le principal défi auquel sont confrontées les entreprises aujourd'hui est de donner à leurs utilisateurs la possibilité d'effectuer eux-mêmes des analyses de données complexes. Aujourd'hui, pour les analyses ad hoc, ces utilisateurs s'appuient soit sur des tableaux de bord préparés, soit sur des feuilles de calcul pour répondre à des questions d'analyse complexes. La possibilité de créer de nouveaux flux d'analyse sophistiqués à l'aide de méthodes avancées comme l'apprentissage automatique est tout simplement hors de portée de ces utilisateurs professionnels. DataChat permet à ces utilisateurs de se servir eux-mêmes de la science des données en discutant simplement avec leur plateforme tout-en-un en utilisant un langage naturel contrôlé.

« Nous avons été frappés par la simplicité de la solution que DataChat a construite, en faisant abstraction des mécanismes complexes d'apprentissage automatique et de collaboration qui sont nécessaires pour réaliser le plein potentiel des données d'entreprise », a noté Bryan Kelly, cofondateur d'Anthos Capital. « Nous avons également été impressionnés par l'excellente équipe de DataChat, qui combine la création d'une technologie de classe mondiale avec une approche profondément empathique envers le client dans tout ce qu'elle fait. »

DataChat décrit son approche comme « AI + BI = CI », ce qui résume bien sa philosophie consistant à faire passer l'analyse au niveau supérieur grâce à son approche novatrice d'intelligence conversationnelle (CI) qui utilise l'intelligence artificielle (AI) pour faire passer l'intelligence commerciale (BI) au niveau supérieur.

« Le tour de table d'amorçage nous a permis de mettre sur le marché la vision initiale du produit et de le proposer à un ensemble limité de clients », a déclaré Jignesh Patel, PDG et cofondateur de DataChat. « L'accueil a été un énorme succès et le tour de table de financement de série A nous permettra d'accélérer l'exécution à la fois de notre feuille de route pour le produit et de notre stratégie de croissance de la clientèle. »

DataChat a été lancé en tant que spin-out de l'Université du Wisconsin et continue de maintenir son siège social à Madison. DataChat continue également de recevoir des fonds de l'America's Seed Fund et de la Wisconsin Alumni Research Foundation (WARF), l'organisation à but non lucratif de l'UW-Madison spécialisée dans les brevets et les licences.

